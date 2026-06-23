Almeida reinaugura la plaza de Chamberí: se ha gastado 2,3 millones de euros en reformar 4.100 metros cuadrados

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida en su visita a la plaza. Ayuntamiento de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA La plaza de Chamberí ha sido reinaugurada tras una reforma integral de 2,3 millones de euros que ha renovado 4.100 metros cuadrados. La remodelación incluye nueva fuente ornamental, reorganización de espacios, mejora de pavimentos, iluminación, zonas ajardinadas y mobiliario urbano. Se han conservado elementos históricos como las figuras de bronce y la estatua de Loreto Prado, y el templete de música ha sido restaurado y recolocado. La zona infantil se ha renovado con tres áreas diferenciadas y se han plantado 14 nuevos árboles, además de mejorar la accesibilidad y eficiencia energética.

La plaza de Chamberí vuelve a abrir a los vecinos tras una remodelación integral que ha transformado por completo uno de los espacios más reconocibles del distrito.

El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha visitado este lunes el resultado de unos trabajos que han supuesto una inversión de 2,3 millones de euros y que han permitido renovar más de 4.100 metros cuadrados de superficie.

Durante la visita, en la que ha estado acompañado por la vicealcaldesa, Inma Sanz; la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero; y el concejal del distrito, Jaime González Taboada, Almeida ha destacado que la actuación busca reforzar el papel de la plaza como punto de encuentro para los residentes.

Mejora de espacios

El alcalde ha señalado que la reforma se ha completado antes de la celebración de las tradicionales Fiestas del Carmen de Chamberí y ha defendido la importancia de mejorar los espacios públicos de los barrios.

Según ha explicado, las plazas son "el centro neurálgico" de la vida vecinal y forman parte de la estrategia municipal para renovar distintos puntos de la ciudad.

La intervención ha incluido una reorganización completa del espacio, con la renovación del pavimento, el alumbrado, las zonas ajardinadas y el mobiliario urbano.

Uno de los principales cambios ha sido la instalación de una nueva fuente ornamental con chorros verticales que sustituye a la anterior y que incorpora un perímetro de granito que funciona también como zona de asiento.

Los elementos escultóricos de la antigua fuente, tres figuras de bronce, se han conservado y trasladado a una de las jardinerías próximas. También se ha recolocado la estatua de la actriz Loreto Prado, integrada ahora en el nuevo diseño de la plaza.

Otro de los elementos modificados ha sido el histórico templete de música, que ha cambiado de ubicación para ganar espacio libre y mejorar la distribución de la plaza. La estructura se ha mantenido y restaurado respetando su carácter original.

La zona infantil también ha sido renovada con una nueva configuración dividida en tres áreas diferenciadas, con juegos adaptados a distintas edades y rodeadas de vegetación para mejorar la comodidad y seguridad de los usuarios.

La reforma ha incorporado nuevas zonas verdes con la plantación de 14 árboles y la instalación de diferentes especies de arbustos para aumentar la presencia de vegetación.

Además, se ha renovado el sistema de iluminación con nuevos candelabros clásicos y faroles fernandinos equipados con tecnología LED, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética.

El proyecto también ha incluido mejoras en las redes de saneamiento y drenaje, así como la renovación del mobiliario urbano con nuevos bancos de madera y elementos situados para garantizar la accesibilidad de los recorridos peatonales.

Desde 2019, el Ayuntamiento de Madrid asegura haber intervenido en 46 plazas de la ciudad a través del Área de Obras y Equipamientos. De ellas, 43 ya han finalizado y otras tres - Jacinto Benavente, América Española y Carabanchel - se encuentran actualmente en proceso de remodelación.