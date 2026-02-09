El refugio verde a solo 30 minutos de Madrid con chalets por menos de 200.000 euros: la nueva zona de moda para vivir

Las claves nuevo Generado con IA Villa del Prado, a solo 60 km de Madrid, se convierte en una opción de moda para comprar vivienda por su entorno natural y tranquilidad. Los precios de los chalets en Villa del Prado son significativamente más bajos que en la capital, pudiendo encontrarse viviendas amplias por menos de 200.000 euros. El municipio destaca por casas con jardín desde 120.000 euros y chalets con piscina propia por entre 150.000 y 170.000 euros. Villa del Prado, conocida como la 'huerta de Madrid', ofrece calidad de vida en un entorno verde, ideal para familias que buscan espacio y servicios comunitarios.

Madrid es una ciudad que enamora a casi todo el que llega hasta sus calles y recorre sus rincones. Una ciudad bonita repleta de historia y de vida. Sin embargo, se convierte en un quebradero de cabeza para buscar vivienda. Es por ello que cada vez más personas deciden probar suerte en zonas alejadas del centro donde los precios no son tan elevados y la situación está menos tensionada.

Además, Madrid, a pesar de ser una ciudad tan grande, no siempre nos ofrece aquello que buscamos con especial necesidad. Y en plena vorágine de la capital, lo que más echan de menos muchas personas es, precisamente, la ausencia de esa locura. El aire del que Madrid carece. Y en muchos casos, la naturaleza.

Por ello, cada rincón verde de Madrid se convierte en lo más demandado. En el paraíso más deseado. Sin embargo, es muy difícil poder tener nuestra 'parcela' dentro de estos oasis, lo que lleva a muchos madrileños, o personas llegadas a la capital, a buscarlo fuera de sus muros, apareciendo así otras opciones en el horizonte.

Una de las más interesantes, y que más de moda se está poniendo en los últimos tiempos, es acudir a municipios como Villa del Prado. Este rincón de la Comunidad, conocido como la 'huerta de Madrid', está acaparando muchas miradas porque ofrece unas condiciones perfectas. Un clima idílico, sobre todo en verano, ya que tiene una de las cotas más bajas de la región. Cercanía con la capital y con el centro. Y espacio de sobra para poder disponer de grandes viviendas o chalets.

No obstante, la mayor ventaja que ofrece hoy en día Villa del Prado son sus precios. Mientras en Madrid todo ronda el medio millón de euros, en este coqueto pueblo podemos tener viviendas mucho más amplias que ni siquiera superan los 200.000 euros. Por ello, es el lugar perfecto para encontrar oportunidades de ensueño.

¿Por qué buscar vivienda en Villa del Prado?

Villa del Prado es un municipio que se encuentra junto al río Alberche, a solo 60 kilómetros de Madrid. Por ello, en menos de una hora nos podremos plantar cerca de las zonas más concurridas de la capital. Sin embargo, la gran ventaja de este municipio no es esta.

Lo mejor que ofrece Villa del Prado es que, sorprendentemente, los precios aún no se han disparado. De hecho, se podría decir que es todo lo contrario. En este rincón verde de la región tenemos casas unifamiliares con parcela propia por menos de 200.000 euros. Una auténtica 'ganga' en los tiempos que corren.

Todos los portales inmobiliarios coinciden en que es el momento de comprar y en invertir en Villa del Prado, ya que las oportunidades están a la orden del día. Podemos encontrar casas con jardín desde precios que rondan los 120.000 euros. E incluso viviendas con piscina propia por entre 150.000 y 170.000 euros. Algo impensable en la capital, donde por estos precios no tenemos acceso ni a un estudio diminuto.

Sin embargo, Villa del Prado es, como su propio nombre indica, la villa de moda para comprar casa, con ofertas por menos de 200.000 euros. El precio del metro cuadrado no llega a los 1.000 euros cuando en Madrid lo normal es que en muchas zonas no baje de los 5.000 euros. O que la media de la Comunidad se sitúe entre los 2.500 y los 3.000 euros.

Además, la idiosincrasia de Villa del Prado, un pueblo de apenas 6.000 habitantes donde reina la tranquilidad absoluta, permite que por lo que en Madrid tenemos un pequeño apartamento, aquí podamos disfrutar de amplios chalets en urbanizaciones como El Encinar del Alberche, donde gozaremos de servicios comunitarios como piscina, pistas deportivas y vigilancia.

Por ello, se presenta como la oportunidad perfecta para familias que buscan más espacio sin renunciar a ciertas comodidades. Un lujo al alcance de muchos bolsillos. Además, la oportunidad de comprar estas casas en la famosa 'huerta de Madrid' es única. A este municipio se le conoce así, no solo porque esté repleto de zonas verdes, sino porque concentra la mayor producción de verduras y hortalizas de la región aprovechando las aguas del Alberche.