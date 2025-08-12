Oficial: regresa el tradicional concierto sorpresa de Veranos de la Villa en una semana llena de música, danza y cine

La 41ª edición de Veranos de la Villa, en su sexta semana de programación, combina música, cine y danza con estrenos internacionales y artistas emergentes. Entre las citas más esperadas está el concierto sorpresa 'Algo Inesperado', que volverá a llenar de intriga la noche madrileña el jueves 14 de agosto a las 21:30 horas en el Patio Central del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque.

Fiel a su espíritu, el nombre del artista no se revelará hasta el inicio del espectáculo, manteniendo la tensión que lo ha convertido en un referente del agosto madrileño.

La programación musical de esta sexta semana arranca el 13 de agosto a las 21:00 horas con Stereoparty, de Subterfuge Records, en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque. Este espectáculo busca reivindicar el sonido de los 90 con bandas como Los fresones rebeldes, Psilicon Flesh, The Killer Barbies y Lady Banana.

Artistas emergentes

Ese mismo día, el IES San Isidro acogerá Mis coplas, de Fran Doblas, a las 21:30 horas. También hay espacio para artistas emergentes. La Tania, ganadora del Goya 2025 a la mejor canción original por Los Almendros, actuará el 16 de agosto a las 21:30 horas en el IES San Isidro. Un día después, en el mismo escenario y a la misma hora, la cantante y compositora Bikôkô ofrecerá un concierto con ritmos de África Occidental, música electrónica y pop contemporáneo.

Pepe Rivero sale al escenario el 12 de agosto y Moisés P. Sánchez el 14 de agosto. El concierto de Pablo Martín Caminero del 15 de agosto fusionará jazz y flamenco.

El festival mantiene su cruce entre disciplinas con propuestas que combinan música y cine, como Pasión Almodóvar con Pasión Vega (12 de agosto, IES San Isidro) y una nueva sesión del ciclo Cine Caliente en el parque de la Bombilla, que proyectará Los asesinatos de mamá con la participación de Valeria Vegas y Germán González.

Además, llegan dos estrenos internacionales: Mobius, de la compañía irlandesa Rogu: Art of Fire (15 y 16 de agosto, Matadero Madrid), y Hilo de fuego, del Ballet Flamenco de Carlos Rodríguez (16 y 17 de agosto, Condeduque).

Alternativas

Otra opción para disfrutar de música en directo esa semana se encuentra en el ciclo Las noches clásicas del Olivar 2025, que se celebra de miércoles a sábado hasta el 30 de agosto en el Olivar de Castillejo, en Chamartín.

Este espacio al aire libre, rodeado de más de un centenar de olivos centenarios, ofrece conciertos de música clásica protagonizados por jóvenes intérpretes y formaciones emergentes, en un entorno que combina naturaleza y cultura.

En agosto, el programa incluye pianistas como Andrés Navarro, Ángel Martín del Burgo, Hernán Milla, Eduardo Frías, Laura Granero, Cristina Sanz, Juan Barahona y Ángel Laguna, además de formaciones como Black & White Keys, Animarum, Dúo Dalí, Ensemble Rona, Cuarteto Bauhaus y un trío de cuerda con Amanda Ochoa, Jorge Almansa y Luis Ángel Mata. La entrada al recinto cuenta también con una zona de ambigú para disfrutar de una propuesta gastronómica de temporada.