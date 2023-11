El PP se hace con un pueblo histórico del PSOE tras cambiar Cs su voto: moción de censura

Torrelaguna, la villa que no llega a 5.000 habitantes en el noroeste de la Comunidad de Madrid, va a vivir un episodio político histórico que, sobre todo, el PSOE no va a olvidar. Y es que por primera vez en 24 años, el alcalde no va a ser socialista en este pueblo.

El Ayuntamiento de Torrelaguna va a celebrar una moción de censura. A las 12 del mediodía de este jueves, 2 de noviembre, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, está previsto que asista al Pleno extraordinario de la Moción de Censura que ha presentado el PP de Torrelaguna al alcalde del municipio, Eduardo Burgos. Torrelaguna es un pueblo que históricamente ha gobernado el Partido Socialista Obrero Español. La izquierda lleva ganando en este municipio desde 1999. [Ayuso salda sus cuentas pendientes con la sanidad: nuevo acceso al Infanta Leonor y reforma de La Paz] Los cinco concejales del Partido Popular de Torrelaguna, encabezados por Víctor José Gutiérrez y la concejala de Ciudadanos, María Jesús Mañero, han presentado una moción contra el alcalde Burgos. La moción se presentó el miércoles 18 de octubre y estaba prevista que se resolviera a principios de este mes de noviembre. Eduardo Burgos, de la Agrupación Socialista de Torrelaguna, quedó segundo en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. En cambio, al igual que le ocurrió a otros municipios madrileños (Alcorcón, Coslada, Nuevo Baztán, Manzanares El Real y Lozoyela), el socialista pudo gobernar gracias a un pacto con otros partidos políticos municipales. En su caso, fue con el partido Ciudadanos Torrelaguna (Cs) y la Candidatura de Unidad Vecinal de Torrelaguna (CUV). Los seis ediles del PP y Cs suman mayoría absoluta en el Ayuntamiento y sostienen que la situación del grupo es "insostenible" y entienden que es "urgente un cambio de rumbo ante el lamentable estado de abandono en el que se encuentra Torrelaguna, resultado de la nefasta gestión del actual alcalde y de su equipo de Gobierno, integrado por PSOE —partido en el que ya han dimitido dos concejales— y la candidatura vecinal compuesta por Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde". En cambio, la Agrupación Socialista de Torrelaguna y Candidatura de Unidad Vecinal, denuncian las "mentiras, chantajes y presiones" por parte de la concejala de Ciudadanos, María Jesús Mañero. "La pérdida de confianza es total y sólo el tiempo dirá si es digna de recuperarla, depende de ella", han denunciado en sus redes sociales, que compartían junto a un comunicado. Sea como fuere, Ciudadanos y PP destronan al PSOE que llevaba dos décadas gobernando en Torrelaguna.