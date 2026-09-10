Ayuso creará una Escuela de Caza con una inversión de 80.000 € en 2 años: impulsará el relevo generacional

Ayuso, a su entrada al Debate del Estado de la Región. Comunidad de Madrid

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Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid creará la Escuela Madrileña de Caza con una inversión de 80.000 euros en dos años para impulsar la formación y el relevo generacional. La escuela ofrecerá cursos teóricos y prácticos, programas de mentoring para jóvenes y espacios para diversas modalidades de caza, incluyendo cetrería y tiro con arco. El centro incluirá un observatorio de aves y un aula de naturaleza, con programas de monitorización de biodiversidad y mejora del hábitat. El Gobierno regional reforzará el Centro de Recuperación de Animales Silvestres con un programa de investigación en colaboración con la Universidad Complutense, dotado con 100.000 euros para 2027 y 2028.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves la creación de la Escuela Madrileña de Caza, que se ubicará en terrenos del Ejecutivo autonómico y tendrá como objetivos impulsar la formación, favorecer el relevo generacional y promover la mejora y conservación del hábitat natural.

La iniciativa, anunciada durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región (DER) en la Asamblea de Madrid, contará con una inversión de 80.000 euros durante los próximos dos años y dispondrá de espacios específicos para distintas modalidades cinegéticas, como entrenamiento de perros, cetrería y uso de arco.

La escuela impartirá cursos de habilitación con formación teórica y práctica y contará además con el programa 'Mentoring Cinegético', en el que expertos acompañarán a jóvenes aficionados durante su proceso de aprendizaje.

Las instalaciones estarán preparadas asimismo para acoger competiciones oficiales de la Federación Madrileña de Caza, entre ellas pruebas de caza menor con perro, al diente y cetrería, así como modalidades sobre blancos simulados, como recorridos con arco o pruebas de 'field target', de tiro de precisión con carabinas de aire comprimido y siluetas de animales.

Observatorio de aves

La Escuela Madrileña de Caza incorporará también un centro de observación de aves y un aula práctica de naturaleza destinada al estudio e investigación de espacios y especies de flora y fauna silvestres.

El proyecto incluirá programas de monitorización y seguimiento de poblaciones para mejorar el conocimiento y la conservación de la biodiversidad, además de actuaciones de mejora del hábitat, conservación de ecosistemas y gestión de poblaciones de fauna.

La Comunidad prevé desarrollar campañas de seguridad, acciones para divulgar la actividad agroganadera y su influencia en la conservación de los ecosistemas rurales, programas de buenas prácticas y sistemas de alerta temprana.

Centro de recuperación de especies

Por otro lado, el Gobierno regional dará un nuevo impulso al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) Félix Rodríguez de la Fuente, que recibe más de 7.000 animales al año y trabaja en la rehabilitación de fauna autóctona, la acogida de fauna exótica y el diagnóstico forense de especies protegidas.

El objetivo es dotar al centro de mayor proyección nacional e internacional mediante un nuevo programa de investigación aplicada a la gestión de la fauna silvestre, para lo que la Comunidad trabaja en un convenio con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.

El acuerdo permitirá definir líneas de investigación en ámbitos como la genética, el diagnóstico forense, la conservación y la salud pública. Este programa contará con una previsión presupuestaria de 100.000 euros para 2027 y 2028 y buscará convertir el CRAS en un espacio de generación de conocimiento aplicado.