Abre uno de los supermercados más baratos de España en el sur de Madrid: podrás ahorrar 1.400 euros al año

Aldi ha abierto su primer supermercado en Getafe, completando un año de crecimiento estratégico en la Comunidad de Madrid con 68 supermercados y más de 1.200 trabajadores.

La compañía cierra 2025 con cinco nuevos establecimientos en la región y la ampliación de su plataforma logística en Pinto, para dar respuesta al crecimiento de la zona.

Con estas nuevas tiendas, Aldi refuerza su compromiso con la Comunidad de Madrid, una región estratégica dentro de su plan de expansión.

Durante 2025, la compañía abrió en Leganés y Las Rozas en abril.

De hecho, la cadena ha sumado dos nuevas tiendas en Madrid, en la calle Ferrocarril 38 y en la calle Higueras 33-35.

Además, Aldi culminó en marzo la ampliación de su plataforma logística en Pinto: la remodelación incluye más de 9.000 m² de nueva superficie.

El objetivo de la empresa es reforzar el suministro a los territorios que abastece: Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Madrid, Guadalajara, Salamanca, Segovia y Toledo. Con estas mejoras, el almacén alcanza casi 40.000 m².

Nueva tienda en Getafe

De este modo, Aldi ha inaugurado hoy su primer supermercado en Getafe, ubicado en el centro comercial Getafe3, en la Avenida Juan Carlos I, 1.

El establecimiento cuenta con cerca de 900 m² de sala de ventas y 1.200 plazas de aparcamiento compartidas con otros comercios.

Abrirá de lunes a sábado de 9:00 a 21:30 y los domingos de 10:00 a 21:00, y estará atendido por un equipo de 13 trabajadores.

La cadena de supermercados se ha consolidado como una opción de confianza para las familias madrileñas gracias a su modelo basado en descuentos y productos de alta calidad a precios bajos. Actualmente, la compañía cuenta con más de 1,2 millones de clientes en la Comunidad de Madrid.

Este crecimiento de los supermercados Aldi en Madrid no es casualidad porque el factor identificativo de la marca reside en la variedad de productos de marca de origen nacional, y muchos de ellos de producción propia, facilitando ahorrar en las compras semanales de las familias madrileñas.

Por otra parte, este año la compañía ha rebajado el precio de más de 930 productos y ha aplicado promociones que representan un ahorro de 1.400 euros para sus clientes.

Para finalizar 2025, Aldi ha acelerado su expansión con varias inauguraciones en diciembre, además de la apertura de este miércoles en Getafe.

En Andalucía, la compañía ha estrenado tiendas en los municipios cordobeses de Palma del Río y Pozoblanco, así como la cuarta tienda en Dos Hermanas (Sevilla).

En Cataluña, el crecimiento se ha concentrado en la provincia de Barcelona, con nuevas aperturas en Pallejà y en la capital, en la calle Rosselló.