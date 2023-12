La moda de alquilar un Airbnb en Madrid para la cena de Navidad: "Todos los restaurantes están llenos"

Madrid puede colgar el cartel de completo en sus restaurantes este fin de semana. Si en el mes de noviembre ya era tarde para reservar la cena de Navidad en algún céntrico lugar de la capital, ahora ya es prácticamente imposible.

En vísperas del fin de semana clave para estas reuniones navideñas, una de las alternativas de los madrileños que se han quedado sin las demandadas reservas es la de alquilar un Airbnb.

"Todos los restaurantes en los que preguntamos están llenos. Era o pillar un Airbnb o no juntarnos", informa a Madrid Total la trabajadora de una empresa que ha alquilado junto a sus compañeros un apartamento para celebrar en el salón la cena de empresa.

En vez de usarlo como alojamiento, organizan en él la cena y fiesta con amigos. Comen lo que quieran e incluso se gastan mucho menos que en un restaurante; aunque realmente esta opción no es del todo legal, por lo que esta usuaria de Airbnb prefiere no dar su nombre.

"La campaña de comidas y cenas está siendo muy buena", comenta Juan José Blardony, director general de Hostelería Madrid. "Empezó a finales de noviembre y todavía nos queda, pero ya podemos decir que la mayoría de los establecimientos mantienen los niveles de venta del año pasado y que en algunos se está facturando un 5% más".

La usuaria del Airbnb asume que tal vez hizo tarde en empezar a buscar restaurante con sólo un mes de antelación, pero que esto "viene del covid y hay más gente que lo hace". Cuando el aforo era reducido en los locales de hostelería se empezaron a alquilar apartamentos para celebrar fiestas.

"Sé de muchos Airbnb que de hecho insonorizaron las paredes para que no les afectara el ruido a su negocio", añade.

Por otro lado, el nivel de experto de estos huéspedes de fiestas clandestinas los ha llevado a alquilar sólo Airbnb de 'anfitriones profesionales', no particulares, para no tener que conocer al propietario del inmueble. "Si lo gestionan grandes empresas, accedes al piso a través de una app. Así no conoces al dueño, no ve cuántos estamos y evitas futuras complicaciones si hay quejas, etc.".

A su vez, advierte del ahorro que supone para los comensales: "Somos 16 y hemos pagado 20 euros cada uno por el apartamento más la bebida. Luego pediremos pizza".

El menú medio de Navidad en un restaurante es ahora de 45 euros, según Hostelería Madrid. Desde la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER) y Noche Madrid, elevan la cifra media a 50,90 euros, aumentando la facturación de los restaurantes un 12% respecto al año pasado.

Ante la imposibilidad de poder reservar en un restaurante desde hace semanas, la alternativa está en alquilar un Airbnb.

