Unidas Podemos ha conseguido 10 escaños en las elecciones a la Comunidad de Madrid celebradas este martes. Unos resultados muy lejos de los esperados por Pablo Iglesias cuando se postuló como candidato a la Comunidad de Madrid para frenar a "la derecha criminal".

El 7,21% de los votos obtenidos quedan muy lejos de las expectativas, pues las encuestas de este medio le auguraban un 11% cuando Iglesias irrumpió repentinamente en la campaña madrileña.

Tal ha sido el estrépito de su fracaso que el dirigente morado ha anunciado su renuncia a la política. Esto supone que el ex JEMAD Julio Rodríguez, número once de la lista, entrará finalmente en una Asamblea en la que no estará Iglesias. Y en la que tampoco estarán otros rostros visibles de la campaña como Jacinto Morano o Lilith Verstrynge.