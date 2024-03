Mar Nicolás, alcaldesa de Brunete: "Vamos a triplicar nuestra población en los próximos 20 años"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se marcaron un objetivo claro para sus respectivas legislaturas al frente de la Administración pública: ampliar el parque de vivienda.

Conscientes de que nuestro país tiene un gran problema con el mercado inmobiliario, ambos líderes se comprometieron a buscar un remedio. Pero alguien les ha adelantado por la derecha.

Serena, siempre con una sonrisa en el rostro y con una de esas miradas que, sin artificios, te dejan clara la intención de escuchar; Mar Nicolás ha conseguido lo que ni la Administración regional ni la nacional han podido lograr en estos meses.

VÍDEO | La alcaldesa de Brunete, Mar Nicolás, responde a las preguntas de El Español Imagen y edición: Jose Verdugo

Y es que, el Ayuntamiento de Brunete, del que es alcaldesa desde el 28-M, ha desbloqueado la gran bolsa de suelo de la Comunidad de Madrid: 2,6 millones de metros cuadrados para vivienda protegida, vivienda libre e industria. Un empujón que, como confiesa la alcaldesa en su entrevista con Madrid Total, quieren hacer "poco a poco".

PREGUNTA: El Partido Popular ha recuperado la alcaldía de Brunete tras un gobierno de coalición entre Podemos, PSOE y Ciudadanos. ¿Qué se han encontrado?

RESPUESTA: Era consciente que las cosas no me las iba a encontrar bien, pero no pensaba que fueran a estar tan mal. Me he encontrado con una deuda de cerca de 20 millones de euros, infraestructuras sin pagar y sin terminar de ejecutar... Y, además, un plan urbanístico por desarrollar que adelantamos la legislatura anterior y que ellos, durante cuatro años, no fueron capaces de avanzar lo más mínimo.

P: El que fuera alcalde se ha salido del PSOE para montar su propio partido, Abanza Brunete. ¿Cómo están siendo las relaciones con este, y el resto de los grupos, ahora que tienen mayoría absoluta?

R: Aunque en política estemos a años luz y no tengamos absolutamente nada que ver, tenemos una relación personal cordial. En Brunete somos cerca de 12.000 habitantes y nos conocemos todos.

P: Pero, ¿existe algún proyecto que le haya presentado la oposición en estos meses y usted haya aceptado? Una especie de cesión de la mayoría absoluta que hasta la presidenta Ayuso hizo en los presupuestos regionales.

R: El único proyecto que me han propuesto ha sido toda la deuda que me han dejado sin pagar y, además, una piscina municipal de verano con algunas deficiencias y también sin pagar.

Durante su legislatura, iniciaron un proyecto que también estamos terminando de ejecutar: el cambio de luminaria de todo el municipio. El problema es que tiene muchas deficiencias a las que hemos tenido que hacer frente. Además, hemos perdido de una subvención de 750.000 € que, por supuesto, repercute en las arcas municipales y en nuestros vecinos.

La alcaldesa de Brunete reconoce que este año no se podrán seguir bajando los impuestos. José Verdugo

P: Con esa deuda que tiene el Ayuntamiento, ¿es posible seguir con la política del Partido Popular de bajar al máximo los impuestos?

R: Cuando estuvimos gobernando anteriormente bajamos los impuestos. Pero, ahora mismo, con la situación económica que tenemos no nos planteamos bajar más los impuestos. Aun así, hay que destacar que somos uno de los municipios que menos paga en tasas, como la de vehículo de tracción mecánica.

P: Uno de los proyectos en los que han metido el acelerador ha sido el urbanístico. Han aprobado una gran bolsa de 2,6 millones de metros cuadrados de suelo público que les va a permitir levantar hasta muchas viviendas…

R: Es una noticia extraordinaria para el municipio porque llevamos más de 20 años esperando este futuro desarrollo. No hay vivienda en la Comunidad de Madrid y Brunete es uno de estos municipios que está afectado por el déficit de casas. En este desarrollo, vamos a tener ocho sectores urbanísticos.

El primero, el que está más avanzado, es el sector cinco, en el que van 2.700 viviendas. Hay unifamiliares, vivienda libre y vivienda protegida. Esta última es muy importante, sobre todo, para nuestros jóvenes y vecinos. De hecho, los primeros en tener acceso a esa vivienda protegida van a ser ellos. Crearemos unas bases, que estamos estudiando, en el que uno de los requisitos imprescindibles será llevar un tiempo empadronado en Brunete.

P: ¿Cuánto va a crecer Brunete con este gran desarrollo urbanístico?

R: Se crecerán 17.000 viviendas, más o menos. Desde el equipo de Gobierno tenemos muy claro que vamos a tener un crecimiento tranquilo, respetuoso y sostenible. A lo largo de los próximos veinte años vamos a triplicar nuestra población.

P: Eso repercute en que hacen falta servicios sociales, colegios, centros de salud… ¿Qué plan hay para eso?

