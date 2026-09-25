Maricarmen antes de ser desahuciada en la casa en la que vivió casi toda su vida. Europa Press

Urbagestión propone a Almeida un plan para que Maricarmen pueda volver a su casa: le ofrece la vivienda al Ayuntamiento

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Las claves Generado con IA Urbagestión ha propuesto al Ayuntamiento de Madrid incorporar la vivienda de Maricarmen Abascal al programa Reviva para que pueda regresar a su casa. El programa Reviva permite a los propietarios ceder sus viviendas vacías a la EMVS para alquiler asequible, manteniendo la titularidad y obteniendo una renta. Maricarmen fue desahuciada tras un fallo del Tribunal Supremo a favor de la propiedad, tras décadas residiendo en el piso con un contrato de renta antigua. Urbagestión asegura que no es un fondo de inversión, sino una pequeña empresa madrileña, y recalca su disposición a colaborar con las autoridades para una solución habitacional estable para Maricarmen.

Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada el pasado miércoles en el distrito del Retiro, ha presentado al Ayuntamiento de Madrid una propuesta de urgencia para que la octogenaria pueda regresar a la vivienda situada en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda.

Así lo ha informado la propia empresa, cuyos administradores son Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, en un comunicado difundido este viernes. En él se especifica su proposición dirigida al Consistorio para que se incorpore el inmueble al programa Reviva.

"El objetivo es coordinar con el Ayuntamiento, y en su caso, con otras administraciones, una solución que permita a doña Maricarmen Abascal volver a la vivienda con una alternativa habitacional estable y asequible", han afirmado desde Urbagestión en dicha nota. Asegura ponerse "a disposición de la EMVS y de los Servicios Sociales municipales para que la propuesta pueda resolverse en el menor plazo posible".

El programa Reviva

El programa Reviva, al que hacen referencia, es un plan gestionado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y se trata de una iniciativa pública destinada a reactivar el mercado del alquiler asequible mediante la recuperación de viviendas vacías o en desuso.

De esta manera, como informa la EMVS en su página web, el propietario cede su vivienda vacía a la empresa municipal madrileña durante un periodo de tiempo concreto, sin perder la titularidad de la misma. Lo hace a través de una serie de "garantías y ventajas establecidas".

Asimismo, percibe por ello una renta mensual independientemente de que la casa tenga o no inquilino adjudicado. De eso se encarga EMVS, que dispone de un listado de demandantes inscritos, entre los que alquilará la vivienda.

Según las bases reguladoras del programa -actualizadas en el mes de abril de este año-, se establece que el alquiler se extingue cuando termina el usufructo temporal que EMVS tiene sobre la vivienda. Es decir, cuando finaliza el periodo por el que el propietario cedió el usufructo a EMVS.

Dicho usufructo se establece inicialmente por entre 5 y 10 años y puede prorrogarse, de común acuerdo, hasta un máximo total de 30 años. Si este se prorroga, también puede prorrogarse el contrato de alquiler, pero no puede superar la duración del usufructo.

Es, por tanto, la empresa municipal la que se encarga de gestionar el alquiler y de mantener la vivienda arrendada. Además, la empresa municipal asume los suministros básicos, las reparaciones ordinarias derivadas del uso de la vivienda, el seguro y, a partir del periodo anual correspondiente, el IBI y los gastos ordinarios de comunidad.

La batalla legal

Maricarmen residía desde los 16 años en el piso de Retiro. El contrato de renta antigua lo firmó originalmente su padre en 1956.

Tras su fallecimiento, la titularidad pasó a la madre de Maricarmen y, más tarde, a ella misma. La disputa sobre la validez de esa segunda subrogación del contrato acabó en los tribunales, y finalmente el Tribunal Supremo falló a favor de la propiedad del edificio, lo que abrió la vía legal para el desalojo.

El desahucio se intentó ejecutar en varias ocasiones hasta consumarse definitivamente esta semana, con la salida de Maricarmen de la vivienda.

Sobre esto se ha pronunciado Urbagestión en dicho comunicado. Así, han añadido que la sociedad "buscó un cumplimiento voluntario y una salida acordada, incluida la posibilidad de un nuevo alquiler con una renta entre un 40% y un 50% por debajo del precio de mercado".

Maricarmen en la vivienda de la que ha sido desahuciada este miércoles. Nieves Díaz El Español

Y es que, según contó la propia Maricarmen en una entrevista con este periódico, al comprarla (en 2018) le fijaron una nueva renta de 1.650 euros mensuales, frente a los 440 euros que tenía estipulados. Algo imposible de asumir para Maricarmen con una pensión de 1.450 euros.

Sin embargo, se trataba de una "oferta" por debajo de los 2.650 euros a los que ya se alquilan otros pisos del bloque, recién reformados.

"Mientras tanto, siguió pagando los gastos del inmueble y la hipoteca, sin requerir de ningún pago a la Sra. Abascal ni ejercer molestia alguna a la misma", agregan desde Urbagestión.

Por otra parte, confirman la propuesta por parte del escritor James Rhodes de hacerse cargo de la renta o comprar la vivienda, "sin concretar importe". "Envió dos correos, ambos posteriores al lanzamiento (el 23 de septiembre a las 14.29 horas y el 24 de septiembre a las 10.44 horas)". "La vivienda no está en venta. La solución que la empresa ha decidido impulsar es la propuesta que presenta al Ayuntamiento a través del programa Reviva o la alternativa que el Ayuntamiento o, en su caso, otras Administraciones Públicas pudieran entender más factible", han comentado al respecto.

Por último, afirman que Urbagestión -que opera comercialmente también bajo el nombre de Urbagesa- "no es un fondo de inversión", calificándose como "una pequeña empresa madrileña". En su página web recogen que la sociedad es "una plataforma de inversiones especializada en la promoción, el desarrollo y la gestión o asesoramiento de productos de inversión (Inmobiliario, Farmacias)".

Además, ofrece "inversiones rentables en inmuebles de uso comercial, oficinas, industrial, logística, residencial y suelo", según sus propias palabras.

Se constituyó el 21 de octubre de 2005 y mantiene su domicilio social en la calle Zurbano de Madrid. Asimismo, su ámbito de actuación no se centra solo en la capital, sino que se extiende también a Valladolid.

En la información mercantil disponible figura actualmente dentro de las actividades inmobiliarias por cuenta de terceros y, según los datos públicos, tiene siete empleados.