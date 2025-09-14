Este es el histórico cine de Madrid en el que se puede ver gratis todas las películas en cartelera durante tres meses

En pleno barrio de Lavapiés, muy cerca de la plaza de Antón Martín, se encuentra uno de los cines más queridos e históricos de Madrid.

Un espacio, que desde hace más de treinta años funciona como sede de la Filmoteca Española y que se ha convertido en un lugar de encuentro para los verdaderos amantes del cine.

Ahora, por primera vez en mucho tiempo, el cine Doré ofrece una oportunidad única para todos sus clientes. Y es que durante los próximos tres meses todas sus proyecciones se podrán ver con entrada gratuita.

El motivo de esta decisión no es otro que las obras de renovación que el edificio está afrontando. Los trabajos tienen como objetivo mejorar la accesibilidad del cine y poner al día unas instalaciones que superan ya el siglo de historia.

De esta manera, mientras duren, el Doré seguirá proyectando películas como siempre, pero sin cobrar entrada. Una buena noticia para los cinéfilos madrileños y para cualquiera que quiera acercarse a disfrutar de la magia del cine en una sala histórica.

Abrió sus puertas en 1923, diseñado por el arquitecto Críspulo Moro Cabeza y en sus primeros años fue conocido como un cine de barrio que ofrecía películas populares a los vecinos de Lavapiés.

Con el paso de las décadas, vivió etapas de esplendor y de decadencia, hasta que cerró en 1963. El edificio quedó en desuso hasta que en los años ochenta el Ministerio de Cultura lo adquirió y lo reformó para convertirlo en sede de la Filmoteca Española.

Reabrió en 1989, respetando su fachada modernista y buena parte de sus elementos originales, y desde entonces se ha consolidado como uno de los referentes culturales de la ciudad.

Ahora, vuelve a renovarse con más ganas que nunca y el proceso para acceder a sus entradas es más que sencillo. Y es que es tan fácil que, si te apetece acudir, tan solo tendrás que reservar tu sitio a través de la página web de la Filmoteca Española.

Se ponen a disposición del público con tres días de antelación respecto a cada sesión y basta con entrar en la web, elegir la película deseada y descargar la entrada gratuita.

Para los que prefieren lo tradicional, la taquilla del Cine Doré sigue abierta en el Pasaje del Doré, de martes a domingo, entre las 17:00 y las 20:00 horas. Eso sí, la demanda está siendo muy alta, por lo que conviene organizarse con tiempo para no quedarse sin plaza.

A pesar de las obras, la programación del Doré no se detiene. Durante septiembre, el cine dedica un ciclo al cine español del siglo XXI, con motivo del Día del Cine Español que se celebra en octubre. Se podrán ver títulos como Verano 1993, Creatura, La caja 507 o Una quinta portuguesa.

Además, habrá un homenaje a Sam Peckinpah, maestro del wéstern, con clásicos como Grupo salvaje o La huida.

A ello se suman películas de autores españoles como Fernando Colomo, joyas del cine europeo como Una habitación en la ciudad de Jacques Demy, e incluso propuestas más recientes como la serie We are who we are de Luca Guadagnino.