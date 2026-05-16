Madrid 'chulapea' en San Isidro de "concordia" reivindicándose como ciudad que no exige a nadie "8 apellidos madrileños"

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid celebra San Isidro reivindicando la concordia y su carácter inclusivo, destacando que no exige 'ocho apellidos madrileños' para vivir y trabajar en la ciudad. El evento ha contado con la entrega de las Medallas de la Ciudad a figuras destacadas como Mariano Barbacid, la familia Guillén Cuervo, Koke y Sergio Llull. La jornada se ha vivido entre actos políticos y reivindicaciones sociales, incluyendo protestas por la sanidad pública y demandas vecinales en la pradera de San Isidro. El alcalde Almeida y otras autoridades han destacado el espíritu acogedor y diverso de Madrid durante los festejos.

Madrid ha celebrado su día grande, San Isidro, el santo labrador, con los ojos puestos en el cielo para esquivar la lluvia deseando que el refranero se cumpla -San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol- en una jornada en la que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto el foco en la "concordia" que se promueve desde la ciudad como capital de España, "que no exige a nadie ocho apellidos madrileños" para vivir y trabajar aquí porque "caben todos los acentos" en palabras de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y reivindicando "el Madrid de la clase trabajadora y de los migrantes", como ha hecho la socialista Reyes Maroto.

"Castizo y mestizo", así ha definido Madrid el portavoz 'popular' en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, un maridaje perfecto del que se ha hecho gala en la entrega de las Medallas de la Ciudad, como las de Honor para el científico Mariano Barbacid o la saga de actores Guillén Cuervo, sin olvidar las de la Madrid; para el capitán del Atlético de Madrid, Koke, o para el escolta del Real Madrid de baloncesto Sergio Llull.

El corazón político de la ciudad, el Palacio de Cibeles, ha vibrado con clásicos como 'Suspiros de España' o con otros revisitados, como el chotis tecno de DJ Nano o el 'Madrid', de Pereza, con la voz y la guitarra de quien fuera uno de sus integrantes, Rubén Pozo. Un resfriado Almeida ha plantado cara al malestar dando la cara por "un Madrid de concordia" y que no esquiva su "responsabilidad de acoger a todos", un argumento que ha sido coreado por asistentes como la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, o el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

La siguiente parada ha sido la carabanchelera pradera de San Isidro, donde el arzobispo de Madrid, José Cobo, ha reivindicado al "sencillo" labrador, como sencilla debe ser la vida, como "la tortilla" en este punto de encuentro de los madrileños en un Madrid "vivo y mestizo", preguntando a los fieles si compensa una vida de "más ruido o de más alma". La celebración religiosa ha tenido un claro protagonista, el Papa León XIV, que en dos semanas estará en la ciudad.

Si hay una palabra que describe la llegada de Almeida a la pradera ha sido 'selfie'. Con el tiempo justo para llegar a la misa, el alcalde no ha dudado en posar con todo aquel que le ha pedido una foto, flanqueado por sus dos más cercanos, la vicealcaldesa, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, sin olvidar a una Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, vestida con mantón de Manila y vestido chiné. Muchas

La Pradera también es política. A un año de las elecciones madrileñas y a días de los comicios andaluces, por ella han hecho parada dos ministros, la de Sanidad, Mónica García, y el de Transformación Digital, Óscar López, coportavoz de Más Madrid la primera, secretario general de PSOE-M el segundo. También la portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra.

Y políticas son también las reivindicaciones que se han escuchado, como las reclamaciones de las trabajadoras de las escuelas infantiles con sus camisetas amarillas, por la sanidad pública y la de la vecindad de Aluche que reclama que "el patio del CEIP Amadeo Vives se queda" ante las obras planificadas por el Ayuntamiento en él para levantar un centro de mayores.