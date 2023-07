Este es el buffet de Madrid que arrasa en TikTok: especialistas en rolls, cocina fusión y sabores de Perú

Las redes sociales se han convertido con el paso del tiempo en espacios de los que no se puede escapar. Aunque no se tenga un perfil en Instagram, Facebook o Twitter, por uno u otro lado nos termina llegando contenido de este tipo. La que ahora domina el espacio y la actualidad es TikTok, una plataforma famosa por sus bailes y representaciones interpretadas por los más jóvenes. Sin embargo, no todo son bailes en TikTok.

Una nueva tendencia en esta red social es que algunos usuarios que cuentan con muchos seguidores se hagan famosos por descubrir lugares espectaculares o que muestran un encanto particular. Algunos de los más repetidos son los restaurantes. Lugares en los que poder disfrutar de una comida o de una cena en sus diferentes vertientes.

Recientemente, se han convertido en tendencia los usuarios de TikTok que recorren un tipo de restaurante concreto y que consiguen una enorme repercusión. Son los casos de los restaurantes de buffet libre. Y en las últimas semanas, un local de Madrid se ha convertido en sensación por sus particulares productos y, sobre todo, por sus ofertas. Se trata de XOLO, un Cocktail & Nikkei Bar que está de moda en la capital.

Un buffet libre que ofrece una explosión de sabores

Los buffet libre son una forma de disfrutar de la gastronomía muy demandada en las grandes ciudades. En un solo espacio tenemos acceso a todo tipo de comidas y, en función de la orientación del restaurante, se pueden explorar sabores llegados desde diferentes puntos del mundo a precios que suelen ser bastante razonables.

Ese es el caso de XOLO Cocktails & Nikkei Food, un restaurante ideal para cenas situado en la calle Costanilla de los Desamparados, en el barrio de Las Cortes de la Ciudad de Madrid. Se trata de una de las zonas con más vida de la capital, entre Huertas y Atocha y muy cerca del paseo del Prado.

Este restaurante está arrasando ahora mismo en TikTok, ya que ofrece una forma diferente y muy atractiva de pasar una agradable velada tanto en pareja como con un grupo de amigos y amigas y es que XOLO se adapta a todo tipo de citas. El hecho de que cada vez más personas estén hablando de este restaurante en redes sociales ha provocado que internet se colapse de vídeos sobre sus platos y de que sea casi imposible acudir sin cita previa. Es imprescindible llamar con antelación para poder encontrar sitio.

Hay que decir que el local es espectacular por dentro, a pesar de que no llame la atención desde el exterior. Sus luces naranjas y rosas en tonos llamativos y estridentes contrastan con sus sombras, generando una gama cromática que crea un ambiente singular y ya reconocible en la capital.

¡NUEVO BUFFET LIBRE EN MADRID! En concreto de Makis Nikkei (Fusión Cocina Japonesa y Peruana). Tienen Rolls fuera de lo común como Acevichados, de Lomo Saltado y hasta un total de 16 tipos además de pedir su Carta. Su precio: 16 o 20€ de Lunes a Viernes según vayas a comer o cenar. Eché en falta algo variedad en el interior de los Rolls, que por lo que me comentaron, están manos a la obra. Muy importante reservar ya que se suele llenar ⚠️ Por cierto, si vais a probar la barra libre de Makis de Xolo Madrid (Zona Atocha - Antón Martín) y el hambre os lo permite pedid si o sí el Ceviche de la casa; lo mejor de la cena sin duda alguna 🤤

Lógicamente, su fuerte no está en la decoración, sino en su comida. Se trata de un restaurante especializado en Makis Nikkei y en rolls, ya que sus platos de cocina fusión japonesa son realmente espectaculares y apetitosos. Además, ofrece una variante totalmente imposible de encontrar en otros locales de este tipo, y es que la cocina japonesa se mezcla con la de Perú para hallar sabores totalmente nuevos.

Muchas de las personas que han ido y que luego han destacado su comida en TikTok aseguran que está prohibido levantarse de la mesa sin haber probado sus rolls de ceviche, muy difíciles de encontrar, y los de lomo salteado. La carta es muy variada y desde el propio restaurante han comunicado que esta se encuentra en ampliación. También hay opción de platos veganos. Lo único que no puede faltar para acudir a este singular restaurante es ir con mucha hambre, ya que la comida no se acaba nunca.

Los clientes salen encantados

A pesar de que lo mejor es ir para comprobarlo, lo cierto es que casi todas las reseñas que tiene este restaurante son muy llamativas por lo bien parado que sale. Sin ir más lejos, los comentarios que reciben sus vídeos en TikTok invitan a ir cuanto antes. "He estado y como peruana confirmo que está muy bueno", asegura Lexa. Por su parte, Guillermo Suazo refuerza que no ha probado "mejores makkis hasta ahora, buenísimos todos".

Otros hacen referencia a la enorme cantidad de comida que se ofrece, y es que en XOLO "te llenas seguro". Además, muchos usuarios de TikTok, al ver los vídeos que suben diferentes usuarios, manifiestan su deseo y sus ganar por ir a este sitio que está causando furor en redes sociales. Uno de sus puntos fuertes son sus precios, los cuales son bastante competitivos.

Las comidas salen a unos 16,90 euros por persona, mientras que las cenas están por 19,90 euros. Eso sí, de lunes a viernes en caso de las comidas y de lunes a jueves en caso de las cenas. Los sábados suponen una aventura totalmente diferente, ya que los cierres se amplían incluso hasta la madrugada para disfrutar mejor de la enorme variedad de cócteles que se ofrecen. Así es el buffet libre que fusiona la cocina japonesa y la peruana y que es tendencia en Madrid.

