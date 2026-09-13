Fran Silvestre, el arquitecto de la mansión de 21 millones a la venta en Madrid: con 1.795 m2, 8 dormitorios y 11 baños

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Las claves Generado con IA Una mansión de 21 millones de euros diseñada por Fran Silvestre se pone a la venta en La Moraleja, Madrid. La villa cuenta con 1.795 m2 construidos, 8 dormitorios, 11 baños, piscina exterior e interior, gimnasio y spa. El diseño destaca por sus formas curvas, grandes ventanales y uso de la luz natural, sello característico de Fran Silvestre. La propiedad, Villa Gaitanes, ofrece domótica integral, certificación energética A y está situada en una de las zonas más exclusivas de España.

En una de las parcelas más codiciadas de La Moraleja, la urbanización que concentra buena parte de las grandes fortunas de Madrid, acaba de salir al mercado una villa que resume a la perfección el lenguaje del arquitecto que la ha firmado: formas curvas, volúmenes cúbicos y una obsesión casi religiosa por la luz natural.

El precio, 21 millones de euros, la sitúa entre las viviendas más caras anunciadas este año en la capital.

La propiedad, comercializada por la inmobiliaria de lujo Lucas Fox, se levanta sobre una parcela de más de 10.000 metros cuadrados, de los cuales 8.525 son jardín privado. La casa en sí suma 1.795 metros cuadrados construidos, distribuidos en ocho dormitorios y once baños.

En la planta principal, salón, comedor, sala de juegos, un dormitorio de invitados y tres junior suites conviven con la suite principal, que incluye estudio, vestidor propio, baño y terraza.

La planta inferior esconde lo que en el sector inmobiliario de lujo se ha convertido casi en estándar: gimnasio, zona spa con sauna, bodega, garaje para cuatro coches y una zona chill-out. Fuera, piscina exterior, piscina cubierta climatizada y jardín.

Detrás del proyecto está Fran Silvestre (Valencia, 1976), uno de los arquitectos españoles con mayor proyección internacional de las últimas dos décadas. Se formó en la Politécnica de Valencia y completó su especialización en la Universidad Técnica de Eindhoven, en Países Bajos, donde trabajó en el estudio de MVRDV.

Antes de fundar su propio estudio en 2005, pasó dos años en Oporto en el despacho de Álvaro Siza, el arquitecto portugués Premio Pritzker cuya huella —geometrías depuradas, blancos rotundos, la luz como material de construcción— es fácilmente reconocible en la obra posterior de Silvestre.

Desde entonces, Fran Silvestre Arquitectos ha construido una identidad muy propia dentro de la vivienda unifamiliar de lujo: casas escultóricas, sin ornamento, en las que las curvas y los grandes voladizos conviven con muros blancos y ventanales que difuminan el límite entre el interior y el jardín.

Proyectos como la Casa del Acantilado, en Calpe, o la Casa Hofmann, en Rocafort, lo convirtieron en referencia internacional, con publicaciones en editoriales como Taschen, Rizzoli o Phaidon y premios como el Red Dot Design Award o el German Design Award, que ha ganado en varias ocasiones.

Este verano, el estudio celebró su 25º aniversario, con proyectos activos que van desde Sotogrande hasta Bagdad.

Madrid, y en concreto La Moraleja, no es terreno nuevo para el arquitecto valenciano: su estudio ya firma otras villas en la zona, así como encargos en Las Rozas. La vivienda ahora a la venta, bautizada como Villa Gaitanes, es obra nueva —está previsto que se entregue recién construida— y llega con certificación energética A, calefacción por suelo radiante y sistema de domótica integral, además de seguridad, colegios internacionales y campos de golf a un paso, las señas de identidad de una de las urbanizaciones más exclusivas de España.

Con este tipo de encargos, Silvestre confirma una tendencia que se repite en el mercado de lujo madrileño: las grandes fortunas ya no solo buscan ubicación, sino firma. Y la suya, con más de dos décadas de trayectoria y un lenguaje reconocible a simple vista, se ha convertido en una de las más cotizadas del país.