Los mejores planes este fin de semana en Madrid: un coro de 1.000 personas y Lola Índigo o Yatra en directo

Las vacaciones de Navidad están cada vez están más cerca, por eso, es momento de planificar estos días festivos con algunas de las muchas actividades que tiene Madrid.

Desde Madrid Total, esta semana recomendamos un coro de nada menos que 1000 personas, ver artes marciales en directo, un mercado navideño muy particular o ver en pantalla grande la última película de Juan Antonio Bayona, que es además una de las favoritas a los premios Goya.

Y para los que quieran ver conciertos de primer nivel, en Ifema tendrá lugar la primera edición de un festival boutique con un elenco de músicos de lujo.

Christmas by Starlite

El considerado como uno de los mejores festivales boutique del mundo llega a Madrid con una propuesta única que elevará la oferta musical, cultural y de ocio de la ciudad durante estas navidades.

El festival tendrá lugar del 14 al 20 de diciembre en el Pabellón 12 del recinto ferial Ifema contando con las actuaciones de grandes estrellas internacionales como el músico británico Sting, Rod Stewart, Ricky Martin, Carlos Rivera, el DJ Fedde Le Grand, Lola Índigo, Manuel Turizo y Sebastián Yatra.

El cartel de Sting en el Christmas by Starlite. Christmas by Starlite

De la mano del Grupo Starlite e Ifema se podrá disfrutar en Madrid de este popular festival que presenta un ciclo de grandes conciertos envueltos en una experiencia mágica, con estrellas del más alto nivel.

Una ocasión perfecta para ver a diversos artistas internacionales en un ambiente único. Las entradas para el evento están disponibles en la página web de Ifema.

Lugar: Ifema. Precio: diversos precios dependiendo del día y del artista.

Un coro de 1000 personas

El próximo domingo 17 de diciembre en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid el Coro Ekhia ofrece una experiencia musical única, una armonía grupal gigante en la que cada voz aporta su esencia.



Se trata de una terapia musical en la que el público es protagonista. Acompañada en el escenario por un coro de 50 personas, Patricia del Olmo dirige este espectáculo y conduce a un patio de butacas de 1.000 personas, convertido en un coro gigante. A través de estudiadas dinámicas y temas musicales reconocidos y emocionantes se crea una comunión entre el público que da como resultado una experiencia sanadora.

El cartel de Vibrando. Vibrando



Varios estudios señalan los beneficios de cantar en grupo, pues incrementa los niveles de oxitocina lo que ayuda a controlar el estrés y la ansiedad y eleva las endorfinas. Además, cantar en grupo facilita la creación de lazos afectivos entre las personas que lo hacen.

Una experiencia colectiva a través de un repertorio de 18 temas musicales

reconocibles para todo el mundo que da como resultado una hora y media de placer,

risas, diversión y música.

Las entradas para este concierto están disponibles a través de este enlace.

Lugar: Teatro EDP Gran Vía. Precio: desde 18 €.

Artes marciales en vivo

Los amantes de las Artes Marciales Mixtas tienen una cita ineludible en Madrid: el próximo sábado 16 de diciembre, el Palacio Vistalegre Arena acogerá la velada WOW 11, una competición única en el panorama nacional.

Una imagen de artes marciales en vivo. WOWfc

Organizada por WOWfc (The Way of Warrior), WOW 11 es el colofón de una épica temporada con los primeros puestos del ranking en juego. Miles de espectadores tendrán la oportunidad de vivir en directo más de una decena de combates en una jornada de lucha, emoción y pasión que quedará grabada en la historia de las MMA en España.

WOW 11 demostrará que las artes marciales mixtas no son solo un deporte, sino una forma de arte. La técnica, la estrategia y la dedicación de los luchadores transforman cada combate en una actuación que desafía las percepciones convencionales de este emocionante deporte. La velada contará con un comentarista de honor: Dani Bárez, una de las últimas incorporaciones españolas a la Ultimate Fighting Championship (UFC), la mayor competición de MMA del mundo.

Las entradas están a la venta a través de la web de Fever.

Lugar: Palacio Vistalegre de Madrid. Precio: diversos precios dependiendo de la localidad.

Mercado navideño

El domingo 17 de diciembre; Madrid Luxury District,organizará nuevamente su tradicional XMarket en Ortega y Gasset, que este año reunirá a 55 marcas artesanas de diseño, gastronomía, decoración y marcas infantiles y se desarrollará a beneficio de la Fundación Aladina.



Desde las 11.00 horas a las 20.00 horas, el tramo Ortega y Gasset, comprendido entre las calles Serrano y Velázquez, se darán cita marcas y creadores que trabajan en diseños propios, apuestan por el producto español e incorporan una mirada sostenible.

XMarket en Madrid. Madrid Luxury District

El Xmas Market a través de sus tradicionales puestos, ubicados en uno de los tramos más representativos y emblemáticos de Madrid, ofrecerá una opción singular para los regalos de Navidad y además propondrá experiencias únicas para toda la familia, como el tradicional concierto desde los balcones de Cartier, que podrá disfrutarse en tres pases de 15 minutos de duración cada uno, a las 12:00 horas, a las 13:00 horas y a las 15:00 horas y a Papá Noel, para que los niños escriban y entreguen su carta personalmente.

Lugar:Ortega y Gasset, comprendido entre las calles Serrano y Velázquez Precio: gratis.

Cine: La sociedad de la nieve

Este viernes llega a los cines La sociedad de la nieve, la nueva película de uno de los directores españoles con más reputación a nivel internacional: Juan Antonio Bayona. A pesar de que esta película se podrá ver en Netflix a partir de enero, su visionado en salas de cine promete ser una experiencia única, especialmente por el poder visual que tienen todas las películas de Bayona.

Un fotograma de 'La sociedad de la nieve'. Netflix

La sociedad de la nieve está basada en la obra de Pablo Vierci en la que se relata el accidente del Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se estrelló en un glaciar en los Andes en el año 1972. Los 29 supervivientes del siniestro, se verán obligados a llevar a cabo medidas extremas para seguir con vida.

Lugar: diversos cines. Precio: distintos precios dependiendo de la sesión y la sala.

