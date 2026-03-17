Ayuso dejará aparcar gratis a 7.771 coches cerca del transporte público a partir de ahora: se debe realizar al menos un viaje Ricardo Rubio Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid amplía el programa Aparca+T, permitiendo aparcar gratis en 7.771 plazas cercanas al transporte público si se realiza al menos un viaje en la red pública. Se suman 4.790 nuevas plazas gratuitas, de las cuales 2.538 ya están en funcionamiento en seis municipios del oeste madrileño. En los próximos meses se añadirán tres aparcamientos en la capital y la red seguirá creciendo con la colaboración de más ayuntamientos. Para beneficiarse, el estacionamiento debe ser de 5 a 15 horas y se exige hacer un viaje en transporte público usando abono personal o tarjeta.

Aparcar gratis en Madrid cerca del transporte público será más fácil para miles de conductores gracias a la ampliación del programa Aparca+T, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que permitirá dejar el coche sin coste en aparcamientos disuasorios siempre que se utilice después la red pública.

La medida sumará 4.790 nuevas plazas de aparcamiento gratuito y elevará la red hasta un total de 7.771 espacios disponibles. El objetivo es facilitar que los usuarios combinen coche y transporte público en sus desplazamientos diarios, especialmente en accesos estratégicos a la capital y su área metropolitana.

De esas nuevas plazas, 2.538 ya se han incorporado en seis municipios del oeste de la región. En concreto, el programa ya funciona en Pozuelo de Alarcón, con 294 plazas; Las Matas, con 203; Las Rozas, con 300; Pinar de las Rozas, con 890; Majadahonda, con 402; y El Barrial, con 449.

Además, en los próximos meses se formalizará un convenio con la Empresa Municipal de Transportes de Madrid para añadir otros tres aparcamientos situados en la capital.

Serán los de Nuestra Señora del Recuerdo, con 699 plazas; Metropolitano, con 1.137; y Avenida de Portugal, con 416. Entre los tres aportarán otras 2.252 plazas al sistema.

Con esta ampliación, la red Aparca+T se apoyará tanto en los nuevos aparcamientos como en los ya existentes de Ciudad Universitaria, con 1.144 plazas, y Colmenar Viejo, con 1.837. Así, Madrid alcanzará 7.771 plazas para aparcar gratis junto al transporte público.

Las dos condiciones

Para beneficiarse de este sistema gratuito hay que cumplir dos condiciones. La primera es que el estacionamiento sea de larga duración, entre 5 y 15 horas.

La segunda, que durante ese tiempo se realice al menos un viaje en transporte público utilizando el abono personal o una tarjeta de transporte.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha defendido este modelo durante una visita a Pozuelo de Alarcón realizada este lunes, al asegurar que "no obliga al ciudadano a elegir entre el coche o el transporte público, sino que permite combinarlos de forma inteligente y cómoda".

El proyecto está financiado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que destina 800.000 euros para compensar a los aparcamientos por cada uso registrado.

La cuantía, según ha explicado la Comunidad, se ajustará en función de la demanda para garantizar la sostenibilidad del sistema.

La previsión es que la red siga creciendo. De hecho, el Ejecutivo regional ya mantiene conversaciones con otros ayuntamientos interesados en incorporarse al programa, entre ellos Valdemoro, Aranjuez, Parla, San Lorenzo de El Escorial y Tres Cantos.

Para el conductor, la ventaja es sencilla: dejar el coche cerca de una estación o nodo de transporte, evitar entrar al centro y no pagar aparcamiento, siempre que use después metro, tren o autobús. Es una fórmula pensada para ahorrar dinero y reducir tráfico en los accesos a Madrid.