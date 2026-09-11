Ayuso se defiende con la lista de los "áticos" de la izquierda: de los "4 pisos del suegro de Sánchez" a las "50 casas" de la oposición

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Las claves Generado con IA Ayuso responde a las críticas por su ático enumerando las propiedades inmobiliarias de políticos de la izquierda. Acusa a miembros del PSOE y Más Madrid de poseer numerosas viviendas, mencionando casos concretos con cifras y localizaciones. La presidenta madrileña defiende el derecho a tener propiedades, pero critica la doble moral de la izquierda sobre este tema. Ayuso califica al presidente Sánchez de "mentiroso" y rechaza las acusaciones sobre la compra de su ático en Chamberí.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enumerado las viviendas que poseen algunos representantes políticos de partidos de la izquierda.

Lo ha hecho tras las acusaciones de Más Madrid y PSOE durante este viernes en la segunda jornada del Debate de Estado de la Región por la polémica del ático de Chamberí y las críticas recibidas por parte de los partidos de la oposición, argumentando que "las casas son para vivir, no para especular" y "nadie necesita tres casas para vivir".

"Hay muchos áticos", ha empezado a decir la presidenta, mencionando los de "Ana Redondo y Óscar López entre el Paseo del Prado y el Congreso": "Uno tiene seis inmuebles y la otra, tres".

Posteriormente, ha mencionado las "50 viviendas" que hay "en la bancada de Más Madrid y PSOE en la Asamblea" -con 27 escaños en cada uno de los grupos. "Así que 50 viviendas disponibles para todos ustedes a partir de las dos de la tarde. Se reparte vivienda solidaria; hagan cola en la puerta de la Asamblea", ha dicho, para terminar contundente que "no vale decir después que los culpables son otros".

Así, ha seguido contando algunas otras de las propiedades inmobiliarias de diferentes políticos de izquierda, que "crecen" como "los cuatro pisos comprados con el dinero procedente de los negocios del suegro de Sánchez, incluida la vivienda de Pozuelo de Alarcón o un apartamento en Almería" o "el chalé de lujo al que se mudó Zapatero en Aravaca". "Lo compró tras interceder ante Maduro con Air Europa, que lo vendió en cuanto la UCO le sacó en un informe", ha añadido sobre este.

También "el chalet donde su testaferro [de Zapatero] creó la sociedad que después cobró de Plus Ultra; 54 millones de euros también que se nos han olvidado en la factura".

"Los 10 millones de patrimonio inmobiliario del expresidente de la SEPI, que está investigado por corrupción. O, por ejemplo, el chalet de lujo de la trama de Aldama en Cádiz para Ábalos, el ático de Cerdán en Chamberí, los ocho pisos pagados por una constructora que Koldo le ofreció a Cerdán... El piso de lujo de Jessica, que eso sí es un ascensor social; uno tiene un affaire con un ministro socialista y te ponen un piso en Plaza de España. Ese está muy bien visto", ha recordado.

Y ha añadido: "Los pisos de Koldo en Benidorm, el chalet de El Viso donde iban a esconder a Delcy para que se reuniera con Sánchez, pisos francos por todo Madrid de los fontaneros del PSOE, el alquiler de MUFACE a precio de saldo que está disfrutando todavía la familia de Begoña Gómez y el chalé de 1,2 millones de euros en Torrelodones de Escrivá, el gobernador del Banco de España, que no ocultó en su declaración de bienes".

"Insisto, yo defiendo que todo el mundo tenga propiedades, que todo el mundo prospere, que cada vez la gente crezca más. Lo que no vale es que crezca la izquierda y que luego los culpables sean otros", ha concluido.

"Sánchez es un mentiroso"

En respuesta a las acusaciones por parte de las portavoces de Más Madrid, Manuela Bergerot, y PSOE, Mar Espinar, por la compra del ático en Chamberí, Ayuso ha asegurado que "esa vivienda no es un aticazo" para ella, aunque "si eso fuera así, tendría derecho", ya que "hay comunidades que tienen a disposición de sus presidentes residencias y me parece bien".

Además, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por las declaraciones en una reciente entrevista con Mañaneros: "[Sánchez] es un gran mentiroso, ha mentido en sede parlamentaria y en todas las entrevistas jabón que le hacen. Es usted un falso, un farsante y un mentiroso", ha afirmado.

"Yo no la he querido por muchos motivos. Me gusta vivir en comunidad. Me gusta tener vecinos. Me gusta vivir con los demás", ha concluido.