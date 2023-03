El restaurante de Getafe con un menú de 17 euros que acaba de ganar un Sol de la Guía Repsol

No es que no le hiciera ilusión a Iván Castro, del restaurante La Trasiega de Getafe, ganar un Sol de la Guía Repsol este lunes 27 de febrero; es solo que él está a lo que está. Por eso cuando lo llamaron para avisarle del reconocimiento desde la Guía Repsol, incluso le pidieron disculpas por su reacción. "Le dije que no se lo tomaran a mal, que sí que me había dado alegría, solo que tenía en ese momento el comedor lleno y no me podía distraer", asegura Castro a Madrid Total.

"Totalmente inesperado". La Trasiega nada tiene que ver con los restaurantes más selectos de la capital que suelen ganar estos premios. Es como una taberna de pueblo que ofrece un menú del día por 17 euros. El pequeño y acogedor restaurante situado frente al campo de fútbol del Getafe CF, busca dar un trato cercano y a un precio económico.

La Guía Repsol le da uno de sus más distinguidos galardones a raíz de las más de cien referencias nacionales e internacionales que han puesto sus clientes en las redes sociales y por el boca a boca. "No buscábamos este reconocimiento, que nos ha dado muchos ánimos, pero nuestro objetivo es que el cliente vuelva. Ser constantes", indica el propietario de este local situado en un barrio obrero del Norte de Getafe.

[Ramses, el faraónico restaurante donde se reunían 'Tito Berni' y los diputados del PSOE]

Este acogedor restaurante, que solo tiene capacidad para 26 personas, busca cuidar a su clientela más fiel, la que acude incluso a diario. "Como el salón de tu casa y con un trato muy familiar", dice Castro. Unos cien whatsapps, justo de esos clientes, ha recibido desde la noche de este lunes cuando fue a Alicante a por el galardón. Su mayor preocupación: "70 de ellos eran preguntándome si iba a subir el precio del menú", dice Castro. La respuesta es no. El encanto de La Trasiega reside en que su recibo medio es de 35 euros y por menos de veinte tienes un menú del día de lo más completo.

Interior de La Trasiega. La Trasiega

Sorprender y ser un referente de los restaurantes en Getafe es uno de sus objetivos, y ya lo han conseguido. Pero la sorpresa de un Sol Repsol ha sido para el propietario del restaurante: "Nunca he invertido tiempo en darle publicidad ni en las redes sociales del restaurante. Soy consciente de que estoy en la puerta del campo de fútbol del Getafe y encima no tengo televisión para emitir los partidos".

Iván Castro, hijo de cocinero y siempre relacionado con el mundo de la hostelería, abrió en 2014 en este municipio del sur de Madrid una pequeña taberna, La Uva Negra. Pronto necesitaron más espacio, tampoco mucho más. Su ampliación fue en 2016 y derivó en el restaurante La Trasiega.

El local no precisa de mayor tamaño. "Así conseguimos cuidar al cliente de siempre y Getafe no deja de ser un pueblo", apunta el chef de este restaurante, que también cuenta con terraza.

Su público mayoritario es de ejecutivos que trabajan en el polígono industrial de San Marcos y demandan a diario comidas ligeras y equilibradas, sobre todo platos de cuchara, pescados y verduras de temporada. "Que coman cosas ricas, naturales y variadas durante toda la semana en nuestro menú. Como comen bien entre semana suelen volver el fin de semana con su familia para, entonces sí, probar el menú degustación", informa el cocinero Castro.

Cocina de temporada

Su carta es una apuesta gastronómica basada en una cocina de mercado, marcada por el respeto hacia la materia prima donde no faltan frituras, arroces, churrasco de ternera ni clásicos como el guiso de callos a la madrileña. Todas se reparten en una carta y tres menús de gran aceptación.

Su carta se cambia cada tres meses y varían cada semana sus platos para que el cliente diario no tenga que repetir. Incluso hacen menús personalizados de primera calidad. "Sabemos lo que ha comido cada uno y les adaptamos los platos", indica Castro.

Tartar de gamba, uno de los platos de La Trasiega. La Trasiega

Vieiras con pesto y ramallo de mar, croquetas de jamón o alcachofas, trufas y calçots de temporada son algunas de sus especialidades. Próximamente tendrán espárragos blancos y setas, informan desde el restaurante. A su vez, conservan la tradición con una buena legumbre o el plato de cuchara del día. Hay platos para todas las edades, así que los más pequeños también pueden acudir.

Friki de los vinos

Iván Castro confiesa que tiene "un problema". Es un apasionado de los vinos. Posee una de las bodegas más amplias de Getafe. Con al menos 180 referencias que se salen de los típicos Rioja, Ribera y Verdejo. Para mantener su cara más enóloga, el restaurante cuenta con dos camareros especializados en esta materia.

El restaurante con la bodega al fondo. La Trasiega

Después de nueve años de constancia y trabajo, este acogedor comedor recoge este galardón con gran "alegría". Eso sí, no van a olvidar sus raíces. Va a seguir siendo restaurante de pueblo para todos los públicos, barato y con todo de primera calidad.

Otros Soles

Además, durante la gala de la Guía Repsol fueron galardonados otros restaurantes madrileños. Con tres Soles, el Corral de la Morería de Madrid. Entre los de dos Soles destacan Deessa, en el Ritz, Montia en San Lorenzo de El Escorial y Umiko en Madrid. Con un Sol, La Casa de Manolo Franco en Valdemorillo y Desde 1911 en la capital.

Con las nuevas incorporaciones ya son 98, de 712, los restaurantes en la Comunidad de Madrid que forman parte del universo Soles Guía Repsol 2023.

La Trasiega Dirección: calle Teresa de Calcuta, 12, Getafe. Precio medio: 35 euros. Reconocimiento: un Sol de la Guía Repsol. Especialidad: la verdura de temporada, la caza y la cuchara del día.

Sigue los temas que te interesan