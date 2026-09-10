El Metro de Madrid abierto las 24 horas: la Línea 6 circulará de forma ininterrumpida durante todos los fines de semana

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la visita el pasado mes de julio al primer tren automático que prestará servicio en la Línea 6 de Metro, en el Depósito de Cuatro Vientos. Jesús Hellín / Europa Press

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Las claves Generado con IA La Línea 6 del Metro de Madrid ofrecerá servicio ininterrumpido las 24 horas durante los fines de semana tras su automatización. Esta medida beneficiará a más de 430.000 usuarios diarios y facilitará los desplazamientos relacionados con ocio, economía nocturna, trabajo y grandes eventos. La automatización de la L6 incluirá trenes sin conductor, puertas de andén y una frecuencia de paso de un tren cada dos minutos. Las labores de mantenimiento se reorganizarán para realizarse, principalmente, en la noche del domingo al lunes, garantizando la seguridad del servicio.

Uno de los grandes deseos de los madrileños es el de poder coger el Metro a cualquier hora del día, durante el horario tanto diurno como nocturno. La Comunidad de Madrid pretende hacerlo posible, al menos en una línea en concreto: la L6.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo anunciará este jueves, durante el Debate del Estado de la Región, tal y como han avanzado fuentes del Gobierno autonómico. La conocida como 'La Circular' del suburbano madrileño prestará servicio las 24 horas durante los fines de semana una vez culmine su automatización integral.

Así, permanecerá abierta de forma ininterrumpida desde el inicio de la actividad del viernes hasta la finalización del domingo.

Se trata de una actuación que reforzará la conectividad del principal eje de intercambio del suburbano madrileño. Y es que la L6 es la que mayor número de viajeros tiene de toda la red: más de 430.000 diarios, según datos del Gobierno regional.

Además, conecta con otras diez líneas de Metro, cinco intercambiadores de transporte, la red de Cercanías y la Estación Sur de Autobuses. Por eso, el Gobierno de Ayuso prevé que esta nueva medida facilite los desplazamientos vinculados al ocio, la actividad económica nocturna, los turnos de trabajo y la celebración de grandes eventos en la capital.

Los cambios de la L6

Se trata de un "hito" en la historia del suburbano madrileño. Y es que hasta ahora solo se había ampliado el horario habitual de apertura en ocasiones puntuales para atender acontecimientos de especial relevancia.

Fue el caso, por ejemplo, de la final de la Liga de Campeones celebrada en 2010, el World Pride de 2017 o varias ediciones del festival Mad Cool.

Cómo quedarán las nuevas puertas de andén de la Línea 6 de Metro de Madrid una vez instaladas. Metro de Madrid

En este caso, desde la Comunidad avanzan que esta ampliación horaria ahora será posible gracias a la modernización de la infraestructura, que se lleva produciendo desde hace más de un año.

Las obras conllevarán una automatización integral de la Línea 6: trenes sin conductor, puertas de andén y una frecuencia de paso de un convoy cada dos minutos.

"Constituye el mayor proyecto de transformación emprendido hasta la fecha por Metro de Madrid. Esta actuación incrementará la capacidad de transporte, mejorará la regularidad del servicio y permitirá adaptar la oferta a la demanda en tiempo real", explica el Gobierno regional.

La prestación ininterrumpida del servicio durante los fines de semana irá acompañada de una nueva organización de las labores de conservación y mantenimiento de la infraestructura. De este modo, los trabajos que actualmente se realizan durante las madrugadas del viernes y del sábado pasarán a concentrarse principalmente en la noche del domingo al lunes, garantizando en todo momento los máximos niveles de seguridad y fiabilidad.