Los mejores planes este fin de semana en Madrid: escuchar a Tina Turner, un cine de verano y bailes de break dance

Ya se acaba el mes y como todos los años las Fiestas del Orgullo LGTBI están a la vuelta de la esquina. Este fin de semana se celebra una previa muy especial con este motivo.

Pero, por si eso fuera poco, también está la posibilidad de asistir a un concurso de bailes de K-Pop o, a quién le gusten otros estilos de baile, ver bailar break dance en la calle.

Además, empieza un ciclo de cine de verano con multitud de películas todos los días. Y, para los amantes de la cantante Tina Turner, tendrán la posibilidad de volver a escucharla en un musical en su honor.

Festival pre-orgullo

Este viernes 28 y sábado 29 de junio, en Madrid Río, espera a todos los que están deseando que lleguen las Fiestas del Orgullo, un evento que hará de este fin de semana la previa de esta celebración. Todo con entrada libre.

Se trata del festival La Sub25 que vuelve este año en una cuarta edición con muchas propuestas de actividades y, por supuesto, música en directo de talentos de hasta 25 años. Organizado por 21Distritos, ambos días se podrá disfrutar de todas las posibilidades desde las 19:30 horas hasta las 02:00 horas.

Un escenario de La Sub25 de 2023. La Sub25

Presenta varias partes. En la 'Zona Tunéate', los asistentes podrán preparar su look festivalero en los puestos de diseño de uñas, peinados, maquillaje, tatuajes de henna y mucho más. En la 'Carpa Circus' se podrá aprender equilibrio y acrobacias con Sound & Circus.

En Nave de Terneras estará disponible una exposición colectiva en forma de pintura, fotografías, diseño gráfico e ilustraciones, con la participación de cuatro artistas emergentes. Además, se podrá explorar una variada selección de fanzines de otros siete, quienes compartirán sus ejemplares para que puedas sumergirte en su obra.

Puesto de peluquería en La Sub25. La Sub25

No hay que olvidarse de los conciertos. De 20:30 horas a 00:00 horas en el escenario de la Explanada Negra se sucederán varios artistas durante ambos días. El viernes serán: DJ Fukcnormal, Kyr4, Suu, Lucía de la Puerta y Batucada que entiende. El sábado estarán: DJ Cerescente, Los Xavales DJ set, Shego, Sofía Gabanna y Batucada que entiende.

También en The Machine to be Another se ofrecerá una experiencia de experimentación con realidad virtual. Y cuando se necesite un descanso se podrá descansar en la 'Zona Chill'. Además, como no podía ser de otra manera, habrá una serie de puntos activos para reflexionar sobre igualdad, diversidad e inclusión. Para terminar la noche, después de los conciertos, también se proponen una serie de actividades como astronomía, circo, pintura o reciclaje.

Lugar: Madrid Río. Precio: gratuito.

Concurso de K-Pop

Este domingo 30 de junio tendrá lugar la duodécima edición del Concurso de K-Pop en España que celebra anualmente el Centro Cultural Coreano de Madrid. Exactamente, empezará a las 12:00 horas en el Teatro EDP Gran Vía con entrada libre hasta completar aforo y disponibles el mismo día del concurso una hora antes en la entrada del recinto.

Serán 38 jóvenes de entre 14 y 34 años provenientes de Madrid, Valencia, A Coruña, Barcelona, Sevilla, Pamplona, Tenerife, Bilbao y Salamanca los seleccionados en las categorías de canto y baile: 5 solistas para canto y 5 grupos de baile. Los concursantes competirán con temas populares de K-Pop -obviamente, en coreano- de reconocidos artistas como IU o Babymonster.

El grupo de baile de K-Pop Red Flag en uno de los concursos. Centro Cultural Coreano en España

Los ganadores del primer puesto de ambas categorías recibirán un premio de 1.000 euros y la posibilidad de participar en el K-Pop World Festival en Changwon (Corea del Sur), un concurso mundial organizado por el canal de TV coreano KBS. Los segundos puestos de cada categoría recibirán un premio de 500 euros.

