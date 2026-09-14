Ayuso critica al Gobierno de Sánchez por "deslucir" la F1: "Odia Madrid. 22 ministerios y ni uno ha venido"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, durante un desayuno de informativo este lunes. CAM

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Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso critica al Gobierno de Pedro Sánchez por intentar deslucir el Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Madrid. Ayuso lamenta la ausencia de representantes de los 22 ministerios en el evento, pese a tratarse del Gran Premio de España. La presidenta acusa al Ejecutivo central de buscar fallos en los grandes eventos organizados en Madrid, como la Vuelta Ciclista. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el Gran Premio de "truño" en redes sociales, lo que también fue criticado por Ayuso y Almeida.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez por haber intentado "deslucir constantemente" el Gran Premio de España de Fórmula 1, celebrado durante este fin de semana en el Ifema de Madrid.

Así lo ha expresado al asistir a un desayuno informativo en la capital del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. La presidenta ha subrayado que lo único que ha hecho el Gobierno es "buscarle siempre los fallos y los peros, a ver si se hundía", como asegura que hicieron con la Vuelta Ciclista a España, y esto solamente porque "se organiza en Madrid".

"Mucho La Roja, la Selección Española, mentira. Todo lo que tenga que ver con España, con un éxito nacional o con algo que le venga bien a Madrid, lo odian", ha lamentado.

Además, ha criticado la ausencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez en este Gran Premio. "El asunto es que el Gobierno no ha tenido el más mínimo interés en el Gran Premio de Fórmula 1, teniendo en cuenta, insisto, que es el de España. No entiendo para qué tenemos 22 ministerios y ninguno ni siquiera se ha molestado en acercarse", ha reprochado.

También ha censurado las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha tildado de "truño" el Gran Premio a través de sus redes sociales.

"Teniendo en cuenta el ministro de Transportes que tenemos, que no se ocupa de lo suyo como para saber también de trazados de Fórmula 1, yo desde luego ahí no me meto, pero si él es tan listo, pues nada, que le fiche la Fórmula 1 para hundirla", ha lanzado.

"Óscar Puente se ha convertido en un opinador. Decir que la Fórmula 1 ha sido un truño… Sabe más de F1 que de trenes. Como no son capaces de ensuciar el éxito de Madrid, tiene que buscar sus minutos de gloria", ha añadido respecto al mismo tema Almeida en dicho desayuno.

"Cualquier persona con un mínimo de decencia no actuaría como lo hace él. Tendría que dar una respuesta a los familiares de las víctimas de Adamuz", ha concluido.