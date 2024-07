Las enfermeras acusan a Madrid de dejarlas 'solas' en verano: los grandes hospitales no cubren el 50% de las plazas

En España faltan médicos y enfermeras. Ese es uno de los pocos puntos en los que se ponen en común todas las administraciones (estatales, locales y regionales) aunque cada uno encuentre un 'culpable'. Pero, si la falta de sanitarios es habitual durante todo el año... en verano es cuando es más acusable.

De hecho, el sindicato mayoritario de las enfermeras madrileñas SATSE ha denunciado que la Comunidad de Madrid no tiene "enfermeras suficientes para contratar en verano". Afirman, además, que hay hospitales que sólo cubren "el 50% de las necesidades esenciales de personal".

Aunque critican la actitud de la consejería de Sanidad que coordina Fátima Matute, los propios enfermeros reconocen que las Bolsas de Contracción, lugar en el que se registran las personas sin plaza esperando a firmar un contrato en el sistema público, están "vacías". "Aunque la consejería siga afirmando que no es así".

En declaraciones, SATSE añade que muchos hospitales de la red madrileña de salud no se han preparado para el verano, puesto que no han cubierto el mínimo necesario para suplir a las enfermeras que se han ido o se irán próximamente de vacaciones y "eso que no cubren al 100% las necesidades reales".

Entre los hospitales que, aseguran, no están cubriendo las contrataciones "mínimas" para asegurar los turnos y una correcta atención a los pacientes, destacan el Ramón y Cajal que, pese a haber cerrado más del 30% de las camas disponibles, no tiene enfermeras para cubrir las vacaciones.

Cierre de camas

El cierre de camas es algo habitual en sanidad en verano. Además de aprovechar este momento de menor afluencia para realizar reformas en los centros sanitarios, los sistemas de gerencia 'mueven' a las enfermeras de las plantas cerradas a otros servicios para poder cubrir las vacaciones.

Aun así, las enfermeras añaden que hay otros centros que sí han conseguido cubrir esas necesidades mínimas de contratación. Como es el caso de La Paz o el Hospital 12 de Octubre, pero que, aun así, "tienen que recurrir a las enfermeras en plantilla para suplir las reducciones de jornada" (enfermeras que solo trabajan parte de su jornada) o mediante el doblaje de las que están en plantilla (trabajar más horas fuera de su jornada laboral).

Madrid ya anunció que haría contratos para este Plan de Verano, en el que llevan meses trabajando, pero según SATSE es insuficiente porque sólo han contratado "las imprescindibles para que el centro siga funcionando". Esto significa que han dejado de lado las suplencias que cubrirían las bajas de las enfermeras que tienen reducción de jornada. Puesto que, en estos casos, se está recurriendo a los doblajes.



Pero, como recuerda el sindicato, ninguna gerencia puede obligar a una enfermera a doblar su turno y muchas están 'plantándose' por el bien de su salud personal.

Durante años, la atención sanitaria en verano se 'salvaba' con los nuevos graduados. Jóvenes que, tras años estudiando, empezaban a trabajar al acabar la carrera. Pero ahora ya no es así.

Según explican desde el sindicato de enfermeras, antes, con el mercado laboral en Enfermería era "muy complicado y con pocas oportunidades de trabajar". Por eso, los recién graduados recurrían al verano para obtener más currículo, experiencia y "ganar algo de dinero".

"En la actualidad, y sobre todo tras la pandemia, las enfermeras recién graduadas tienen múltiples opciones y aunque los contratos son cortos, también suelen ser recurrentes, aunque siguen siendo muy precarios", explican.

Por eso, y con la mirada puesta en el futuro, muchas recién licenciadas prefieren "descansar tras finalizar su formación universitaria y buscar trabajo en otoño".

Médicos

La situación en Enfermería es más crítica, puesto que muchas plantas de ingresos largos no pueden cerrarse. Algo que con quirófanos de no urgencia sí puede ocurrir. Pero, aun así, la situación de los médicos para este verano en Madrid no 'pinta' mejor.

Para ellos, los hospitales seguirán la misma línea: turnos deslizantes y horas extra para cubrir las plantillas. De hecho, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, reclamó al Gobierno de España que acelerara la homologación de los 5.000 médicos pendientes de ver reconocido su título de especialista para paliar este déficit.

El centro de Abrantes, en Madrid capital, está incluido en el listado. E.E

Matute lleva semanas insistiendo en que, mientras que el Ministerio no ha anunciado un plan específico para el verano, ellos sí lo tienen y han incentivado la contratación sobre todo de médicos extracomunitarios.

Una de las propuestas del Ministerio, y que el sindicato médico de Madrid, AMYTS, rechazó de inmediato fue la opción de contratar residentes de último año para cubrir las bajas y vacaciones de los facultativos.

Algo, a todas luces, ilegal porque el residente debe de estar tutorizado y no cubrir las deficiencias de las plantillas de los sistemas sanitarios. Es un profesional en formación y no contratado en plantilla.

Vacantes de larga duración

El sindicato médico AMYTS y la asociación AP se Mueve ya han denunciado que se avecina un verano "penoso" por la sobre sobrecarga asistencial.

En localidades de la Sierra, como El Escorial, están "alarmados" porque triplican su población en vacaciones y ya no hay refuerzo. "Nos limitaremos a atender los problemas agudos de los pacientes, va a ser imposible cualquier otra actividad", explicaba hace unas semanas la doctora Isabel Vázquez, responsable de Atención Primaria (AP) en Amyts.

En un 65% de centros de salud hay una o más vacantes de larga duración de médico de familia, y en un 40% de centros con pediatría hay al menos una plaza sin cubrir desde hace tiempo, según datos del último observatorio de AP se Mueve.

En un tercio de los centros con déficit, "falta más del 20 % de la plantilla y las ausencias crónicas son del 12 % para médicos y del 15 % para pediatras". Con plantillas deficitarias y sin el refuerzo de los MIR, habrá centros "con dificultades para cubrir turnos, principalmente la tarde".

Con los datos en la mano, Amyts prevé un mal verano para los centros de salud de Aranjuez y dos de Fuenlabrada, y ve "muy mal" los de Buitrago, Loeches, Camporreal, con ausencias de larga duración y el Puerta del Ángel (Madrid), un caso paradigmático.

Concretamente, en este centro de la capital, "de 13 médicos, dos vacantes llevan tres años sin cubrir. De los once restantes, cinco están de baja. Seis médicos atendemos lo nuestro más los siete cupos que están sin cubrir. Vemos de media 50-60 pacientes diarios".