El belén más grande del mundo está en un bonito pueblo a solo 20 minutos de Madrid: 30.000 piezas de 160 países diferentes

La Navidad es una época única, ya que nos permite disfrutar de actividades que no están disponibles durante el resto del año. Y también, gozar con momentos que no se pueden disfrutar en otras fechas. Sobre todo, si lo hacemos en ciudades tan grandes y con tantas posibilidades como es Madrid.

Esta época es aprovechada de manera frecuente para hacer viajes y pequeñas escapadas. Algunos destinos son conocidos por todos. Sin embargo, cada vez más personas buscan otro tipo de rincones para pasar estas fechas o para hacer planes durante los días de vacaciones. Municipios que, además, cuando más bonitos están es en este momento del año, donde probablemente hayan gozado de alguna nevada.

Aunque la Navidad en Madrid tiene infinidad de reclamos diferentes, muchos de ellos giran alrededor de los espectáculos que se organizan tanto en la capital como en los municipios más cercanos. Este año, hay uno de esos eventos que marcan la diferencia y que hace de la Comunidad de Madrid uno de los lugares más particulares de Europa para disfrutar de la Navidad y del final del año.

Se trata de Pozuelo de Alarcón, un municipio que apenas se sitúa a unos 20 minutos de Madrid. Por lo tanto, es el rincón perfecto para visitar en el mismo día o incluso para pasar una pequeña temporada ahí, disfrutando de todo su entorno navideño. Pero lo que destaca realmente de este municipio es que tiene la mayor colección de belenes del mundo.

Un verdadero reclamo para todos aquellos que son amantes de estas representaciones tan típicas de la Navidad. Una exposición única que recibe a miles de visitantes y que estará disponible hasta el final de las fechas para que miles y miles de personas pasen por allí. Una colección que cuenta con el sello de Basanta-Martín.

¿Cómo es el belén más grande del mundo?

Pozuelo de Alarcón es uno de los municipios más conocidos de Madrid. Y lo es porque se trata de la localidad de España con mayor renta per cápita. Sin embargo, durante unos días al año deja atrás su concepción de villa de élite para ser un vivo retrato y un fiel reflejo de la Navidad.

Y es que este reconocido rincón de Madrid da acogida a una muestra única a nivel internacional. El Centro Cultural MIRA recibe la exposición 'La magia del Belén en Pozuelo', la cual reúne una selección de la Colección Basanta-Martín, reconocida como la mayor colección de belenes del mundo.

Esta colección se inició en el año 1977 bajo el mando de Antonio Basanta Reyes y María de los Ángeles Martín. En total está formada por 4.000 belenes compenetrados entre sí, sumando un total de 30.000 figuras procedentes de casi 160 países. Esta exposición trata de demostrar que el belén sigue siendo un símbolo inequívoco de la Navidad, así como de historia y de tradición cultural.

Recorriendo este inmenso belén podemos darnos cuenta de la gran variedad de decorados que se pueden aplicar a esta bonita representación, algunos de ellos realizados con distintas culturas mediante materiales y técnicas propias.

Así podemos encontrarnos desde belenes realizados con el ébano africano hasta las miniaturas asiáticas pasando por los belenes monumentales de América y las tradiciones europeas. Destaca, además, la presencia de autores españoles como José Luis Mayo-Lebrija.

La exposición incorpora también piezas de gran valor realizadas por belenistas de Pozuelo. Este interesante recorrido se completa con dos dioramas del belenista Carlos Sánchez de Roda, los cuales hacen uso de un juego de espejos para generar profundidad y crear una atmósfera de contemplación.

En esta exposición colaboran la Asociación Cultural La Poza, la Asociación de Belenistas y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón