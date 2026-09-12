Ayuso promete complementos por formación a las educadoras infantiles y una pareja en el aula, pero la huelga sigue

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Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso anuncia complementos salariales por formación y la presencia de dos educadoras por aula en las escuelas infantiles públicas de Madrid. Las nuevas medidas incluyen formación permanente para educadoras de 0 a 3 años y revisiones en los contratos de gestión indirecta para mejorar condiciones laborales. Las educadoras mantienen la huelga al considerar insuficientes las propuestas y exigen la apertura de una mesa de negociación para lograr salarios dignos. La Comunidad de Madrid registra un récord de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, con un 57,8% en el curso 2026/27.

Isabel Díaz Ayuso sorprendió el pasado jueves con un paquete de medidas para las educadoras de las Escuelas Infantiles, que llevan en huelga indefinida desde el pasado mes de abril, y lo hizo con varias medidas, entre las que se encuentran algunas de las reivindicaciones del colectivo (como una segunda educadora en cada aula o el aumento de los salarios por formación) -medidas que catalogan de insuficientes las trabajadoras-.

Así lo explicó durante su discurso en la primera jornada del Debate del Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, donde también detalló que a medida que termine la vigencia de los contratos actuales en las escuelas infantiles públicas de gestión indirecta, se va a revisar el modelo de contratación para que todas tengan dos educadoras por aula, algo que ya tienen los centros de gestión directa de la Comunidad de Madrid.

La presidenta regional anunció, además, una oferta de formación permanente “sin precedentes” para las trabajadoras de Educación Infantil de 0 a 3 años con el fin de desarrollar su excelencia profesional y que esta se pueda traducir en un incremento de sus salarios por parte de las empresas que las contratan para gestionar los centros.

Así, las educadoras que trabajan en los centros de la red pública podrán recibir formación que les ayude a desarrollar su carrera profesional, que redundará en una mejor atención a los alumnos y familias. Además, los nuevos contratos de gestión indirecta de escuelas de la Comunidad de Madrid incluirán incentivos para las empresas licitadoras que mejoren las condiciones retributivas de las profesionales que realicen estos cursos.

También se dará un mayor protagonismo a las familias, que podrán evaluar el funcionamiento de las escuelas infantiles públicas en los que están matriculados sus hijos a través de encuestas anuales de satisfacción, y que servirán a la Administración autonómica para completar la radiografía de su calidad.

En este curso 2026/27 recién iniciado, la Comunidad de Madrid ha alcanzado el récord de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil (57,8%), en el octavo año académico donde ésta es gratuita en las cerca de 400 escuelas de la red pública madrileña.

Las educadoras siguen en huelga

No obstante, este paquete de medidas no es suficiente para las educadoras de las Escuelas Infantiles, que han reconocido que seguirán en huelga. De hecho, se manifestaron en el segundo día del Debate del Estado de la Región al grito de no necesitamos complementos por formación, sino "salarios dignos".

Las trabajadoras volvieron a exigir a la Comunidad que abra la mesa de negociación para establecer "salarios dignos". "Sin unos salarios dignos no vamos a volver a las escuelas. Así que esperamos que por fin escuche nuestras protestas y se sienten de una vez", ha expresado.

Sobre el anuncio del jueves sobre escuelas infantiles, ha reivindicado que las trabajadoras de escuelas infantiles están "hiperformadas" y ha criticado que se enteran de estas noticias "a través de la prensa".

Desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles celebró en julio la propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que planteó una modificación del real decreto 132/2010 para establecer las siguientes ratios alumnado-profesor en el primer ciclo de Educación Infantil: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años.

No obstante, recalcó que "el impacto real" de esta medida "dependerá única y exclusivamente de su aplicación efectiva por parte de las comunidades autónomas, que son las responsables de su desarrollo e implementación en cada territorio".