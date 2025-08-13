La nueva calle de Madrid que aspira a convertirse en la zona de moda: está en este polémico barrio y costará 615.000 euros

Madrid es una ciudad que se encuentra en constante cambio. El verano está siendo una época especialmente dura, ya que hay infinidad de obras que están marcando el flujo de la capital. Y es que la ciudad se encuentra levantada casi al completo, marcando zonas claves en su funcionamiento.

De hecho, hay algunas obras que están afectando a barrios enteros. Y hay otras que pretenden revitalizar zonas de Madrid que se han encontrado castigadas durante años. Este es el caso del distrito de Tetuán, el cual está muy cerca de estrenar una de las calles más esperadas de la capital.

Los vecinos de esta zona de Madrid llevaban durante mucho tiempo demandando una reforma de una de sus áreas más importantes. Se trata de la calle Tenerife, una de las más concurridas de esta zona. Ahora, estas obras han entrado por fin en su recta final.

El objetivo es convertir esta zona en peatonal y de paso reforzar su carácter estancial con mejoras en la accesibilidad, la urbanización y la naturalización del entorno. Tras estos trabajos, la calle recupera su uso exclusivo para peatones en una superficie de 610 metros cuadrados.

No obstante, la actuación general afectará a unos 3.200 metros cuadrados. Esta remodelación afecta a seis manzanas que se encuentran comprendidas entre las calles de Carnicer y Castilla y que han provocado que las obras se espacien en tres tramos diferenciados.

Así será la nueva calle que estrena Madrid

Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos, ha confirmado que las obras de la calle Tenerife se encuentran en su recta final. Está previsto que todos los trabajos hayan terminado en otoño, cuando se pondrá el punto y final a unas obras que tendrán un coste estimado de 615.000 euros.

Como decíamos, estas obras se dividirán en tres tramos. El primero de ellos abarca desde las calles Carnicer y Carolinas y consolida la peatonalización provisional que se engloba dentro de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360.

El segundo tramo se encuentra entre la calle de las Carolinas y San Raimundo. Y por último se ha incorporado un tercero que va desde la calle San Raimundo hasta Castilla. Esta zona se ha transformado en una plataforma única donde siempre tiene preferencia el peatón.

Entre los muchos trabajos que se van a llevar a cabo en la zona destacan la renovación integral del pavimento y el revestimiento con baldosas hidráulicas de las aceras, que serán diferenciadas entre sí mediante botones.

Además, se ha rediseñado la red de captación de aguas pluviales, se ha reforzado la red de hidrantes y se ha renovado el alumbrado público. Junto a las nuevas cinco farolas se han plantado también siete nuevos árboles y se ha instalado nuevo mobiliario urbano.

A pesar de que se trate de una nueva zona peatonal, se garantizará el acceso de vehículos de emergencia o de quienes tengan allí su garaje. Así pues, tras estos trabajos, el aspecto que va a tener esa zona de Madrid va a cambiar por completo.

Estos trabajos forman parte del proyecto puesto en marcha por el Área de Obras y Equipamientos. Desde el año 2019 ya son 16 los espacios que se han peatonalizado en Madrid. Y en estos momentos hay otros 9 puntos de la capital en los que se están ejecutando obras de peatonalización.