Durante el transcurso del evento también se celebrará un sorteo, organizado por el propio Centro, en el que cuatro de los asistentes podrán ganar entradas VIP para asistir al festival Music Bank en Madrid, el evento de referencia mundial del género K-pop que llega a España este año como parte de su Tour.

Lugar: Teatro EDP Gran Vía. Precio: gratuito.

Break dance en el centro

Este viernes y sábado en la madrileña Plaza de Callao se celebrará el debut del break dance en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 con un evento abierto al público de 17:00 horas a 22:00 horas.

Organizado por la plataforma española online Miravia, se ofrecerá una experiencia con un puesto de maquillaje, un espacio con una máquina pump it up, para que los más atrevidos demuestren sus dotes de baile, y un photocall en el que poder posar y cuyas fotografías se proyectarán en la gran pantalla de los Cines Callao.

El espectáculo organizado por Miravia en la Plaza de Callao en Madrid. Miravia

Para empezar se contará con el espectáculo de este género de baile de la mano de Xak de la Torre y Ana Furia, los break dancers españoles que pondrán rumbo a París para luchar por el oro. A ellos se unirá también el club de break dance La Unidad. También estarán un DJ y un grafitero en directo.

Para todos los que visiten el stand habrá también bolsas con un montón de

productos de las marcas disponibles en la plataforma. Por último, en el Instagram de Miravia se hará un sorteo que incluirá vuelos y dos entradas para uno de los eventos deportivos de los próximos Juegos Olímpicos.

Lugar: Plaza de Callao en Madrid. Precio: gratuito.

Un homenaje a Tina Turner

El musical 'Totally Tina'. Teatro EDP Gran Vía

Este es el último fin de semana que se podrá disfrutar del musical Totally Tina en el Teatro EDP Gran Vía en Madrid. Se trata de un show internacional que homenajea a Tina Turner. Un espectáculo para disfrutar de algunas de las canciones del imborrable legado que nos ha dejado la Reina de Rock y del Soul: Simply The Best, Private Dancer o What's Love got to do with it.

Ha sido un gran éxito mundial gracias a la voz de Justine Riddoch con más de veinte años sobre los escenarios, ampliamente conocida en Reino Unido como una de las más potentes y versátiles de la industria musical. Una celebración que ha sido varias veces reconocida en su país de origen como los Premios Nacionales de Música Tributo. Hay una sesión el viernes a las 20:00 horas, otra el sábado a la misma hora y a las 17:00 horas, y el cierre es el domingo a las 18:00 horas. Se pueden adquirir las entradas online.

Lugar: Teatro EDP Gran Vía. Precio: 20,80 euros.

'Cibeles de cine'

Este fin de semana empieza un ciclo de cine en la Galería de Cristal de CentroCentro en Madrid. Se trata de Cibeles de Cine, uno de los cines de verano de referencia para los madrileños. Este año celebra su novena edición hasta el 12 de septiembre.

Durante 11 semanas, los espectadores podrán disfrutar de una programación compuesta por más de 75 películas, entre las que se encuentran grandes clásicos, títulos de culto, películas para toda la familia, cine independiente y de autor, así como los últimos éxitos de la temporada. También habrá una exposición artística aérea de fotografía que complementa la programación. Se trata de 24 retratos en formato gigante de reconocidos artistas a nivel nacional e internacional, realizados por Jorge Fuembuena, uno de los fotógrafos más destacados de España.

Cibeles de Cine en su edición de 2023. CentroCentro

Este fin de semana en concreto, el viernes se podrá ver en versión original subtitulada -y con auriculares que garantizan la inmersión- El Especialista, el sábado se proyectará Wonka y el domingo, La ley del silencio.

Con horario de apertura a partir de las 20:00 horas, las proyecciones arrancarán a las 22:00 horas. Los asistentes podrán disfrutar también de la zona de bar y restauración. La venta de entradas de las primeras semanas ya está disponible en la página web.