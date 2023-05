Podemos advierte tras las encuestas que le dan fuera de Madrid: "Somos un muerto muy vivo"

A veinte días de las elecciones autonómicas y municipales en la Comunidad de Madrid, no paran de publicarse encuestas con resultados de los más dispares. La última, por ejemplo, deja a Podemos-Izquierda Unida fuera de la Asamblea de Madrid, al no alcanzar el 5% de intención de voto. Una apreciación que desde el partido no se toman muy en serio.

Precisamente Alejandra Jacinto, candidata de Podemos a la presidencia regional, ha afirmado este mismo lunes que "muchas veces" se ha dado por desaparecido a Podemos en encuestas nacionales, municipales y autonómicas, pero ellos siguen siendo "un muerto muy vivo".

"Lo que evidencia, una vez más, es que hay sectores interesados en hacernos desaparecer. Poderosos que saben que lo que Podemos dice, Podemos lo hace. Lo hemos demostrado en el Gobierno de coalición progresista, pero también en muchos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid", ha afirmado.

Es por eso por lo que Jacinto ha dicho que "las encuestas les dan por muertos muchas veces", pero "Podemos es un muerto muy vivo". "Ahora toca gobernar en la Puerta de Sol y sólo si Podemos está fuerte eso puede pasar", ha finalizado.

Es cierto que, según la última encuesta publicada de 40dB para El País, la coalición de Podemos, IU y Alianza Verde puede ser la "llave" para que exista un Gobierno de coalición progresista en la Comunidad de Madrid y, como ha destacado Jacinto, "la llave para frenar a Ayuso".

Siete diputados

Según dicha encuesta, los morados se quedarán en el 4,4% de los votos, lejos de la barrera del 5% necesaria para entrar en la cámara regional y tener representación.

Aun así, hay que destacar que, como todas las encuestas, el sondeo tiene un margen de variación de ±2,8%, para un 95% de confianza y deja, por tanto, espacio para que Podemos logre un mínimo de siete diputados.

La candidata del PP es, según el mencionado sondeo, la preferida para ser presidenta (43%), muy por delante de los líderes de Más Madrid (Mónica García, con el 16,6%), PSOE (Juan Lobato, 11,9%), Vox (Rocío Monasterio, 7,9%), Podemos-IU-Alianza Verde (Alejandra Jacinto, 3,8%) y Ciudadanos (Aruca Gómez, 1,9%).

