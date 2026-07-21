Metro de Madrid lanza su camiseta de España en el Mundial: crea su propio 'club de fútbol' para "un recuerdo único"

Las claves

Las claves Generado con IA Metro de Madrid lanza una camiseta edición limitada inspirada en la Selección Española tras el triunfo en el Mundial de Fútbol. La camiseta incluye dos estrellas de campeona del mundo, fecha y lugar de la final, y el nombre de los finalistas, convirtiéndola en un recuerdo exclusivo. El precio de la camiseta es de 29,95 euros y puede adquirirse en la tienda online de Metro y en estaciones seleccionadas como Ópera, Sol y Plaza de Castilla. La colección Metro FC también presenta camisetas retro inspiradas en selecciones campeonas como Argentina, con el escudo de Metro y referencias al suburbano madrileño.

El merchandising de Metro de Madrid vuelve locos a sus usuarios. Ediciones limitadas agotadas, reventa de productos al doble de precio... son los precedentes con algunos de los innovadores y originales productos que han sacado a la venta en sus tiendas del suburbano en los últimos años.

En este caso, y con motivo de que España ha quedado campeona del Mundial de Fútbol masculino este domingo, la empresa de transportes pública ha puesto a la venta una edición limitada de su camiseta inspirada en la Selección Española de Fútbol incluida en la colección Metro FC, como si de un equipo de fútbol se tratase.

Por tanto, después de que el combinado nacional se haya proclamado campeón del Mundial, según recoge la Comunidad de Madrid en un comunicado, el suburbano ha decidido reeditar el diseño original de la camiseta de la Línea 2 para conmemorar este triunfo con una versión exclusiva que incorpora las dos estrellas de campeona del mundo sobre el número 2, en referencia a los dos títulos mundiales conquistados por la selección española.

La camiseta de la Selección Española. Metro de Madrid

Además, esta edición especial incorpora nuevos detalles conmemorativos. Bajo el característico rombo de Metro figura la fecha de la conquista del campeonato, la ciudad donde se celebró la final y el nombre de los dos finalistas, "convirtiendo la prenda en un recuerdo único para los aficionados al fútbol y los coleccionistas".

La parte trasera de la camiseta también ha sido rediseñada para celebrar el triunfo de España. Sobre el dorsal aparecen las dos estrellas de campeona del mundo y la leyenda 'Campeones del Mundo 2026'.

¿Cuánto cuesta la camiseta del Mundial?

La camiseta podrá adquirirse por 29,95 euros en la tienda online de Metro de Madrid y en los puntos de venta de las estaciones de Ópera, Sol y Plaza de Castilla. Esta edición especial mantiene los elementos distintivos de la colección Metro FC, entre ellos el escudo inspirado en el histórico rombo de Metro y los guiños al suburbano integrados en el diseño.

Con esta iniciativa, Metro de Madrid celebra junto a los madrileños y aficionados al fútbol "uno de los mayores éxitos del deporte español, sumando esta edición limitada a las acciones de apoyo que la compañía ha venido desarrollando en favor de las distintas selecciones nacionales".

Metro lanzó, a finales de mayo y antes de que comenzara la Copa Mundial de la FIFA 2026, la colección de camisetas de fútbol retro 'Metro FC', una línea inspirada en cinco míticas selecciones campeonas del mundo, donde también estaba la de Argentina, el equipo al que se enfrentó España en la final.

Cada camiseta salió a la venta por 54,95 euros y está confeccionada en elastano, con distintos colores y diseños. Las cinco comparten dos elementos comunes: el escudo bordado de Metro FC, diseñado a partir del icónico rombo de Metro de 1921, el primero que incluyó la característica pastilla azul; y las siete estrellas de la Comunidad de Madrid.