Choque entre el Gobierno y Ayuso por la Constitución: el delegado hará su propio acto porque le "impiden" hablar

Cada año, la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid organizan un acto con motivo del Día de la Constitución. Una celebración que ha estado plagada de polémica, puesto que, en sus discursos, los delegados del Gobierno de Pedro Sánchez han atacado al Ejecutivo regional.

Situación que ha tensado cada vez más la relación y que, unido a los últimos problemas de protocolo en otros actos como los del 2 de mayo (en el que el ministro Bolaños fue protagonista hace unas ediciones), ha terminado por partirla.

Ha sido el delegado del Gobierno, Francisco Martín, el que ha escenificado esa ruptura total este viernes cuando, en declaraciones a los medios, ha anunciado que hará su propio acto del Día de la Constitución porque el equipo de Isabel Díaz Ayuso le "impide" hablar en el que organiza la Comunidad de Madrid.

Según ha adelantado Martín, y luego ha confirmado el propio gobierno regional, este año ha habido un cambio en el protocolo habitual y esto le deja fuera de su discurso anual en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de Ayuso.

Por parte del equipo de la Comunidad de Madrid no han querido dar más importancia a los hechos y han reconocido el valor de que el delegado organice otro acto porque estamos en un momento en el que es necesaria la "defensa" de la Carta Magna. Sin darle mayor relevancia.

Su idea de libertad pasa por silenciar a quienes no piensan como ella.

Ha sido el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, quien ha valorado este hecho señalando que "no tiene relevancia" que se celebren dos actos diferentes. Pese a los problemas de protocolo e invitaciones que esto podrá acarrear.

Según ha podido confirmar Madrid Total, ambos actos se celebrarán el miércoles 4 de diciembre. En el caso del Ejecutivo central, personificado en el Delegado del Gobierno, la localización elegida será la Galería de Colecciones Reales.

Por su parte, el equipo de Ayuso mantiene la Real Casa de Correos. Sobre cómo será este año el acto, Madrid no ha adelantado nada concreto. El consejero de Educación sí ha dicho que la intención del Gobierno es "darle un toque nuevo" y, por eso, lo han enfocado de una forma distinta.

"Muchas veces ni siquiera el delegado participa tampoco en los actos regionales, entonces no creo que sea algo especialmente importante", ha señalado el consejero a los medios de comunicación desde el Instituto San Juan Bautista.

Preguntado por la tradición que tenían ambas administraciones de organizarlo conjuntamente hasta el año pasado, el consejero de Educación ha reiterado que es "algo perfectamente natural". "Hay otros ámbitos en los que también se pueden producir celebraciones paralelas. Yo creo que no tiene mayor importancia", ha zanjado.

"Silenciar al Gobierno"

Tras una reunión con la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, el del delegado ha asegurado que existe una negativa por parte de la Comunidad de Madrid a "dar la palabra al Gobierno de España".

Según ha recogido Europa Press, Martín ha detallado que tras conocer que no estaba prevista su intervención en el acto conmemorativo en Sol, realizó una primera llamada al Gabinete de Ayuso, que le informó de que "no se dan las condiciones" para que tome la palabra.

Tras ello, dirigió una carta a la jefa del Ejecutivo madrileño pidiendo una "rectificación" sobre este aspecto y en la que también se solicitaba ampliar las invitaciones, tanto a la subdelegada como a los subdelegados anteriores, al acto que "querían organizar de forma unilateral". En la misiva, enviada días después de la DANA como ha revelado Martín, le preguntaba también si pretendía "silenciar la voz del Gobierno en un momento como ese".

"No hubo respuesta a esa carta y el gabinete de la presidenta envió un email diciendo que no a todo. Aún así anteayer volvimos a llamar para tratar de reabrir esta cuestión porque no es momento para duplicar actos y gastos", junto a la importancia de enviar "un mensaje de unidad", "pero esa conversación acabó con un rechazo de plano a estos planteamientos", ha detallado Francisco Martín.