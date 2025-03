Javi, el maître "desobediente" que empezó a hacer fotos a famosos en el restaurante más antiguo del mundo

"Anoche cenó en la pastelería del Sobrino de Botín, en la calle de Cuchilleros…". Ya nombraba el escritor del siglo XIX Benito Pérez Galdós en su novela Fortunata y Jacinta (1886) el restaurante Casa Botín, conocido por ser el más antiguo del mundo, según Guinness World Records.

Situado en el corazón de Madrid, en la ilustre calle Cuchilleros 17 y a tan solo unos pasos de la Plaza Mayor, esta auténtica institución que ha consolidado su legado, que cumple 300 años, siendo historia de Madrid y de toda España. Desde Alberti y los internacionales Jackie Kennedy, Hemingway, Frank Sinatra o Ava Gardner, hasta caras actuales muy conocidas como Ian Gibson o Ramoncín, han sido clientes destacados de esta casa.

Muchos de ellos han sido inmortalizados en las míticas fotos de famosos que han pasado por Casa Botín. Este testimonio gráfico se preserva gracias a la "desobediencia" de uno de los empleados que más tiempo lleva en el restaurante: el maître y director adjunto del restaurante, Javier Sánchez.

Antonio y Pepe González, propietarios y regentes

José y Antonio González, propietarios y cuarta generación de la familia responsable durante el último siglo de Casa Botín, han alabado la labor de Javier Sánchez, que, a punto de jubilarse, lo consideran como de la familia.

"Se podría decir que su desobediencia ha sido la clave de uno de nuestros éxitos, que es que tenemos fotos con gente famosa. Teníamos prohibido a nuestros chicos molestar a los famosos, hacer fotos, incomodarles y Javier no hizo caso en absoluto, y gracias a eso tenemos un libro precioso", cuenta Antonio González, que ha apodado al libro conmemorativo que han publicado por el 300 aniversario de Casa Botín: "El libro de la desobediencia de Javier".

"Quiero decir que yo a los famosos los trataba como personas normales. Con mi amor, mi simpatía, mi alegría... incluso me pedían ellos la foto a mí", le responde el director de Casa Botín, Javier, en el discurso improvisado de celebración del 300 aniversario presentado para la prensa.

De hecho, entre las decenas de fotos que tiene con grandes personalidades, a la que le tiene más cariño es "a la más humilde". "Un día vino Sting por toda Europa diciendo 'Señores, no corten árboles en la Amazonía, que esta tribu vive aquí'. Yo no he visto una persona igual", se refiere Javier en cuanto a su aspecto físico y las costumbres de su tribu.

De izquierda a derecha, Javier Sánchez, Eduardo, José y Antonio González en el evento de presentación del 300 aniversario en Casa Botín, esta semana. Mar León

Por tanto, Botín ha sido testigo de innumerables momentos de la historia y por sus salones han comido ilustres personajes. Desde Quevedo o Carlos Arniches pasando por Indalecio Prieto y Mariano de Cavia hasta los más recientes, Antonio de Obregón, Nieves Herrero y María Dueñas.

Además, muchos de estos autores han encontrado en las mesas del restaurante el lugar perfecto para que los personajes y sus tramas evolucionasen, mencionando al restaurante en sus obras literarias.

Su famoso horno

Su horno de leña de encina, que ni siquiera se apagó durante la pandemia (en un esfuerzo por mantenerlo encendido pese al cierre temporal del establecimiento), es célebre por cocinar algunos de los asados más emblemáticos de la gastronomía tradicional española.

Cochinillo y cordero, callos a la madrileña o la sopa castellana son algunos de sus platos más tradicionales, que actualmente conviven en la carta con otros platos más actuales.

El cochinillo al horno de Casa Botín. Casa Botín

Entre sus ilustres elaboraciones también están las manitas de cochinillo rebozadas o la ensaladilla rusa. Finalmente, hay que resaltar sus postres caseros como su emblemática tarta Botín.

Esta semana, han dado a conocer en un evento de prensa las iniciativas conmemorativas para celebrar sus tres siglos de historia. Entre las propuestas, destacan un menú '300 aniversario', un libro de firmas y un singular diploma acreditativo de la participación en el tricentenario como un hecho histórico, que recibirán todos los comensales que se sienten a la mesa en los tres salones del restaurante durante todo el año, entre otras acciones.

De esta manera, el restaurante, inaugurado por Cándido Remis, sobrino de Botín, en 1725, ya es un emblema nacional e internacional, puesto que posiciona a la cocina española en el mapa de la gastronomía mundial.