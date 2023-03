Opacidad en la empresa de limpieza de Alcorcón a manos del barrendero de UP: "Falta transparencia"

La empresa pública de limpieza ESMASA de Alcorcón dirigida por el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón y candidato de Podemos, Jesús Santos, vuelve a tener problemas con Transparencia.

[De Isa Serra a Serigne Mbayé : los diez diputados de Podemos en una Asamblea sin Iglesias]

Según ha podido comprobar Madrid Total, el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid ha emitido tres nuevas resoluciones en las que exige a Santos cumplir con la Ley de Transparencia de la empresa pública.

Las resoluciones son resultado de las reclamaciones realizadas por el Partido Popular de Alcorcón, en las que se exigía la publicación activa de los consejos de administración y los acuerdos derivados de ESMASA, según lo establecido por la normativa de transparencia.

Y es que, la citada empresa, en su página web, no tiene publicados datos como sus cuentas de los últimos dos ejercicios (2021 y 2022) ni la relación de inmuebles, información desactualizada desde septiembre de 2021.

La empresa pública ESMASA está dirigida por Jesús Santos, teniente de alcalde de la actual edil, Natalia de Andrés, que no se presenta a la reelección tras estar inhabilitada por gestión de empresas tras quebrar otra empresa municipal de Alcorcón.

En el último informe del Consejo de Transparencia y Participación, con fecha del 22 de agosto de 2022, se señala que en la sección de 'Consejos de Administración' se encuentra información referente a las convocatorias, actas y acuerdos de los años 2019, 2020, 2021 y 2022, aunque hay "incumplimientos parciales al no encontrarse publicada la información referente a varios meses o, en su caso, la indicación de que no se dispone de tal información o de que la misma no existe".

[Culebrón en Alcorcón: bronca, denuncias y vetos entre Terol, candidato del PP, y la alcaldesa]

Datos sin publicar

En las resoluciones del Consejo se concluye que el dirigente de Podemos en Madrid incumple reiteradamente la normativa de transparencia y buen gobierno de la Comunidad de Madrid.

Por ejemplo, destaca que aunque exista la "obligación legal" de publicar los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de ESMASA esto no ocurre. Hasta ahora, la empresa publica convocatorias, pero el Consejo dice que la información debe de ir "más allá".

Además, denotan una falta de "publicidad activa" de las actas de los Consejos de Administración y algunos contratos no se muestran durante, al menos, cuatro años tras su firma. Como es necesario según el artículo 10.5 de la LTPCM, que establece que la información institucional, como son los acuerdos, deberán mostrarse en la web durante al menos 4 años.

Sobre la información que no se encuentra actualizada, el organismo madrileño destaca el subapartado "Finanzas", en la que no se encuentran publicadas las cuentas anuales referentes a los años 2021 y 2022. Tampoco del apartado "Relación de inmuebles", que fue actualizada por última vez en septiembre del año 2021.

Oposición

El candidato a la Alcaldía del Partido Popular en Alcorcón, Antonio González Terol, ha expresado a Madrid Total su preocupación por el incumplimiento de las obligaciones legales de transparencia por parte de Jesús Santos y ha exigido a este último que cumpla con sus responsabilidades en este ámbito.

Aun así, este no es el primer escándalo de este tipo que rodea a Santos. En enero de 2022 y en mayo del mismo año, Santos ya fue reprendido por Transparencia por negar información al Consejo.

[La alcaldesa de Alcorcón, condenada a 5 años de inhabilitación por quebrar una empresa pública]

El organismo ya le obligó a ESMASA a ofrecer y publicar información de acceso abierto y público, mandato que lleva incumpliendo desde diciembre de 2021.

De hecho, según otro partido de la oposición, Vox, algunos contratos de la Empresa Pública ESMASA han sido "sospechosos". En diciembre de 2022, solicitaron un informe de cuatro contratos menores (sumaban 7.931 euros) a un despacho de abogados, entre cuyos socios está un concejal de Rivas, con el que coincidió el actual Director General de ESMASA en Alcorcón.

Sigue los temas que te interesan