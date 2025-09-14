Se buscan vecinos en este pueblo a 1 hora de Madrid: hay empleo y casas en alquiler por 200€ y en venta por 37.000€

La actividad de una ciudad como Madrid no se reduce únicamente a la capital. Su influencia provoca que municipios a su alrededor también crezcan y se activen. Por ello, a medida que la ciudad no puede dar protagonismo a toda la demanda de vivienda y empleo, estos municipios y pueblos se aprovechan para escapar de su destino.

Y es que muchas de estas zonas se encuentran golpeadas por el drama de la despoblación. Lo que solemos llamar la 'España vaciada'. Una realidad que afecta especialmente a municipios del interior peninsular, de regiones como Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura.

Es por eso que en los últimos años, cada vez más pueblos se han apuntado a la tendencia de intentar cazar vecinos procedentes de Madrid. Tanto personas que huyen de la capital porque no tienen trabajo o porque los precios de la vivienda son muy elevados, como aquellos que pueden teletrabajar y ahorrar en sus pisos y casas.

Dentro de esas opciones que existen para buscar suerte en los pueblos cercanos a Madrid, hay una que ahora brilla con especial fuerza. Se trata del municipio de Albares, situado en la provincia de Guadalajara. Esta pequeña localidad se ha sumado a uno de los muchos proyectos que pretenden reactivar estos núcleos sociales.

En su caso se trata de la iniciativa 'Vente a vivir a un pueblo'. Esta es una plataforma online que pretende atraer a personas que actualmente viven en grandes ciudades con el objetivo de que ocupen estas zonas rurales. Y para atraerlos se ofrecen oportunidades de empleo y viviendas realmente baratas.

¿Por qué ir a vivir a Albares?

Albares es la opción perfecta para aquellas personas que buscan un entorno tranquilo y relajado, pero dentro de un espacio precioso y lleno de naturaleza. Se trata de un municipio que tiene apenas 600 habitantes y que se encuentra en el sur de la provincia de Guadalajara.

Para evitar la desbandada de más vecinos, este pueblo se ha puesto manos a la obra para intentar luchar contra la lacra de la despoblación. Para ello se ha enmarcado dentro del proyecto 'Vente a vivir a un pueblo', en cuya página web están incluidos otros pueblos adscritos a esta iniciativa.

En este caso, de Albares se destaca que se encuentra situado en un enclave estratégico y que cuenta con numerosos servicios, algo poco habitual en una localidad de su tamaño. De hecho, cuenta con colegio, farmacia, instalaciones deportivas y culturales.

Además, para demostrar que en este pequeño territorio se puede hacer vida, desde el pueblo explican que tienen varios bares y restaurantes. También servicio de autobús, centro de día, estanco, cajero e incluso residencia de mayores.

Por si fuera poco, tiene una conexión directa con Madrid, ya que hay dos autobuses diarios hasta la capital. Y se encuentra a tan solo 45 kilómetros de otra gran ciudad como Guadalajara, un municipio que también ha influido mucho en potenciar su crecimiento.

Pero lo más interesante de Albares son las oportunidades que ofrece, ya que se ofertan varios empleos en sectores como el agrícola y el ganadero, así como en pequeños comercios, talleres y también en la industria de la construcción.

Aunque sin duda, lo mejor de todo es que podemos encontrar en él verdaderas 'gangas' para marcharnos allí a vivir. Incluso si solo buscamos una segunda vivienda. Hay ofertas de venta privada por 37.000 euros y en alquiler por solo 200 euros.

Además, para seguir potenciando la atracción de vecinos, el Ayuntamiento ofrece subvenciones a las familias que intenten desarrollarse en el municipio. Por ello, Albares se presenta como una buena oportunidad para potenciar el medio rural y encontrar una nueva vida.