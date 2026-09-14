Almeida postula a Madrid como candidata a los Juegos Olímpicos: "El COI está casi más interesado que nosotros"

Momento de la intervención del alcalde José Luis Martínez-Almeida este lunes, en el desayuno informativo organizado por Club Siglo XXI. Ayuntamiento de Madrid

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, plantea la candidatura de Madrid para acoger unos Juegos Olímpicos. Almeida asegura que el COI muestra un alto interés en que Madrid sea sede olímpica y considera que la ciudad está preparada para el reto. El alcalde destaca que la candidatura solo avanzará si hay consenso institucional y apoyo mayoritario de los madrileños. Desde la Comunidad de Madrid se subraya la necesidad de colaboración con el Gobierno central para que la candidatura sea viable.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que Madrid se planteará el "reto" de postularse como candidata a los Juegos Olímpicos y ha asegurado que hay interés del Comité Olímpico Internacional (COI) en la capital.

"Estoy seguro de que Madrid es una sede natural para los Juegos Olímpicos y de que el COI está casi más interesado que Madrid en poder venir aquí a hacer los Juegos", ha manifestado durante un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI, donde ha afirmado que Madrid "está preparada" para acoger "esa aventura".

Almeida ha respondido así al ser preguntado sobre si, tras la celebración del primer Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madring, ha llegado el momento de recuperar la aspiración olímpica de la capital. "Esta es una ciudad que tiene esa capacidad y estoy seguro de que el reto nos lo vamos a plantear y vamos a tener que tomar decisiones", ha adelantado.

Almeida ha advertido, no obstante, de que una eventual candidatura deberá cumplir varias condiciones. La primera será alcanzar el "consenso y el acuerdo institucional", además de acreditar que una mayoría amplia de los madrileños quiere que la ciudad vuelva a intentarlo.

También ha reclamado afrontar el proceso "no desde la certeza", pero sí desde la confianza en que Madrid cuenta con posibilidades reales de obtener la designación. "Lo que no nos podemos permitir es que nos pase lo que ocurrió en las tres candidaturas anteriores", ha señalado.

Cabe recordar que Madrid optó a organizar los Juegos de 2012, 2016 y 2020, que finalmente fueron concedidos a Londres, Río de Janeiro y Tokio, respectivamente.

El alcalde ha recordado especialmente la derrota de Madrid 2020 en la votación celebrada en Buenos Aires, donde la candidatura quedó eliminada frente a Estambul en el desempate de la primera ronda. "No les podemos volver a decir a los madrileños que va a pasar lo de Buenos Aires, que éramos la mejor candidatura con diferencia y caímos en la primera votación frente a Estambul", ha advertido.

En paralelo, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha defendido que la capital "se merece" unos Juegos Olímpicos, aunque ha considerado que resulta "imposible" comenzar a trabajar en una candidatura mientras el Gobierno central no esté dispuesto a "pensar" en la región.

"Madrid se merece unos Juegos Olímpicos", ha afirmado De Paco en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, en la que ha advertido de que no es posible "ni siquiera" empezar a plantearlo mientras el Ejecutivo central no "esté dispuesto" a una coordinación institucional.

El consejero ha puesto como ejemplo la actitud de "cortapisa" que, a su juicio, ha mantenido el Gobierno de España en el proceso previo del Mundial de fútbol de 2030. De Paco ha señalado que el Ejecutivo solo se sumó al proyecto cuando ya se había confirmado la celebración del campeonato.

"Antes solo fueron problemas y la creación de muros para ese grandísimo evento", ha aseverado el consejero, quien ha insistido en que la colaboración entre administraciones sería imprescindible para que Madrid pudiera optar nuevamente a organizar unos Juegos Olímpicos.

Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que hay interés del Comité Olímpico Internacional (COI) para que se celebren los Juegos Olímpicos en la capital.

"Estoy seguro de que Madrid es una sede natural para los Juegos Olímpicos y de que el COI está casi más interesado que Madrid en poder venir aquí a hacer los Juegos", ha manifestado durante un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI, donde ha afirmado que Madrid "está preparada" para acoger "esa aventura", solo con el "consenso y el acuerdo institucional".