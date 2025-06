El tren turístico que te permite recorrer los rincones más bonitos de Madrid: del Pardo a la Cuenca Alta del Manzanares

Madrid es una ciudad que tiene rincones preciosos e increíbles que merece la pena conocer. Sin embargo, uno de sus grandes problemas es su inmenso tamaño. Y es que la capital de España es una de las localidades más grandes de Europa.

Por ello, esta magnitud dificulta que aquellas personas que visitan la capital en algún momento, o incluso aquellos madrileños que quieren conocer más su ciudad, puedan hacerlo en poco tiempo. Si pasas por Madrid unos días, será imposible que puedas disfrutar de todo.

Para ponerle algo de remedio a esta situación, hay iniciativas que son realmente valiosas e importantes, ya que nos permiten cubrir más distancia en menos tiempo. Uno de los casos más célebres es el del 'Tren de los 80'. Este es un proyecto de la Asociación de Amigos del Ferrocarril.

En colaboración con Alsa, han organizado un viaje que recorrerá alguno de los puntos más bonitos de Madrid, pero también de sus alrededores. Llegando incluso más allá de la región. Un viaje considerable en el que hay que tener en cuenta se trata de un tren turístico y no de un medio de transporte.

Por ello, no viaja tan deprisa como los trenes convencionales. Este será un trayecto muy particular y especial que busca dar a conocer algunos de los mayores encantos de la Comunidad de Madrid que suelen estar entre los más escondidos. Además, este tren es muy particular ya que es conocido como el 'Tren de las galletas'.

¿Cómo es el 'Tren de las galletas'?

'El Tren de las galletas' es un proyecto turístico que nace en Madrid. Concretamente, desde la Asociación de Amigos del Ferrocarril. Un programa que se realiza en colaboración con Alsa para dar forma a un viaje histórico en el conocido como 'Tren de los 80'.

La fecha de inicio de este viaje será el próximo 21 de junio, partiendo desde la estación de Chamartín. Sin embargo, una de las cuestiones más llamativas es su final, ya que termina su recorrido en el municipio de Aguilar de Campoo, en la provincia de Palencia.

El punto inicial de este viaje arranca en la estación de Chamartín y desde ahí irá hacia Pitis y Villalba de Guadarrama, donde recogerá a buena cantidad de los viajeros. En ese momento se incorpora a la línea imperial Madrid-Hendaya.

Gracias a este trayecto podremos recorrer y visitar una zona tan bella como el Monte del Pardo, aunque también disfrutar de otro regalo de naturaleza como es el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Ese será el paso previo a adentrarnos en la sierra de Guadarrama.

Y es que a partir de ahí, nuestro tren turístico abandona la Comunidad de Madrid y se adentra en Castilla y León. Allí buscará nuevas influencias cuando llegue a Valladolid y cuando pase por municipios como Venta de Baños y Palencia antes de echar el ancla en Aguilar de Campoo.

Una vez haya llegado al "pueblo que mejor huele de España", podremos dar rienda suelta a nuestra pasión por la confitería. Este municipio, que da nombre a este tren por su tradición galletera, incluye varios puntos que merece la pena visitar como el Monasterio de Santa María la Real, la Iglesia de Santa Cecilia, la Colegiata de San Miguel o el Museo de Arte Sacro.

Esto supone un plan perfecto para nuestro día, ya que el viaje de regreso tocará Madrid de nuevo a las 22:00 horas. Los billetes ya están a la venta desde 21,95 euros (socios de la AAFM 20% de descuento) a través de la web de Alsa y en el local social de la AAFM.

Estos trenes, recuperados por la AAFM, son historia de los sistemas ferroviarios en España. Tanto es así que incluso han formado parte de anuncios publicitarios y de escenas de películas como Julieta, de Pedro Almodóvar. Esta entidad sin ánimo de lucro reúne a personas amantes de los trenes que trabajan en la conservación y restauración de bienes del patrimonio histórico ferroviario.