La génesis de Madrid como la "capital internacional" de Ayuso: un 60% de la inversión de España y la F1 como escaparate

Felipe VI, Carlos Sainz y Ayuso durante el GP de Fórmula 1 de España en Madrid. Europa Press

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Las claves Generado con IA Madrid capta el 60% de la inversión extranjera en España desde 2019, según Ayuso. El Gran Premio de Fórmula 1 atrajo a 350.000 espectadores y generó un impacto económico de 450 millones de euros y 8.000 empleos. Grandes eventos como conciertos internacionales y partidos de la NFL consolidan la 'marca Madrid' como referente global. En 2025, el gasto turístico internacional en Madrid alcanzó los 17.895 millones de euros, con Estados Unidos como principal emisor de turistas y gasto.

Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, llevan años asegurándolo: celebraciones como la NFL, los próximos conciertos de Shakira o el Gran Premio de Fórmula 1 contribuyen a esa "marca Madrid" que quieren extender por todo el mundo.

"Somos una capital internacional", mencionó el pasado viernes precisamente en este aspecto Ayuso durante el Debate del Estado de la región.

Este fin de semana ha tenido lugar este gran premio de automovilismo que se proyectaba como algo de gran "beneficio" que traería "días gloriosos" a la región.

Y es que los datos apuntan a cerca de 350.000 espectadores, el 40% extranjeros, una ocupación hotelera que ha rondado el 90% en el centro de Madrid, un impacto económico estimado de 450 millones de euros y 8.000 empleos.

"Este evento consolida a la región como el lugar para las grandes citas internacionales". Ya el pasado mes de junio los titulares locales estuvieron copados por la visita del Papa León XIV o los multitudinarios conciertos de Bad Bunny.

Y en los próximos días se sucederán una serie de conciertos de gran relevancia: la residencia europea de Shakira con su propio estado en el recinto de Villaverde, el Iberdrola Music.

"Solo este año, el impacto económico de estos acontecimientos alcanzará los 3.000 millones de euros". En noviembre llegará, de nuevo, un partido oficial de la NFL en el estadio Santiago Bernabéu y, en un futuro un poco más lejano, se espera acoger la Champions League 2027, el EuroBasket 2029 y el Mundial de Fútbol 2030.

"Marca Madrid"

Todo esto se enmarca en la estrategia que la Comunidad de Madrid lleva siguiendo los últimos años: la de crear esa "marca Madrid" que posicione la región en el mapa.

En este sentido, las políticas que ha ido poniendo en marcha el Gobierno de Ayuso tienen tres pilares fundamentales: el turismo internacional, la inversión extranjera y los lazos con Latinoamérica, a la que ha ido de viaje institucional en ocasiones con el objetivo de atraer estudiantes. En múltiples ocasiones, de hecho, ha repetido la frase del "Madrid en el que entran todos los acentos" para referirse a esto.

De hecho, la Fórmula 1 sirve de excusa perfecta para potenciar esa "marca", con la primera proyección de Madrid Beats, el spot publicitario que presentó Ayuso junto con el alcalde de la capital hace unas semanas. Un evento con un alcance, según datos del Gobierno autonómico, de 70 millones de personas.

Esta campaña se emitirá en 13 países y más de 30 ciudades como Nueva York, Miami, Toronto, Buenos Aires, São Paulo, Dubái, Tokio, Seúl, Singapur o Pekín. Lo que da una muestra de los mercados a los que se quiere llegar.

Los últimos datos de la Comunidad en materia de turismo exponen que en 2025 se alcanzó el mayor gasto turístico de procedencia internacional de España, con 17.895,87 millones de euros, un 11,1% más que en 2024. Un crecimiento muy por encima de la media nacional, situada en el 6,8%.

La procedencia de la mayor parte de ellos es el continente americano, con Estados Unidos a la cabeza. En 2025, la Comunidad de Madrid recibió 1.148.486 turistas residentes en EEUU, el 12,6% de todas las llegadas internacionales a la región. Los estadounidenses fueron también los que más gasto turístico generaron: 3.332,4 millones de euros, el 18,6% del gasto internacional total.

Inversión extranjera

Ayuso destacó también en el reciente Debate del Estado de la Región que "más del 60% de la inversión que ha venido a España desde 2019" la captó la Comunidad de Madrid.

Y es que ha señalado que en la región se destinan "dos millones de euros para atraer inversores". Sectores y mercados prioritarios "como EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania o México". Ayuso cifró en 16.000 millones de euros captados el año pasado.

Grandes empresas y multinacionales están instalando sedes en municipios de la región. Un ejemplo reciente es Equinix, que inauguró su centro de datos en Alcobendas el pasado mes de mayo. Pero también tienen presencia en la autonomía importantes marcas como Amazon, GSK o Siemens. Y próximamente el Grupo Alsea tiene previsto invertir 77 millones con un plan de expansión a cinco años que creará cerca de 2.400 empleos.

Los principales sectores donde recayó el capital del exterior en 2025 fueron publicidad y estudios de mercado (20,2%), actividades inmobiliarias (11,7%), telecomunicaciones (8,9%), servicios financieros (7,9%), actividades de descontaminación (6,4%) y servicios de información (5,7%).