Ayuso celebra el adelanto electoral: "España ha dicho basta a Sánchez y está en un callejón sin salida"

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado sobre el adelanto electoral anunciado, este mismo lunes, por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

La líder de los populares madrileños ha considerado que este 28 de mayo, en el que ella obtuvo mayoría absoluta, España dijo "basta" al sanchismo y, por eso, analiza esta convocatoria electoral como una "rendición".

"Es una rendición. No me sorprende, no cabe más descrédito", ha comentado. "En realidad estas elecciones eran 8.000 mociones de censura por toda España".

[Sánchez adelanta las generales al 23 de julio para clarificar la situación tras la debacle del PSOE]

En una entrevista concedida a Telemadrid este mismo lunes, Ayuso ha apuntado que "sólo cabe preguntarse si seguirá proponiendo un gobierno con la ultraizquierda y con Bildu". "Ahora está en un callejón sin salida", ha finalizado.

En sus declaraciones, la presidenta en funciones no se ha mostrado sorprendida por la noticia que, según Ferraz, sólo conocía el núcleo duro del presidente del Gobierno de España. A su juicio, se veía venir porque "el proyecto está agotado y que no se puede estar engañando a todo el mundo todo el tiempo".

"No cabe más deterioro institucional, más descrédito internacional, más desincentivo por parte de la empresa, de los autónomos, de las familias, del mundo rural, de los problemas auténticos de España, que han estado totalmente desatendidos", ha criticado.

Mayoría absoluta en Madrid

Tras su éxito este 28M en el que ha conseguido la ansiada mayoría absoluta, la líder de los populares madrileños ha asegurado que la inercia del éxito del Partido Popular es "inevitable".

Por eso, cree que "ahora solo cabe preguntarse" si el gobierno de Pedro Sánchez va a seguir "pactando con Bildu" y si va a seguir con "esas leyes con las que pretendían empezar a revisar los patrimonios y las cuentas bancarias de los periodistas o analizar los márgenes de los beneficios de las empresas".

Reiterando el poder que han tenido estas elecciones municipales y autonómicas, la líder de los populares madrileños ha asegurado que Sánchez no aguanta más en la Moncloa. "España ha hablado", ha apuntado recordando que, además, los ciudadanos van a castigar a Sánchez en las urnas porque no le han pedido que "transforme España por la puerta de atrás" con partidos minoritarios nacionalistas.

[Resultados elecciones 28M en directo]

Aunque el adelanto electoral apenas altere unos meses el calendario, Ayuso ha ratificado que Sánchez ha ido muy lejos en su "pretendida" transformación de España y, por eso, los votantes han dicho "basta ya y ahora están en un callejón sin salida".

"Por eso, creo que es una rendición", ha finalizado Ayuso afirmando que, desde su punto de vista, Sánchez cree que su vida política "ha acabado aquí" y "para que acabe en diciembre igualmente y el deterioro sea mayor, pues vamos a ver si de esta manera encontramos una oportunidad".

