Cambia el precio de todos los taxis en la Comunidad de Madrid: a partir de 2026 pasan a costar de 1,35 a 1,40 euros

Las claves nuevo Generado con IA Las tarifas de taxi en la Comunidad de Madrid aumentarán un 2,38% a partir de 2026, con el precio kilométrico pasando de 1,35 a 1,40 euros en días laborables. El precio horario de la tarifa 1 sube de 26,50 a 27 euros, mientras que en la tarifa 2 el precio kilométrico será de 1,60 euros y el horario de 29 euros. La carrera mínima del aeropuerto mantiene el precio de inicio, pero actualiza los precios kilométrico y horario conforme a las nuevas tarifas generales. El suplemento para viajes en los días 24 y 31 de diciembre sube de 6,70 a 7 euros, y se actualizan también las tarifas interurbanas en igual proporción.

La Comisión de Precios del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Ayuntamiento de Madrid, aprobó el pasado día 25 de noviembre una actualización de las tarifas del taxi que supone una subida ponderada del 2,38% para el año 2026.

Se trata de un precio inferior al Índice de Precios de Consumo (IPC) de noviembre de 2025 que se sitúa en el 3%. En la fijación de las tarifas, que entrarán en vigor el 1 de enero, se han tenido en consideración la evolución de los índices de precios, la mejora de la calidad del servicio del taxi, el coste que supone para los titulares de las licencias y la necesidad de ofrecer a los ciudadanos un servicio con un coste equilibrado.

La iniciativa ha sido consultada con las asociaciones representativas del sector del taxi, como la Federación Profesional del Taxi, Asociación Gremial de Autotaxi y Asociación Madrileña del Taxi, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Así, la tarifa 1 aplica laborables de lunes a viernes de 7 a 21 horas, mantiene el precio de inicio del servicio; el precio kilométrico pasa de 1,35 a 1,40 euros y el precio horario pasa de 26,50 a 27 euros.

En el caso de la tarifa 2, aplica todos los días de 21 a 7 horas y sábados, domingos y festivos de 7 a 21 horas, mantiene el precio de inicio del servicio; el precio kilométrico pasa de 1,50 a 1,60 euros y el precio horario pasa de 28,50 a 29 euros.

Un taxi, en imagen de archivo. EFE

Por otro lado, la tarifa 3, la carrera mínima del aeropuerto, aplica las 24 horas de todos los días del año para los servicios con origen en los puntos de parada de las terminales de pasajeros del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y destino en el exterior de la M-30 con recorrido inferior a nueve kilómetros.

Una vez superados (o tiempo inicial equivalente), el taxímetro continuará contabilizando en la tarifa que le corresponda, teniendo su reflejo correspondiente en el módulo tarifario. La carrera mínima del aeropuerto no será de aplicación para los servicios precontratados. Se mantiene el precio de inicio del servicio y los precios kilométrico y horario se actualizan conforme a las tarifas 1 y 2.

En la tarifa 4, la fija del aeropuerto, aplica las 24 horas de todos los días del año para los servicios con origen o destino en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y destino u origen en el área interior de la M-30. No admite la suma de ningún suplemento ni de la cuantía fijada para los servicios precontratados. Se mantiene el precio del servicio.

Además, en la tarifa 7 se aplicará las 24 horas de todos los días del año para los servicios con recorrido inferior a 1.450 metros. Superados (o tiempo inicial equivalente), el taxímetro continuará contabilizando en la tarifa que le corresponda, teniendo su reflejo correspondiente en el módulo tarifario.

Se actualiza el precio de inicio del servicio de 7,50 euros a 8 euros y los precios kilométrico y horario se actualizan conforme a las tarifas 1 y 2. Este precio de inicio del servicio no se modificaba desde la creación de la tarifa 7 en el año 2019.

Por otra parte, el suplemento de los viajes en los días 24 y 31 de diciembre que finalicen entre las 21 horas de esos días y las 7 horas del día siguiente pasa de 6,70 euros a 7 euros. Este precio no se ha modificado desde hace más de 15 años.

Las tarifas interurbanas aprobadas por la Comunidad de Madrid se han actualizado en los mismos importes que las tarifas urbanas propuestas por el Ayuntamiento de Madrid.