Madrid activa el plan de emergencia por posibles inundaciones y desbordamientos de los ríos

La Comunidad de Madrid ha activado este martes su Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Inundaciones (INUNCAM) en situación operativa 0 ante las previsiones meteorológicas y por la situación de los embalses, que ha obligado a la liberación de agua para garantizar la seguridad hidrológica.

Así lo ha anunciado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), que apunta a que la situación operativa 0 del INUNCAM está activa desde las 14.55 horas de este martes "por previsiones meteorológicas, deshielos y desembalses extraordinarios".

La Comunidad de Madrid es desde hace varios días escenario de abundantes precipitaciones, incluso en forma de nieve, derivadas de las sucesivas borrascas que han atravesado en las últimas semanas la península Ibérica.

Esto ha provocado que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) haya declarado la alerta roja por riesgo de desbordamiento en varios tramos de los prinicpales ríos madrileños, especialmente el Jarama, Alberche y Henares.

Además, los embalses de la región se encuentran al 83% de su capacidad, lo que también ha obligado al Canal de Isabel II a liberar agua de forma extraordinaria a fin de garantizar la seguridad hidrológica.

Ríos en alerta roja

En el río Jarama, el Henares y el Alberche, debido a las lluvias de las recientes borrascas, se superan los niveles de riesgo en el caudal a su paso por la zona de los municipios de San Fernando de Henares, Algete, Aldea del Fresno o Titulcia.

Según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHT, consultado por Europa Press a las 9.00 horas, el caudal del Jarama a su paso entre San Fernando y Mejorada del Campo es de 2,58 metros, más de uno por encima del límite (1,75).

Mientras, en la propia localidad de San Fernando también se sitúa ligeramente por encima de los valores máximos (560,88 frente a 560,70).

En Valdepeñas, el caudal medio es de 4,09, por encima de los 3,50 en que se sitúa el nivel rojo; mientras que en Algete está en 2,88 metros (rojo en 2,15) y en Puente Titulcia se sitúa en 3,29 metros y en descenso, según los valores oficiales de la CHT.

En el resto de ríos, el Henares se sitúa ligeramente por encima de los valores de riesgo a su paso entre Alcalá y Torrejón de Ardoz, mientras que en Aldea del Fresno el río Alberche lleva un caudal medio casi un metro por encima del nivel de alerta roja.

Parques cerrados

Un día más de situación meteorológica adversa debido a las borrascas, la capital ha decidido cerrar también el Retiro y otros ocho parques históricos y singulares de la ciudad.

La clausura se extenderá durante todo el día de este martes por condiciones meteorológicas adversas, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

🔴 ACTUALIZACIÓN. Alerta hidrológica

La @chtajo mantiene y activa el nivel rojo en varias estaciones de medición de la Comunidad de Madrid:



Río Jarama

* Puente Titulcia (Ciempozuelos)

* Valdepeñas (Patones)

* Mejorada-San Fernando (San Fernando de Henares)

— Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) February 10, 2026



Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento que alcanzarán máximas de hasta 57 km/h en la franja de 12.00 a 18.00 horas.

El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.

La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles.

El Consistorio informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.