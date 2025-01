Ayuso liga la destitución de Pallete en Telefónica con el borrado de mensajes del móvil del fiscal general del Estado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ligado este martes la destitución del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, con el borrado de mensajes del móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, la líder del PP madrileño ha asegurado que le ha llamado la atención la "velocidad inusual" con la que se ha conocido la decisión de que Pallete deje de estar al frente de la teleco y la designación de Marc Murtra, hasta ahora presidente de Indra.

"Yo no sé si tendrá algo que ver con el asunto del teléfono del fiscal general del Estado (Álvaro García Ortiz)", se ha preguntado Ayuso. En una clara referencia a la desaparición de los mensajes de WhatsApp del móvil de fiscal durante la investigación que pretende esclarecer si, desde la Fiscalía, se filtró información personal de su pareja, Alberto González Amador.

Jesús Umbría / El Español Telefónica cae un 2,7% en bolsa e Indra sube un 3% tras los cambios en las cúpulas de ambas compañías

Además, Ayuso ha calificado de "operación brutal" el cese de Pallete al frente de Telefónica, puesto que considera que ese movimiento deja "en manos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el liderazgo tecnológico del país.

Por ello, ha añadido que lo que ocurrió este sábado es una operación "de control simultáneo" de Indra y Telefónica. "Pienso que además también es la manera de controlar al mayor anunciante en medios de comunicación".

En este mismo sentido, la presidenta ha sembrado la duda sobre que este nombramiento sea "político" y se ha preguntado que diría la sociedad si una persona nombrada al frente de Telefónica "dijera cosas del presidente del Gobierno de la Generalidad o del Gobierno vasco como le hemos oído decir de la Comunidad de Madrid".

Además, ha atacado directamente al que será nuevo presidente de Telefónica, Marc Murtra, a quien le ha pedido que "deje el carnet del PSC en la puerta" cuando entre "en esta importante empresa" y que entienda que "ahora no son las relaciones de partido las que tienen que primar".

Felicitar a Trump

En ese mismo desayuno y al inicio de su exposición, Isabel Díaz Ayuso ha querido felicitar "al presidente Donald Trump por su toma de posesión, deseándole, como dijeron en el Congreso en Washington, toda la sabiduría posible".

La presidenta madrileña no ha sido ajena a la polémica que ha surgido en la Casa Blanca cuando Trump ha confundido a España con uno de los países BRICS, que son los mercados emergentes como Brasil o India.

"Me encargaré personalmente, así lo hará desde luego mi gobierno, de demostrar ante esta administración que no todos los españoles ni todos en España, desde luego, las administraciones, no somos parte de los BRICS ni queremos serlo, situación en la que nos ha llevado el Gobierno por aislamiento", ha asegurado en su intervención.

Ayuso ha ofrecido toda la "colaboración de la Comunidad de Madrid" al nuevo presidente de EEUU y ha deseado que vea a "España entera como aliados que somos, sin olvidar que compartimos también mucho".