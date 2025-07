El pueblo a solo 30 minutos de Madrid que busca trabajadores y ofrece casas gratis: "Imposible encontrar quien nos atienda"

Madrid es una de las ciudades que más sufre el problema de la vivienda. Cada vez es más difícil encontrar una buena oportunidad para tener nuestra casa, ya sea a través de una compra o incluso de alquiler. Sin embargo, hay quienes buscan la forma de poder acceder a ello.

Hay ocasiones en las que son los propios municipios los que intentan ayudar a sus ciudadanos, o incluso a otros llegados desde fuera, a asentarse en sus calles y en sus barrios. Es el caso de Pinto, un municipio que vuelve a la carga en su intento por tener médicos.

La situación sanitaria que atraviesa este municipio a menos de media hora de Madrid es una de las más graves y tóxicas de toda la Comunidad de Madrid. Y es que en algunos de sus centros casi no hay médicos o la representación es mínima.

En este caso, se unen dos problemas, ya que al de la dificultad para acceder a una vivienda se une la imposibilidad de cubrir un servicio público mínimo. Este pueblo madrileño es, desde hace unos años, uno de los rincones al que menos facultativos acuden.

Por ello, no ha dudado en volver a poner una gran medida en marcha. Se trata de ofrecer casa gratis a los doctores que quieran acudir al pueblo llegados desde otros lugares de España. Un anuncio realizado por el alcalde del municipio hace unos días y que ahora se refuerza.

¿Casas gratis para médicos en Pinto?

Salomón Aguado, alcalde de Pinto y miembro del Partido Popular, fue el encargado de hacer pública una importante decisión de su municipio para intentar atraer a profesionales médicos hasta sus fronteras ante la falta de profesionales que padecen.

"Ofrecemos viviendas de titularidad municipal a aquellos médicos que quieran venir a Pinto a trabajar en nuestros centros de salud y el PAC". En total serán seis pisos que Pinto ofrecerá a aquellos que se inscriban en la bolsa de empleo de la Comunidad de Madrid y pongan a este municipio como destino.

Para poder hacer esto posible, se usará la fórmula del comodato, un contrato por el cual una persona física o jurídica puede entregar a coste cero algo no fungible para su uso durante un tiempo determinado.

Por lo tanto, estos profesionales médicos no reciben la casa en propiedad, sino que tendrán que abandonarla una vez terminado su servicio en el pueblo. Una medida que intentará reforzar el deficitario servicio sanitario que registra el municipio.

Y es que los centros de salud de Pinto están catalogados por la Comunidad de Madrid como "de difícil cobertura". Esto es porque despiertan poco interés en las bolsas de trabajo. Tanto es así que ni siquiera se cubren las plazas necesarias.

Cuando un centro de salud obtiene esta calificación, se permite ofrecer incentivos económicos a los profesionales para intentar convencerlos de que acudan a estos lugares. En el caso de Pinto, a esos incentivos se les sumarán esos pisos gratis.

El consistorio, que "no tiene competencias en materia de sanidad", critica que el Gobierno de España no haya regularizado a médicos extranjeros que trabajan en la sanidad privada para ocupar esas plazas necesarias.

De momento, este anuncio de viviendas gratis ya ha generado interés en varios profesionales de diferentes puntos de España que ven aquí una buena oportunidad para tener una vivienda cerca de Madrid. Pero lógicamente, sin tener que sufrir la grave situación del mercado.

En paralelo, Pinto intenta sobrevivir a la diezmada situación que viven sus centros sanitarios, en los cuales no hay profesionales suficientes para recibir a la población. Y es que algunos vecinos del municipio aseguran "no tener ni quien les atienda", siendo "imposible" acudir a estos centros.

"Hay escasez de profesionales", señala otro vecino de Pinto, descontento por la situación tan grave que atraviesa un municipio en el que a veces solo hay un profesional por centro. Y eso provoca que haya también muchos retrasos con las citas.

"Me pregunto el motivo por el que tardan un mes y una semana en darme cita para el médico de cabecera, llego 8 minutos antes de la cita, no hay nadie, me quedo 5 minutos después de mi cita por si viene alguien y tampoco". E incluso hay quien asegura que va con miedo por esta situación.