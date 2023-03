El boom del 'bubble tea': la tetería china que triunfa en Gran Vía gracias a una tradición milenaria

Cada vez se ve más, tanto en el centro como en Usera -el China Town madrileño-, el boom de los establecimientos de bubble tea. Este batido de té originario de Asia se ha empezado a ver en Madrid en los últimos diez años pero ya triunfa como la coca-cola. De ser apenas unos pocos locales los que lo preparaban ha experimentado después de la pandemia un auténtico auge. Aún así, a día de hoy, son menos de una veintena en el centro y es que a los españoles cada vez les gusta más, pero todavía manda la cultura del café.

Quien se sumó a este boom de pura casualidad fue Valentín Li, originario de la región china de Hunan y afincado en Madrid. Hace tres años creó la bubble tea shop SIETÉ seven tea por una conversación telefónica que tuvo con una amiga que vive en China. Ella le contaba que el bubble tea ya había venía dando fuerte desde hace unos años en otros países occidentales como Alemania, Francia, Canadá o Estados Unidos, y desde entonces a los 'orientales' les encanta.

A España apenas había llegado así que Valentín decidió emprender en este sector que ahora se está empezando a popularizar.

Traer una tradición occidental tan milenaria a Madrid ha sido la auténtica clave del éxito para este joven de 32 años. Sus batidos de té fueron un alivio para los oriundos asiáticos que añoraban una bebida que habían tomado desde su infancia. "En China hay calles enteras sólo de tiendas de bubble tea", dice Valentín.

Valentín Li preparando un té negro con leche y crema de queso en SIETÉ Seven Tea. Jose Verdugo

Así que se lanzó de lleno y hace menos de tres meses abrió en Gran Vía, 56, la segunda tetería de Sieté Seven Tea. La primera estaba más escondida, junto a Plaza de España, en la calle del Álamo, 8.

Debido a la próspera fama que empezaron a tener estos batidos, Valentín y sus socios decidieron salir a la calle más mítica de Madrid. El nuevo local es más pequeño pero nada más entrar viajas a la China más profunda con sus tradicionales sombrillas, flores de ciruelo y tejados tipo pagoda.

A su vez decoran el local los botes de té de origen asiático que usa Valentín para los batidos. Hay una pequeña barra para tomar allí el té, pero la idea es que sea para llevar, por eso sus envases son de usar y tirar. Ambas tiendas abren de la una del mediodía a las nueve de la noche, cualquier día de la semana.

Su carta, tanto en chino como en español, recoge todo tipo de mezclas. Té negro con leche, té verde, de matcha y con toppings de bolitas de tapioca, naigáis, Kanten, oreo, frutas o queso fresco... Todos ellos entre los 4 y 7 euros.

El dueño, Valentín Li, en la entrada de SIETÉ Seven Tea en Gran Vía Jose Verdugo

Además, algunos de los bubble tea de Valentín son virales en Tik-Tok e Instagram. En los vídeos sale el dueño de la tetería, mostrando cómo los hace y enseñando sus nuevas invenciones, todo con un toque 'kawaii'. El reel que anunciaba la apertura del nuevo local tuvo casi 408.000 visualizaciones.

Sus especialidades

Los bubble teas de Sieté Seven gustan tanto a los occidentales como a los europeos porque sus sabores son originales y el té es de primera calidad. "Muchas tea shop hacen batidos de polvos, tienen poca variedad de sabores o los tés no son frescos como el mío, sino que almacenan litros para todo el día", apunta su propietario.

Los dos clientes potenciales, de origen chino y español, tienen gustos diferentes. Los favoritos de cada uno son los siguientes:

- Los sabores más originales, fuertes y amargos son los que piden los nativos asiáticos, como fue el caso de la primera clienta que llegó a la tienda mientras se realizaba esta entrevista. Pidió a Valentín un té verde con leche y tapioca.

- Un sabor más suave para un perfil más europeo es el que recomienda Valentín a Madrid Total. Es el que está volviendo loco a los madrileños: el té negro con leche con bolitas de tapioca al fondo y crema de queso por encima. Delicioso y un sabor perfecto para iniciarse en el mundo del té.

SIE-TÉ

SIE-TÉ Seven Tea. Su nombre es un juego de palabras en sí mismo que se inventó el joven Li, que estudió Filología Hispánica en su ciudad natal, Xiangtan, y además vino en 2015 a España a cursar un Máster de Literatura. Por otro lado... "nuestros batidos dan buena suerte", por eso lo del número siete, que viene del desglose de palabras 'Qicha' que es la pronunciación en chino de la palabra 'hacer té'. 'Qi-cha'. "'Qi' es siete y 'cha' es té en chino", explica Valentín.

Este joven quiere crecer e incorporar más sabores en su carta. Constantemente está investigando novedades con otros tipos de leche que le demandan los clientes. "Me hacen propuestas y yo investigo para crear algo nuevo. Algunos todavía no alcanzan nuestro criterio de calidad y no los incorporamos porque no pueden perder su esencia asiática", explica.

Ahora está ganando seguidores en las redes sociales de toda España. En sus comentarios le piden que la siguiente tetería la abra en ciudades como Bilbao, Málaga, Barcelona o Valencia. Valentín no tiene prisa y puede que en un futuro sí que lo haga. La explicación es clara: "Soy Acuario y tenemos el espíritu de correr riesgos. Me gustan los desafíos y me gusta hacer bubble teas".

Li preparando un batido. Jose Verdugo

