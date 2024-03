Mariola Vargas, alcaldesa de Collado Villalba: "Queremos llevar allí los autobuses que van a Galicia y Asturias"

Mariola Vargas lleva más de 30 años en Villalba (Collado Villalba oficialmente), "la capital de la Sierra", apostilla continuamente para dejar claro la importancia de su municipio de 71.000 habitantes. Lleva como alcaldesa 10 años, siete más como concejala y siempre vinculada a todo lo que sea cuidar y mimar a sus vecinos.

De hecho, antes que regidora fue médica de Atención Primaria y de las que sólo con mirar las caras de sus pacientes ya sabía si se encontraban bien o mal. Ahora hace algo parecido desde el balcón de su despacho, en pleno centro del pueblo, con todos los vecinos y las vecinas de un lugar que tiene todo para ser feliz: vivienda mucho más barata que en Madrid, el Parque de Guadarrama y una carretera directa que en 20 minutos te lleva a Moncloa.

Eso sí, Vargas se pasa el día pidiendo, allá donde la quieran escuchar, que esa fractura del pueblo, la A-6, tiene que ser soterrada. "Son sólo 550 metros" y asegura que es un sueño para Villalba conseguirlo. Mientras tanto, se conforma con seguir mejorando piedra a piedra, árbol a árbol.

La alcaldesa de Collado Villalba responde a las preguntas de Madrid Total José Verdugo

PREGUNTA.- ¿Cuáles son los grandes planes que tiene para su ciudad?

RESPUESTA.- Mi gran plan, que no se va a cumplir nunca jamás, es la cubrición de la carretera de La Coruña para conseguir acabar con la fractura que supone para el pueblo. Sería unificar el municipio en uno y crear zonas verdes que liberarían terreno para viviendas para jóvenes, que es la demanda más grande de Collado Villalba.

P.- ¿Tienen problema de espacio en Collado Villalba?

R.- Villalba es un municipio a 39 kilómetros de Madrid, donde la vivienda es bastante más barata que en la capital y en otros municipios de alrededor. Hay muchas familias con niños pequeños, matrimonios jóvenes o gente que quiere emprender su vida, que se quieren ir a vivir allí. Y hay realmente un problema de acceso a la vivienda y esta operación permitiría hacer más y descontaminar aún más una ciudad que no está nada contaminada. Es, a todas luces, perfecto.

[El plan de Collado Villalba para soterrar la A-6: "Lo único que contamina aquí es la carretera de La Coruña"]

P.- ¿Qué le contestó el Delegado del Gobierno sobre este proyecto?

R.- Que lo estudiaría y lo trasladaría al Ministerio de Transportes. Lo que pedimos es la cubrición de 550 metros, solamente 550 metros, desde el túnel de la universidad a distancia que tenemos allí hasta la salida principal a la zona de la sierra. Y no es tan caro. Hablé con el alcalde Almeida, que es un experto en soterramiento, y una cubrición de vías grandes de 550 metros para el Ministerio de Transportes, que gasta tanto en cosas tan innecesarias, según mi criterio, no era tanto. Pero somos de símbolo político diferente y esto se nota.

"Pedimos cubrir 550 metros de la A-6 y no es tan caro. Hablé con Almeida, experto en soterramiento, y no es tanto"

P.- ¿Qué otras necesidades tiene Collado Villalba?

R.- Vamos a hacer dos complejos deportivos grandes porque la ciudad ha crecido mucho, llegando a los 71.000 habitantes a día de hoy, más que algunas capitales de provincia; renovar aceras, ampliar los juzgados, que la licitación de la obra está ya; ampliar un centro de salud y un par de cosas más que quedan porque somos la capital de la sierra y el área de influencia de todos los pueblos de alrededor.

P.- Cuando llegó a la Alcaldía anunció un intercambiador que sería el de la zona norte de la región. ¿Quiere llevarse autobuses de Madrid a Villalba?

R.- Ya tenemos una parcela para ese intercambiador que queremos que mejore el transporte urbano, para hacerlo más frecuente y más rápido, y el interurbano, que anime a nuestros vecinos a dejar el coche allí e ir en autobús hasta Moncloa, que se tarda 22 minutos. Pero además queríamos ser el punto de referencia para los autobuses de larga distancia a Galicia y Asturias, que serviría para desahogar la Estación Sur y está bien visto por los técnicos del Consorcio.

