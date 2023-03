El agujero millonario del Metro de Madrid vuelve a unir a Vox con la izquierda: su paripé para no votar

Este jueves la Comisión de Presupuestos de la Asamblea de Madrid ha aprobado aumentar el margen de endeudamiento de la empresa pública Metro.

Con los únicos votos a favor del Partido Popular, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha conseguido solventar la complicada situación económica de este medio de transporte después de que, por la prórroga de los Presupuestos de 2022, no hayan podido comprar nuevos trenes.

La iniciativa ha salido adelante en solitario con los votos del PP y los votos en contra de toda la izquierda a los que se ha unido Vox con un paripé estrambótico sin precedentes.

Este martes, en la rueda de prensa de la Junta de Portavoces, Rocío Monasterio afirmaba que no aprobarían la ampliación del margen de deuda hasta no conocer los "contratos".

Información que no ha sido remitida por parte de los populares y que ha puesto a Monasterio en una difícil situación. Votar no (se hace a mano alzada en comisión) y tener una fotografía junto a todos los grupos de la oposición, o ceder con un 'sí' pese a que Ayuso no le ha remitido la información que pedía.

¿Y cuál ha sido la solución? Cuando ha llegado el momento de la votación, Vox se ha levantado de sus asientos para no tener que votar ni a favor ni en contar. Pero, al ser una Comisión a puerta cerrada, no han podido salir y, directamente, se han quedado en la puerta esperando.

Su presencia en la sala y que no se hayan pronunciado computa como abstención. Por eso, la ampliación del endeudamiento a propuesta del PP ha salido adelante.

Deuda

Lo que se ha aprobado este miércoles es que la Asamblea de Madrid otorgue el visto bueno a su propuesta de aumentar el endeudamiento para la compra de 142 trenes de las series Ferromovil 3.000 y 9.000, que el Ejecutivo tiene alquilados hasta finales de año, y que serán retirados de las vías si no los ha adquirido para entonces.

Esta ampliación de capital fue defendida el pasado martes por el portavoz del PP de Madrid, Pedro Muñoz Abrines. En sus declaraciones, aseguró que la ampliación de capital y el endeudamiento no son operaciones contrapuestas, pese a que para la adquisición de trenes "desde el punto de vista financiero es mejor el endeudamiento que una ampliación de capital".

Y es que, Más Madrid se abrió a la propuesta de que el agujero millonario de Metro se 'tapara' en esta comisión, pero bajo sus premisas que pasan por una inyección de 135 millones desde la Comunidad de Madrid a Metro.

Ellos querían que, en lugar de que la compañía acuda a los bancos, obtenga el dinero, y pague unos intereses; que se lo ingrese directamente la Comunidad de Madrid.

Muñoz Abrines insistió en rueda de prensa en que la opción de Mónica García era menos ventajosa porque para que la Comunidad de Madrid inyecte capital "se tendría que endeudar" y "esa endeuda computaría como deuda pública del sector autonómico". Sin embargo, si se endeuda Metro, esa deuda "no computa porque es deuda empresarial".

