La Paz contra la paralización de su macrorreforma: "Hay robots de última generación que no caben en quirófano"

Corría el año 2018 cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid arrancaba el proyecto de la macrorreforma del Hospital Universitario de La Paz. Uno de los hospitales históricos de la capital se iba a reformar desde sus cimientos para adaptarse al siglo XXI. Pero llegó la pandemia de la Covid-19.

El proyecto se paralizó aunque se continuaron las reuniones (más de 3.000 con trabajadores de esta miniciudad dentro de Madrid) y, finalmente, en 2021 se aprobó el proyecto. Había planos, había una idea y, lo más importante de todo, había fechas para llevarla a cabo.

Las primeras obras en los edificios periféricos debían de comenzar en 2023, pero estamos en abril y no se ha movido una piedra. Por eso, parte de los profesionales sanitarios que trabajan en La Paz han iniciado una recogida de firmas para conciencia a la ciudadanía de los problemas que suponen estos retrasos.

El tiempo apremia pues, según parece, lo único que hace falta es que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso haga unos cambios urbanísticos en un único terreno: una parcela de la Castellana.

Concretamente, sólo hace falta aprobar el proyecto para tramitación urbanística (pendiente de autorizar por el Consejo de Gobierno desde septiembre) de dicha parcela de Castellana y la consecuente luz verde a la licitación de las obras del edificio industrial. Es algo que se debe aprobar en Consejo de Gobierno y, con el de este miércoles, sólo quedan tres hasta que arranque definitivamente la campaña el 13 de mayo.

Además, se deben licitar las obras del Hospital Enfermera Isabel Zendal para poder acondicionarlo de manera previa al traslado de actividad mientras se lleven a cabo las primeras actuaciones en la parcela de Castellana (que forma parte de la conocida como fase 0).

Antonio Buño, doctor y coordinador de la Junta Técnico Asistencial de La Paz, es uno de los profesionales que está liderando esta campaña de concienciación. Han iniciado una recogida de firmas, pero no es el primer movimiento que han llevado a cabo. Las cartas que han mandado a las autoridades madrileñas se cuentan por decenas, pero las respuestas siguen siendo "vagas".

En sus declaraciones con Madrid Total, Buño reconoce que la pandemia puede justificar parte del retraso del proyecto, pero "no dónde estamos". "Tenemos todo el hospital diseñado, se ha revisado los planos por todos los servicios", argumenta recordando esas más de 3.000 asistencias a reuniones por parte de todos los servicios del centro.

Carta

En la última misiva enviada a la presidenta, con copia al consejero de Sanidad, los viceconsejeros y la dirección general de infraestructuras, los profesionales dan por hecho que el retraso no puede ser un problema de presupuesto.

"Recientemente, la Comunidad de Madrid comunicó que había conseguido un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por lo que entendemos que, para poder avanzar, la dificultad no debería ser presupuestaria", recuerdan.

Fechada el siete de febrero, los trabajadores de La Paz recuerdan los problemas que sufre este edificio que sólo pueden solucionarse, a su juicio, con la "demolición". Recuerdan el colapso que se vivió en Urgencias por los picos de casos de gripe debido a la "penosa situación de las instalaciones que tiene el servicio de urgencias".

Además, recuerdan las "recientes roturas de tuberías que nos dejan plantas de hospitalización y quirófanos sin calefacción hasta su reparación". "Esperemos que no tengamos un día que lamentar una desgracia", añaden.

Es importante reseñar que toda esta propuesta está liderada por la Junta Técnica Asistencial, miembros electos de la Paz que suponen el órgano de representación de los trabajadores ante la dirección. Sin ningún tipo de implicaciones sindicales.

Consecuencias

Los profesionales quieren acelerar la reforma no por el capricho personal de querer un hospital más nuevo y reluciente, sino porque viven en un limbo continuo. No se realizan reformas porque el hospital se va a "trasladar" en breve, pero esa brevedad no se materializa de ninguna forma.

Esto se traduce en problemas para los pacientes porque, como argumenta Buño, en estos momentos hay quirófanos que no pueden acoger nuevos robots quirúrgicos innovadores porque "no entran" en las sala o porque "el suelo no aguanta ese peso".

Al fin y al cabo, es un hospital "viejo" de 60 años de vida que, como destacan los profesionales del centro "ya ha cumplido su vida útil". "Ha caducado y está pidiendo a gritos reformas".

Hay que recordar que La Paz se va a reformar sin paralizar sus servicios. Eso significa que la remodelación está pautada por fases y, en cada una de ellas, los servicios se irán moviendo. De hecho, el Hospital Enfermera Isabel Zendal va a formar parte de esta reforma al convertirse en un centro al que derivar pacientes durante la reforma.

La parte de la reforma que ya debería de estar poniéndose en marcha es la llamada fase 0 y 1 y estarían localizadas en los edificios periféricos.

La situación de stand by en la que están las obras supone problemas ya para los servicios de La Paz, puesto que muchos se han 'comprimido' y ubicado en los lugares en los que debían estar durante la reforma de esa fase 0 y 1, pero no hay avances.

"Si llueven dos horas se rompen tuberías, hay goteras… Hay tecnología que no podemos incorporar al hospital porque el suelo no lo aguanta y los quirófanos son demasiados pequeños para robots quirúrgicos de última generación. Además, los servicios de urgencias son inextensibles y se colapsan", enumera el profesional.

Los profesionales han decidido elevar su demanda hasta la ciudadanía por los 'antecedentes'. Y es que, tal y como publicó este diario, cuando ya estaba todo el proyecto definitivo aprobado, la Comunidad se llegó a plantear cambiar la ubicación y construir una nueva La Paz desde cero en los terrenos de la Universidad Autónoma.

Finalmente, ese proyecto se desechó, pero eso no evita que los sanitarios ahora se muestren "recelosos" ante los retrasos que se están llevando a cabo para empezar las obras. "Vamos con mucho retraso, el 2023 era un año de ejecución de obras, no de demolición", añade el facultativo.

Por ello, desde la Junta Técnica Asistencial de la Paz, junto con otros compañeros, han puesto en marcha un grupo que promueve la recogida de firmas. "Levamos varios miles entre trabajadores y asociaciones de pacientes", insiste.