P.- También quería una gasolinera para autobuses y un centro comercial...

R.- Va dentro de la misma estación que va a albergar autobuses de largo recorrido porque hay veces que tendrás que esperar de más a que salga tu autobús y hay que tener un pequeño espacio comercial y surtidores.

Mariola Vargas, durante la entrevista con Madrid Total. José Verdugo

P. ¿Cuáles son sus peticiones a la Comunidad de Madrid?

R.- Estamos en conversaciones con la Comunidad para el Plan Vive, para que esa vivienda joven pueda venir a Collado Villalba y están estudiando unos 40 o 50 pisos en régimen de alquiler que también son demandados porque en Villalba es uno de los pueblos donde ha aumentado la natalidad y queremos seguir apostando por el crecimiento.

P.- Es un municipio limitado por el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ¿pueden crecer más urbanísticamente?

R.- Urbanísticamente no vamos a crecer mucho más. Ahora estamos abordando en la modificación del Plan General desde el 2001 y hay algunas cañadas reales que ya no tienen ningún sentido dentro del casco urbano, que por ahí se podría crecer, pero nunca vivirán más de 100.000 personas en Collado Villalba.

P.- Gobierna en minoría desde la anterior legislatura. ¿Es difícil sacar proyectos así?

R.- Lo difícil es elegir lo mejor para los vecinos, pero cuando lo consigues convences a quien necesitas para tener la mayoría absoluta. En política local cuando tienes un proyecto para tus vecinos que sabes que va a ser bueno, enseguida encuentras apoyos, muchas veces de gente que ideológicamente no está en tu arco, porque mejorar la vida de los vecinos no es de derechas ni de izquierdas y a ese nivel, los políticos locales nos movemos con más comodidad.

La alcaldesa de Collado Villalba, con una imagen de su pueblo al fondo. José Verdugo

P.- ¿Y los presupuestos?

R.- Los presupuestos se politizan mucho y los grandes partidos dan mandato a sus grupos para que no los voten. Les importa un pimiento las medidas.

P.- ¿Y con quién los va a aprobar?

R.- Pues estamos hablando con todos los grupos políticos y se han incluido medidas que nos han parecido buenas tanto del PSOE como de Vox pero el PSOE ya nos ha informado que jamás va a votar a favor.

P.- Hay un cuarto partido, MCV Corazón villalbino que tiene un lío interno con concejales expulsados o no reconocidos... ¿Complica aún más la gobernabilidad?

R.- Esto es lo que hace es desprestigiar la imagen de la institución y desencanta a los vecinos. La imagen que están dando estos señores con sus cuitas personales, mezclando lo de casa con lo del pueblo, no puede ser. Uno viene llorado de casa y las cosas de casa se quedan en casa y las cosas de los vecinos se arreglan en el Ayuntamiento.

P.- ¿Por qué no pasan al grupo mixto los dos expulsados?

R.- Porque dos de los concejales de MSV dicen que son afiliados y que han expulsado a la portavoz del grupo municipal, que es con quien habla el secretario municipal, y que dice que no le consta que la hayan expulsado. Nosotros no somos quién para mandar a no adscritos a nadie, no tenemos potestad. Aquí no hay carta de expulsión ni nada.

"¿Dónde pongo la zona de bajas emisiones? ¿Al lado de las vacas? Es absurdo molestar a los vecinos que van andando a casi todos lados"

P.- ¿Va a crear en Villalba una Zona de Bajas Emisiones como manda la ley?

R.- ¿Dónde pongo la zona de bajas emisiones? ¿Al lado de las vacas? Es absurdo molestar a los vecinos que van andando a casi todos lados y rodeados de verde. La ley está mal hecha porque obliga a crear zonas de bajas emisiones a todos los municipios por el hecho de tener más de 50.000 habitantes, pero dependerá también de más factores, ¿no? Además, no indica cuántos metros por habitante o si es en zonas donde se dan mediciones de CO2 más altas... En Villalba no hay CO2 alto, salvo al lado de la carretera de La Coruña cuando hay atasco.

P.- Recientemente fue nombrada presidenta de la Comisión de Igualdad en la Federación Española de Municipios. ¿Qué es para usted la igualdad?

