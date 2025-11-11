Abre la 'Mr. Wonderful' italiana en Madrid: la tienda tiene 5.000 productos de 17 mundos temáticos y está en 70 países

Una trabajadora de la limpieza limpia las barandillas del Centro Plaza Norte 2 de Madrid.

El centro comercial Plaza Norte 2, ubicado en San Sebastián de los Reyes, acoge desde este miércoles nueva tienda que encantará a los fans de los productos de papelería.

Legami, la firma italiana que nació en Bérgamo en el año 2003, abre su primera tienda propia en este centro comercial de la zona norte de Madrid.

Una firma que arrasa en Italia desde hace más de dos décadas y que ya tiene presencia en más de 70 países.

Legami nació con una idea sencilla de su fundador, Alberto Fassi: una correa para atar libros, reinterpretando un objeto de culto de los años 70.

Desde entonces, la misión de la marca es inspirar emociones positivas a través de productos funcionales y originales, transmitiendo alegría, pasión y creatividad: su lema es "be different, be inspired, be positive -lo que a muchos a llevado a etiquetarla como la 'Mr. Wonderful' italiana-.

En 2023, Legami se declaró Benefit Corporation, comprometiéndose con la sostenibilidad y destinando el 5% de sus beneficios a proyectos sociales y ambientales

Legami ofrece más de 5.000 productos agrupados en 17 'mundos' temáticos. Destacan los artículos de papelería de (agendas, libretas, bolígrafos, estuches, subrayadores) junto a regalos, tazas, mochilas, planificadores, accesorios de viaje y objetos de decoración.

La gran mayoría de productos se caracterizan por sus colores vivos, ilustraciones originales y mensajes motivadores, pensados para el día a día o como regalo especial.

Además, Legami participa en proyectos solidarios y medioambientales propios, implicándose desde el diseño hasta la asignación de fondos y la ejecución de iniciativas para mejorar la calidad de vida de las comunidades y proteger el medioambiente.

La marca cuenta con boutiques propias en diversas ciudades europeas, además de distribución en papelerías especializadas y tiendas online. Ahora, tras un tiempo de espera, tendrá su propia tienda en el centro comercial Plaza Norte 2.

La ocasión perfecta para echar un vistazo e ir pensando en qué pedir a Papá Noel y a los Reyes Magos, que visitarán todos los hogares de Madrid en poco más de un mes.