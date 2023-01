Toda la programación para las Fiestas de San Antón más allá del desfile

Desde este sábado, 14 de enero Madrid celebra las fiestas de San Antón, el patrón de los animales, con desfiles y exhibiciones caninas y jornadas de puertas abiertas.

El cuidado y amor por los animales estará presente estos días con numerosas actividades en las que se les dará visibilidad a las asociaciones y protectoras de animales además de a la Unidad Canina de Policía y la Escuela de Guías Caninos.

Este año el pregón correrá a cargo de la prestigiosa cocinera Pepa Muñoz, Medalla de Oro de Madrid por estar muy comprometida con la ciudad y las causas sociales en la ONG del cocinero José Andrés, World Central Kitchen, y con el Padre Ángel.

[Fiestas de San Antón: las calles afectadas por el desfile de animales en Madrid]

Lo que no podía faltar en esta festividad es la venta de panecillos en la Iglesia de San Antón (calle Hortaleza, 63) desde el sábado 14 hasta el martes 17 de enero durante prácticamente todo el día.

Entre las actividades más prometedoras están el mercadillo solidario en la Plaza de Chueca el domingo, que estará lleno de vida por el gran desfile de mascotas.

[Ayuso entrega la Medalla de Oro de Madrid al chef José Andrés: "Siempre está cuando se le necesita"]

Martes, 17 de enero

Iglesia de San Antón / Calle Hortaleza, 63

- 10:00 a 20:00 horas: Venta de panecillos.

- 10:00 a 20:00 horas: Bendición de los animales.

- 12:00 hora: Misa mayor.

- 17:00 horas: Vueltas de San Antón. (Salida iglesia de San Antón, situada en c/ Hortaleza, 63, travesía de San Mateo, c/ San Mateo, c/ Fuencarral, c/ Hernán Cortés).

- 19:00 horas: Misa Solemne.