R.- Que las mujeres tengamos las mismas oportunidades que los hombres. Y eso muchas veces es culpa de las propias mujeres que nos sentimos obligadas a un montón de cosas a las que realmente no estamos obligadas más que un hombre como en la maternidad y los cuidados. Son tareas que nos autoarrojamos porque pensamos muchas veces que lo vamos a hacer antes o mejor y no es así. Es un efecto contagio que toda la sociedad piensa lo mismo y a la hora de acceder a un puesto de trabajo, tienes menos oportunidades. Por todo eso hay que seguir peleando. Seguramente la pelea vaya en convencernos a nosotras mismas de que somos tan fantásticas como los hombres y que ellos son igual de capaces que nosotras en las tareas de cuidado.

P.- ¿Se llamaría usted a sí misma feminista?

R.- Sí, porque me considero igual que un hombre.

Mariola Vargas, alcaldesa de Villalba. José Verdugo

P.- Se ha referido varias veces al tema de la seguridad. ¿Cuáles son los problemas que están notando ahora en Villalba?

R.- Los relacionados con la ocupación ilegal. Los datos de criminalidad han bajado en Collado Villalba, pero vemos que todo está en los mismos barrios que lo que tienen de especial son edificios ocupados. Es un empeño mío 'fuera okupas de Collado Villalba. Fuera delincuentes de Collado Villalba' y voy a seguir porque okupar en este país es un delito. Y no puede ser que los okupas ilegales tengan más derechos que la gente que paga sus impuestos.

P.- ¿Qué propuesta tiene para ganar seguridad? ¿Cámaras como en Las Rozas?

R.- Ya tenemos drones, con infrarrojos, que ayudan mucho. Pero vamos a aumentar las cámaras como en Las Rozas. Quiero lo mismo y de hecho eso también lo hablamos en la reunión con el delegado y nos puso facilidades. La sensación de impunidad de los malos da sensación de hartazgo al vecino normal de a pie.

P.- ¿Qué pasa con el pabellón Quique Blas, que va con retraso y la RFFM les ha multado incluso por no tener vestuarios?

R.- Ya hemos licitado las obras, pero tengo que pedir perdón a todos los vecinos por este cúmulo de despropósitos que han ocurrido, en la parte de responsabilidad del Ayuntamiento. El problema es que el Quique Blas es una obra cofinanciada por la Comunidad de Madrid y al ser dos administraciones, se ralentiza, también por un transformador. Pero si no tuviésemos un túnel que nos cuesta al año 2 millones de euros hasta 2046, la podríamos haber abordado directamente desde el Ayuntamiento y ya estaría.

P.- Habla del túnel como la cuarta fractura de Villalba y una condena, ¿tiene algo positivo?

R.- No. A mí nadie me ha dicho qué beneficio ha tenido. Es una concesión administrativa extraña porque sólo paga el Ayuntamiento y el concesionario sólo recibe por un aparcamiento que nunca tiene ocupación. Es más, en la memoria económica financiera de esta obra ya se dice antes de empezar la obra, que la máxima ocupación de este aparcamiento va a ser del 14%. Yo nunca habría hecho una obra con un túnel para un 14% de aparcamiento. Hemos intentado denunciar pero nunca sale adelante y a los vecinos les supone lastrar su presupuesto, que lo seguimos teniendo intervenido, aunque sólo nos quedan 31 de los 120 millones de euros de deuda. Pero esos 2 millones que al año tenemos que gastar en esa hipoteca, no podemos gastarlos en asfaltar, en mejorar parques, en hacer más aceras... Es un pueblo condenado por un túnel.

P.- ¿Cuál es el perfil del habitante de Collado Villalba?

R.- Familias con niños pequeños, profesionales liberales y trabajadores de la industria primaria, de servicios, la mayoría trabajan fuera de casa y los niños se quedan en Collado Villalba. No salen fuera hasta la universidad porque la oferta académica es genial. Hemos pasado de ser una ciudad de veraneo o dormitorio a residir y trabajar allí.

P.- ¿Cuánto les marca la sierra?

R.- Somos un pueblo de la sierra, somos la capital de la sierra. Es donde se va al hospital, al FP, a la oficina del INEM o la Seguridad Social. Todo está en Villalba, campeonatos deportivos, eventos, fiestas... y la hostelería que es francamente buena.