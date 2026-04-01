Sara Hernández, la alcaldesa del PSOE acusada de "derrochar 1,5 millones" en Getafe contra los conciertos de Shakira

Las claves nuevo Generado con IA La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, critica el incremento de macroconciertos en el recinto Iberdrola Music, cercano al municipio, por su impacto en la vida de los vecinos. Hernández ha pedido una reunión con Live Nation para conocer los planes de movilidad y seguridad, y trasladar el malestar vecinal ante los conciertos de Shakira y otros eventos. El Ayuntamiento de Getafe denuncia problemas recurrentes como ruido, cortes de tráfico y dificultades de acceso a viviendas, derivados de estos macroeventos. Desde la inauguración del recinto en 2023, la programación de grandes eventos ha aumentado un 425%, pasando de 4 a 19 días al año.

La figura de Sara Hernández vuelve a situarse en el centro del debate metropolitano madrileño después de que el pasado mes de febrero el portavoz del Partido Popular de Getafe, Antonio José Mesa, acusara a la alcaldesa socialista de haber "derrochado 1,5 millones de euros" en protocolo, publicidad y propaganda en los últimos tres años.

Ahora, la primera edil, que gobierna Getafe desde 2015, ha adoptado una posición firme desde que se anunciaron los macroconciertos de Shakira previstos en el recinto Iberdrola Music del distrito de Villaverde en la capital, cercano al municipio.

Tras arrasar con la venta de entradas el pasado viernes en su salida oficial y el anuncio de un total de 11 fechas, Hernández ha comunicado este lunes su decisión de mantener una reunión a la vuelta de Semana Santa con los representantes de la producción del evento. Es decir, con Live Nation, la promotora detrás de los conciertos.

Como han señalado desde el propio Consistorio en un comunicado, el objetivo de esta reunión es "conocer de primera mano los planes de movilidad y seguridad que el Ayuntamiento de Madrid no facilita, así como trasladar a los organizadores el grave malestar y el impacto directo que este macroevento causará en el día a día de decenas de miles de getafenses".

Aunque, como explican fuentes municipales al ser preguntadas por este periódico, el "problema" no solo son los conciertos de Shakira, sino "todo" lo que se está programando en dicho recinto.

Y es que para lo que queda de año, además de este gran evento, también se suman otras ocho fechas confirmadas: los 125 años de la compañía Iberdrola en junio, el festival Mad Cool durante cuatro días en julio, el concierto de My Chemical Romance ese mismo mes y el Coca-Cola Music Experience en septiembre.

No es la primera vez que la regidora se enfrenta al polémico recinto. Desde que se inaugurara en 2023 con el Mad Cool como principal evento, año tras año ha llevado a cabo una 'campaña' en favor de sus vecinos -quienes se quejan de problemas como el ruido- y en contra de que se instalara en el espacio un lugar fijo para este tipo de celebraciones.

Una trayectoria local

Es en esta defensa de la calidad de vida de los vecinos del municipio y la protección de los servicios locales precisamente en torno a la que se ha construido su perfil político. Ha estado vinculada desde 2006 al Consistorio de Getafe -de donde es ella misma, del barrio del Sector III-, como concejala de Mujer, Presidencia o Seguridad Ciudadana y liderando al PSOE en la oposición.

Ambiente durante el concierto de Avril Lavigne en Mad Cool 2024. Foto: Andrés Iglesias

Licenciada en Derecho y con una larga trayectoria ligada al municipalismo y a la defensa de lo público, Hernández ejerció durante algunos años como abogada laboralista. Una situación que le "impulsó a dar el salto a la política, en defensa de los derechos de los trabajadores y las políticas públicas", como defiende en su propio perfil en la web del Ayuntamiento.

Esa línea se refleja ahora en su reacción ante un evento que, aunque se celebra en Madrid, afecta por cercanía a barrios como Getafe Norte o Los Molinos.

Lejos de oponerse a la artista, Hernández centra su discurso en las consecuencias prácticas de estos eventos multitudinarios. Así, denuncia problemas recurrentes como el ruido, la movilidad o la seguridad, derivados de conciertos y festivales celebrados en ese mismo espacio en años anteriores.

Desde el Consistorio getafense mencionan en dicho comunicado que desde ese momento hasta ahora la programación de macroeventos "se ha incrementado un 425%", pasando de 4 a 19 días.

Render del futuro Estadio Shakira en el Iberdrola Music. Live Nation

"Así se cumple la advertencia que venía haciendo el Gobierno local de Getafe sobre la intención de los promotores y del Ayuntamiento de Madrid de convertir el espacio en un lugar permanente de festivales", apuntan.

Su mensaje es claro: el desarrollo cultural y económico no puede hacerse "a costa" de los residentes. Asimismo, pide "a la presidenta regional y al alcalde de la capital que empaticen con Getafe". "Les pedimos una reflexión sincera: ¿qué pensarían si a menos de 400 metros de su casa montaran un recinto de conciertos para medio millón de asistentes, con cortes de calles para entrar a sus hogares o a sus puestos de trabajo?".

Getafe recuerda que es habitual que en eventos anteriores "se hayan registrado cortes en la M-45 que impiden el acceso de los vecinos a sus casas durante varios días, además de superarse sistemáticamente los decibelios que establece la normativa", un extremo que mantiene abierto un proceso penal tras la denuncia de los afectados.

De hecho, con esta lucha la regidora ya consiguió hace unas semanas que una de las programaciones planeadas para este año se cancelara. El Madrilucía, el proyecto concebido para reproducir el espíritu de la Feria de Abril sevillana en Madrid, se tendría que posponer de mayo de 2026 al año próximo para "preservar la calidad, la seguridad y la experiencia" del evento.

Para el macroevento de Shakira, desde el Ayuntamiento de Getafe aseguran que aún desconocen cuál será el resultado de la reunión. Por su parte, Live Nation no ha trasladado por el momento ninguna valoración sobre el futuro encuentro al ser consultada por este periódico.