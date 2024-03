Ayuso contraataca y exige a Sánchez y su mujer explicar por qué ella hacía negocios con ayuda del Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está haciendo una fuerte oposición al Gobierno de Pedro Sánchez desde su viaje institucional a Chile. Esta vez redoblando su ataque en un tono más personal, dirigiéndose directamente a la mujer del presidente, Begoña Gómez.

Allí, y tras haber comparado a Sánchez con Kirchner, Petro, Lula da Silva o Morales, Ayuso ha reivindicado que va siendo hora de que el matrimonio dé explicaciones, "entre otras cosas, porque es un clamor en España lo que sucede".

La presidenta ha destacado que nunca antes había pasado que la mujer del presidente del Gobierno "empezara en otros sectores a hacer negocios y las decisiones de estos negocios se llevaran al Consejo de Ministros".

Ayuso asegura que no hablará sobre su pareja porque el caso está "judicializado".

Así, ha remarcado que el propio presidente del Gobierno es parte del Consejo de Ministros y, correspondientemente, parte de los que "aprueban decisiones". Además, ha añadido que los sectores por los que está señalada la mujer del presidente del Gobierno son unos en los que ella "nunca había trabajado y a lo que nunca pertenecía". "Nunca habíamos visto una situación así en España".

Ayuso ha realizado estas declaraciones en Santiago de Chile, tras unas duras semanas en las que su pareja sentimental ha sido señalada por la oposición por tener abierta una investigación por dos presuntos delitos y fiscales y falsedad documental continuada.

[Sánchez ha pedido ya 7 veces la dimisión de Ayuso por el fraude de su novio en los últimos 10 días]

La presidenta siempre ha marcado una línea divisoria con este asunto. Aunque le haya defendido ante los medios de comunicación, siempre ha insistido en que los contratos de su pareja no tienen "nada que ver" con la Comunidad de Madrid. Hecho que ahora usa para criticar al presidente del Ejecutivo y su mujer.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido hasta siete veces su dimisión. Pero, para ella, lo que ha ocurrido con la mujer del líder del Ejecutivo y su pareja no tiene nada que ver.

[La juez abre un proceso al novio de Ayuso por delitos fiscales y le cita a declarar como investigado]

En esta comparecencia en Santiago de Chile ha remarcado diferencias entre ambas administraciones. "Yo tengo presupuestos, Sánchez no tiene ni siquiera unos presupuestos; yo tengo legitimidad de las urnas, cosa que Sánchez no tiene; yo cumplo un programa electoral, cosa que Sánchez no hace; y yo no tengo un solo caso de corrupción en mi gobierno, cosa que sí tiene Sánchez", ha enumerado.

No ha querido dejar de lado la polémica con su pareja, aunque la ha usado para atacar al socialista asegurando que, fruto de su "nerviosismo", el PSOE está utilizando "todos los poderes del Estado contra un particular para afectarme a mí".

[Ayuso al PSOE: "Fajos de billetes y nueve armas incautadas... Pablo Escobar a su lado es un principiante"]

"Pero no mi gobierno, no tiene nada que ver con la gestión que estamos realizando y además esto está ya judicializado y, por tanto, entenderán que yo poco puedo decir", ha apuntado asegurando que se trata de una estrategia "chavista y putinista".

"Este ensañamiento que demuestra que el Gobierno de Sánchez está muy agobiado, muy acorralado y preocupado por el caso de Begoña Gómez, por el caso del secretario de Organización del Partido Socialista —Santos Cerdán—, que es el que está involucrado en una trama que está afectado por posible".

Referéndum catalán

La presidenta del PP madrileño también ha querido comentar la entrevista protagonizada por la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y su confesión sobre como "semanalmente" negocian con el PSOE temas como un posible referéndum en Cataluña.

Ante los inversores con los que se ha reunido en Chile, la líder regional ha lamentado cómo la imagen de Carles Puigdemont o la inseguridad jurídica del país están ahuyentando la inversión en España.

Sobre el posible referéndum de autodeterminación, Ayuso lo ha tachado de "verdadero escándalo". "Eso es dividir a la sociedad catalana y a España entera trasladándole a la sociedad lo que los políticos son incapaces de resolver", ha lamentado.

Ayuso ha defendido que, durante años, los líderes catalanes han intentado" retorcer la voluntad del pueblo de Cataluña" para decir que hay que ir a una "ensoñada República catalana".

Para terminar, ha vaticinado que los problemas políticos en España se van a seguir multiplicando, puesto que los independentistas "tienen total impunidad".

La líder regional ha defendido la teoría de que si los que cometen "semejantes atrocidades con la Constitución", "contra el Estado de derecho, la separación de poderes y, encima, se les aplaude y se les da más dinero. Por eso, creo que la situación va a ser muy muy dura".