Ayuso a Sánchez: "Se llama a sí mismo perro, pero sí tiene amo, como todos los perros que duermen en un palacio"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, este jueves. EFE Europa Press

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso acusa a Pedro Sánchez de ser un presidente ausente y chantajeado, y responsabiliza al Gobierno central de no actuar ante la alerta de asalto a la valla de Ceuta. Ayuso critica la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta y denuncia el deterioro de los servicios públicos y la inseguridad causada por la regularización masiva. La presidenta de Madrid arremete contra Sánchez por el tercer grado al etarra Henri Parot y denuncia una supuesta persecución a periodistas, jueces y fiscales. Ayuso advierte sobre el impacto negativo de las políticas del Gobierno en Madrid y Cataluña, acusando a Sánchez de poner en riesgo la unidad territorial y la soberanía de España.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que "tenemos un presidente ausente y chantajeado por intereses inconfesables, por lo que evita responsabilizar al guardián de sus secretos más íntimos, Marruecos. Luego sí, el que se llama a sí mismo perro, sí tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio".

Así lo ha afirmado la dirigente regional en la primera sesión del Debate del Estado de Región (DER) en la Asamblea regional, tras conocer estos documentos en los que se muestra que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) emitió el 29 de julio a las 18.26 horas una nota informativa con una "alerta temprana", que tenía como destinatario los servicios de inteligencia de Marruecos, en los que avisaba de un posible "asalto a la valla de Ceuta".

Además, la presidenta Ayuso ha declarado en su intervención que los informes desclasificados por el Gobierno sobre Ceuta, tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio, "inculpan" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "no hacer nada" ante "un aviso de invasión". Por su parte, ha alertado del "deterioro" de los servicios públicos con la regularización masiva y la situación en Ceuta, y ha acusado al Gobierno central de "traidores".

"Mucho nos tememos cómo van a sufrir de nuevo los madrileños las chapuzas de este Gobierno", ha añadido, por las consecuencias que esta crisis va a provocar en la integridad territorial de España, como la situación de tensión callejera, inseguridad... Ante este desbordamiento de los servicios públicos, anuncia que la Comunidad de Madrid no se va a poner de perfil.

"Enhorabuena" al etarra

Asimismo, Díaz Ayuso ha atacado al Gobierno por otras medidas que está llevando a cabo. Sin ir más lejos, la presidenta le ha dado "la enhorabuena" al etarra Henri Parot por el tercer grado tras volar la casa cuartel de Zaragoza "gracias a los cambalaches" de Sánchez.

También acusa al Gobierno de emprender una “increíble persecución” contra periodistas, jueces y fiscales “mientras la corrupción se esconde bajo las alfombras a modo de mafia".

La presidenta ha valorado la reciente decisión del Tribunal Supremo de suspender de forma cautelar la posibilidad de votar a los beneficiarios de la conocida como Ley de Nietos, advirtiendo la necesidad de estar “muy atentos” a las conclusiones de los cónsules de las embajadas para que no incurran en ilegalidad.

Díaz Ayuso denuncia el "dispendio" de Sánchez en Cataluña con "el dinero de todos los españoles" y advierte de que "Madrid tiene todo que decir ante la ruptura de la soberanía y la unidad territorial de España".

Sobre los informes de Ceuta

"Veremos qué recorrido judicial tiene esto y cómo se puede defender que pudiendo evitar esta tragedia premeditadamente dejaran que tanto daño se produjera", ha valorado Díaz Ayuso, sobre los informes de Ceuta.

Como consecuencia ha subrayado que se vio vulnerada una de las fronteras de España en una acción en la que muchas personas "perdieron la vida", mientras el presidente del Gobierno decidió "seguir con sus vacaciones ignorando, primero lo sucedido, para pasar a continuación a atacar a todo el que ha podido, a los ceutíes incluidos y a los propios servicios de inteligencia, que sí habían hecho su trabajo".

Así, ha vuelto a cargar contra un presidente que estaba "descansando" en La Mareta "flanqueado por un sórdido despliegue de medios de seguridad a su entera disposición, para practicar deportes acuáticos" mientras cerca de 90 personas "han muerto en suelo español".

Ante él se muestran ahora, ha indicado la presidenta madrileña, "playas destrozadas, brotes de enfermedades como la sarna, comercios cerrados, policías protegiendo supermercados, emboscadas a los militares, reyertas, violaciones, familias obligadas a encerrarse en sus casas".

"Colapso absoluto"

Ayuso ha resaltado que una parte del territorio nacional vive "un colapso absoluto" ya que la presión sostenida sobre Ceuta equivale a lo que significaría "la entrada ilegal de más de dos millones de personas en la Comunidad de Madrid a la vez".

"El Mando Único, constituido 25 días tarde, no ha servido para coordinar eficazmente la acción de los ministerios. Ha llegado muy tarde y sin capacidad para ser ejecutivo", ha denunciado, a la vez que ha resaltado que los ministros de Interior, Defensa y Exteriores, "no han estado a la altura cuando no, se peleaban entre ellos" mientras que el resto se han mostrado "completamente irrelevantes".

Una situación que se agrava por la "pésima gestión del Ministerio de Sanidad", encabezado por Mónica García, de quien depende la sanidad ceutí. "En lugar de ofrecer soluciones, la ministra de Sanidad, al término de sus vacaciones, fue a Ceuta para huir de los médicos de urgencias como hace cada día colapsando las citas sanitarias de toda España", ha lamentado.

También ha criticado que utilizara este asunto "para llamar xenófobos a los ceutíes, que son ejemplo de convivencia y respeto cultural y religioso", mientras decía que las enfermedades que se están propagando "no las portan los inmigrantes, aunque se produzcan por las condiciones de hacinamiento propiciadas ante la pasividad del Gobierno".

En la misma línea, la jefa del Ejecutivo madrileño ha criticado la "pasividad" del Gobierno, que es "cómplice de Marruecos", que ha atacado España "sin recibir resistencia alguna".

"Tenemos un presidente ausente y chantajeado por intereses inconfesables, por lo que evita responsabilizar al guardián de sus secretos más íntimos. Luego sí, el que se llama a sí mismo perro, sí tiene dueño, como todos los que viven en palacios", ha expresado.

Ayuso ha puesto el foco en que la "irresponsabilidad" de Sánchez, que ha sido el impulsor de una "regularización descontrolada" fomentando un "efecto llamada" que provoca un "desbordamiento de servicios públicos", y ante lo que la Comunidad de Madrid "no se va a poner de perfil".