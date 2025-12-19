Los mejores planes para hacer en Madrid esta Navidad: tardeo a la italiana, bingo y una pista de hielo escondida en un jardín

La Navidad ya ha llegado a Madrid, y la ciudad se transforma una vez más en un escenario lleno de luces, villancicos y propuestas para todos los públicos. Desde los mercadillos tradicionales y las pistas de hielo hasta los espectáculos luminosos y las rutas gastronómicas, la capital ofrece una amplia variedad de planes para disfrutar de estas fiestas en familia, con amigos o en pareja. Si estás buscando ideas para vivir el espíritu navideño al máximo (y también si quieres huir de él), aquí te contamos algunas de las actividades imprescindibles que no puedes perderte este invierno, ya sean de temática navideña, o no:

Talleres de Christmas y adornos

La Navidad ya se respira en la capital y el hotel Avani Alonso Martínez reafirma su compromiso con la creatividad y la experiencia local al presentar una programación especial para estas fechas. Este año, presenta una experiencia artística y participativa con tres talleres únicos: creación de tarjetas navideñas —Christmas—, diseño de adornos para el árbol y personalización de panderetas.

Bingo mimoso

Pensión Mimosas, junto a la Puerta del Sol, convierte estas fiestas, su bar en un espectáculo navideño. El cliente comienza su recorrido en la recepción, donde le recibe La Patrona, el personaje central del relato: una anfitriona tan carismática como impredecible que marca el tono de una pensión aparentemente cutre y descuidada.

La Patrona de Pensión Mimosas. Pensión Mimosas

Pasada la recepción, encuentras un lounge de estética espacial con cócteles divertidos y accesibles, y un spa donde la fiesta alcanza su punto de ebullición. Más que un bar, se presenta como una coctelería inmersiva. Un universo creado por Marc Álvarez junto al resto de sus socios y el equipo liderado por Alessio Beltrami.

La coctelería convierte su noche de los jueves en un divertido bingo: el bingo mimoso, que estas fiestas se puede disfrutar el 25 de diciembre y 1 enero a las 22.00 horas. Además, abre todos los días (excepto en Nochebuena), tiene sus tardeos desde las 19.00 horas cada fin de semana y celebra una gran fiesta de Nochevieja.

Meriendas con Papá Noel y pista de hielo

Un clásico ya imprescindible de la Navidad en Rosewood Villa Magna es que hasta el 21 de diciembre, los más pequeños podrán disfrutar de las 'Meriendas con Papá Noel', un encuentro mágico en el que la ilusión y los dulces son los protagonistas. Además, Papá Noel recibe a los niños en un espacio decorado como un bosque invernal, lleno de luces, regalos y sorpresas, compartiendo historias, sonrisas y fotos inolvidables con las familias.

Por otro lado, hasta el 6 de enero, los históricos jardines del hotel volverán a transformarse en una mágica pista de patinaje. Un plan ineludible para madrileños y visitantes que buscan vivir el espíritu navideño en un rincón lleno de encanto. La entrada, para la cual será necesaria una reserva previa online, incluye un chocolate caliente con churros, perfecto para disfrutar tras deslizarse bajo las luces navideñas.

Tardeo a la italiana

Las tardes navideñas en Madrid tienen un nuevo ritual: el auténtico aperitivo italiano. Durante todos los jueves de diciembre y enero, los restaurantes Ornella y Peppe Fusco ofrecerán una experiencia diseñada para transformar la tarde en un momento de celebración, degustando un Spritz del Capo, la versión más refrescante y con el sabor único de Amaro del Capo y desconectando en un ambiente que evoca las plazas italianas al caer el sol.

Cada jueves, a partir de las 18:30 horas, los asistentes podrán disfrutar de un Capo Spritz más un aperitivo italiano por solo 8 euros. El plan perfecto para reencontrarse con amigos y disfrutar de ese momento previo a la noche con auténticas italian vibes. Capo that moment, el momento que convierte una tarde cualquiera en una celebración italiana.

Calendario de Adviento de vinos

El templo del vino de la Puerta de Alcalá: Berria, que pone en marcha el primer calendario de Adviento de vinos ofreciendo 24 referencias diferentes durante el mes de diciembre. El restaurante ofrece la posibilidad de probar desde un jerez hasta un champagne pasando por un Borgoña por un precio accesible para el gran público.