R: Ya estamos empezamos a trabajar junto con la Comunidad de Madrid para llevar a cabo estas infraestructuras. Son muchas las Administraciones que tenemos que estar en contacto y que tenemos que trabajar juntas. Carreteras del Estado, Canal Isabel II; la Confederación Hidrográfica del Tajo, tenemos que trabajar con vías pecuarias…

P: Actualmente, hay cinco guarderías, dos colegios y un instituto. ¿Cuánto va a crecer esto?

R: Pues ahora mismo estamos a punto de firmar con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid un plan con la Formación Profesional. Como bien sabe, nuestra presidenta apuesta mucho por la formación profesional y nosotros también. Por ello, en el próximo curso 2024/2025 estrenaremos la FP en nuestro instituto. Primero habrá dos o tres familias de Formación Profesional e iremos aumentando progresivamente.

P: ¿Se impartirán en el instituto que ya está levantado o en un nuevo?

R: Por el momento, en el que ya está creado. Habrá un turno de mañana y turno de tarde y estamos trabajando en el futuro Instituto de Formación Profesional. Pero eso será más adelante.

La alcaldesa de Brunete asegura que, en un futuro, Brunete tendrá un centro de Formación Profesional. José Verdugo

P: Actualmente, sus servicios sociales dependen de la Mancomunidad de la Encina, con sede en Villanueva de la Cañada. ¿Funciona bien? ¿Cómo cambiará esto cuando crezcan con sus nuevos desarrollos?

R: Actualmente, estamos mancomunados con Villanueva de la Cañada, con Quijorna y Villanueva del Pardillo. Pero, cuando pasas de 20.000 habitantes, tienes la obligación de gestionar tú mismo tus servicios sociales. Somos unos 10.000 habitantes y todavía nos quedan unos años para plantearnos la gestión de esos servicios sociales. Pero, hasta ahora, son extraordinarios.

P: ¿No le da miedo que con tantos nuevos vecinos los datos del paro, que ahora no son malos en su localidad, crezcan? ¿Tiene algún proyecto urbanístico enfocado al empleo?

R: Sí. De esos ocho sectores urbanísticos que hemos puesto en marcha, tenemos tres sectores que son industriales. Yo quiero que mis vecinos trabajen y vivan en el municipio. Son muchas las empresas que se están acercando a nuestras instalaciones para informarse sobre nuestros nuevos terrenos.

P: El verano pasado los vecinos de Brunete se quedaron sin piscina. ¿Van a poder usarla este año?

R: Me encantaría que fuera así y estamos trabajando en ello. De momento, se están reparando todas las deficiencias que detectamos, pero tenemos que ver los tiempos. Para mí no habría mayor ilusión que abrirla y que mis vecinos puedan disfrutarla este verano, pero sólo pasará si contamos con todas las medidas de seguridad exigibles por la ley.

P: Hace poco se reunió con la Consejería de Sanidad para avanzar en futuros proyectos de mejora de la asistencia sanitaria. ¿Qué acordaron?

R: Estuvimos estudiando mejoras para nuestro consultorio local. En la actualidad el consultorio de Brunete consta de siete facultativos médicos y cinco enfermeras, es decir, el cupo lo tenemos cubierto y nuestros vecinos pueden estar satisfechos del funcionamiento del mismo. Nuestro objetivo, ahora, es modernizar las instalaciones del centro.

P: ¿Qué más le pide a la Comunidad de Madrid?

R: Quiero agradecerle de aquí la labor tan extraordinaria que están realizando y, por supuesto, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque nos está dando varias infraestructuras a los municipios. Entiende perfectamente lo que es la política local y pone a nuestro alcance todas las ayudas para que sea más fácil para nosotros.

P: ¿Y al Gobierno de España?

R: El Gobierno de España no está entendiendo absolutamente nada y mucho menos al gobierno local. Hace poco el presidente insultó a los concejales de municipios. Todos hemos pasado por ser concejal de pueblo y, de verdad, es un honor. Sobre todo, y aquí hablo por mí, en el municipio que te ha visto nacer.

Las infraestructuras son una de las mayores demandas de los ciudadanos para los vecinos de Brunete. José Verdugo

P: Pero, por ejemplo, en infraestructuras, ¿le pide algo al ministro Óscar Puente o al consejero Jorge Rodrigo?

R: Las infraestructuras de transportes son una de las más demandadas por nuestros vecinos. No hemos parado de tener reuniones con el Consorcio y la Consejería de Transportes. Hace poco, inauguramos nuestro nuevo servicio de autobuses con el que hemos aumentado las frecuencias. Los vecinos nos pedían que las líneas empezaran más pronto y aumentar la frecuencia a horas puntas. Lo hemos hecho. Esto va a mejorar mucho la situación, pero, por supuesto, siempre tenemos que mejorar.

P: Brunete, en 2019, anunció la puesta en marcha del Parque del Recuerdo, en honor a las víctimas de terrorismo. Ese proyecto cayó completamente en el olvido. ¿Quiere retomarlo?

R: Efectivamente, eso fue una iniciativa del Gobierno del Partido Popular que estaba en ese momento. De hecho, se inició con la plantación de árboles y ahora, desde, la Concejalía de Medio Ambiente, se está trabajando para adecuarlo. Me gustaría poder inaugurarlo entre este año y el que viene.