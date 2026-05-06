El israelí Liran Wizman compra el convento centenario de las Esclavas del Sagrado Corazón para hacer un hotel de lujo

Liran Wizman junto a dos imágenes del edificio de la calle San Agustín donde antes estaba el convento de las Esclavas del Sagrado Corazón. E.E. Sircle Collection / Nacho Uribesalazar y Casa Decor

Las claves

Las claves Generado con IA El empresario israelí Liran Wizman ha adquirido el convento centenario de las Esclavas del Sagrado Corazón en Madrid para transformarlo en un hotel de lujo. El edificio, ubicado en el número 11 de la calle San Agustín en el Barrio de las Letras, contará con 33 habitaciones, restaurante y un club privado The Cover. La reforma respetará y restaurará elementos históricos del palacete, integrando arquitectura, diseño y creatividad para mantener su esencia original. El futuro hotel boutique Sir Agustín será el primer alojamiento de la cadena Sir Hotels en Madrid, fruto de la colaboración entre Sircle Collection y la inmobiliaria Take Point.

Al no quedar terrenos libres en el centro de Madrid, muchos antiguos edificios con mucha historia están reconvirtiéndose con nuevos usos. Es el caso de uno ubicado en el Barrio de las Letras, cuyas paredes guardan secretos de nobles y silencios de monjas que rezaban al amanecer. Próximamente, serán otros los que crucen sus pasillos y se queden en sus estancias.

Y es que el palacete ubicado en el número 11 de la calle San Agustín tiene nuevo dueño que lo convertirá en un hotel de lujo: el futuro Sir Agustín. La idea del proyecto incluye 33 habitaciones, un restaurante y The Cover, el concepto de club privado original de Sircle Collection.

Además, en su reforma se restaurarán elementos históricos junto con intervenciones actuales que respetarán la esencia del edificio. Así el espacio integrará arquitectura, diseño y creatividad, como apuntan desde Casa Decor.

Y es que esta Casa Palacio del Marqués de los Vélez y Conde de Niebla -como se llama- es temporalmente (hasta el 24 de mayo) la sede de la edición de este año de Casa Decor, la exposición de interiorismo más importante del sector español.

Tras la compra del edificio hay una inversión conjunta de la empresa hotelera Sircle Collection y la inmobiliaria Take Point. Una vez terminado el "hotel boutique", pasará a formar parte de la cadena de Sir Hotels, que tiene alojamientos en Londres, Praga, Barcelona, Berlín y Ámsterdam. Será el primero en Madrid.

Liran Wizman

La cara tras esta familia de hoteles y de la empresa Sircle Collection es Liran Wizman. Se trata de su fundador, propietario y CEO, un emprendedor con una larga trayectoria en este sector de casi 20 años.

Como apuntan en la página web de la compañía, proviene de una familia con una madre artista y un padre empresario. Además, estudió dos carreras: Derecho y Economía.

La fachada de la Casa Palacio del Marqués de los Vélez y Conde de Niebla, que será el futuro hotel Sir Agustín. Nacho Uribesalazar Casa Decor 2026

Está especializado en el rediseño y la remodelación de espacios en toda Europa y "destaca por crear experiencias innovadoras y memorables adaptadas a cada lugar".

Nació en Tel Aviv, Israel, aunque ahora está asentado en la capital holandesa, donde tiene la sede Sircle Collection y la mayoría de sus hoteles. El comienzo de su andadura tiene su origen en 2006, con la adquisición del Park Hotel Amsterdam.

Posteriormente, se lanzó la colección que ahora se conoce como Sir, en ese momento llamada Europe Hotels Private. El primer alojamiento abrió en Ámsterdam en 2013 bajo el nombre de Sir Albert, ubicado en una antigua fábrica de diamantes en el barrio De Pijp.

Asimismo, el grupo también incluye otras marcas hoteleras como Max Brown, Park Centraal y Provocateur. Cuenta con dos firmas de restaurantes: Miznon, una cadena de comida callejera israelí, y Seven North, en Viena.

Interior del edificio de la calle San Agustín. Nacho Uribesalazar Casa Decor 2026

También aúna dos conceptos innovadores: X Bank, una suerte de tienda y exposición de arte, y The Cover, un club privado para los amantes de la cultura que hasta ahora solo estaba en Barcelona y ahora también está proyectado en el que abrirá en Madrid.

Wizman también es cofundador y copropietario -junto al chef Yossi Eliyahoo- de The Entourage Group, un grupo de hostelería de lujo amsterdamés.

Por su parte, Take Point es una firma española de inversión, gestión y desarrollo inmobiliario. Fue creada en 2022 por antiguos responsables de Globe Iberia, la rama española de inversión inmobiliaria de Teddy Sagi, un emprendedor tecnológico israelí.

Liderada por Yaron Shahar y Javier Pereira, está especializada en el desarrollo, la promoción y el reposicionamiento de activos inmobiliarios singulares.

Historia del convento

El edificio que será el nuevo hotel inicialmente fue ideado como residencia de Alonso Álvarez de Toledo y Caro, marqués de los Vélez y conde de Niebla. Se construyó entre 1892 y 1895 por el arquitecto Enrique Sánchez y Rodríguez y es una de las pocas muestras de la arquitectura nobiliaria que aún permanecen en la zona.

Fue la última casa palacio edificada en este entorno y una de las últimas supervivientes una vez destruido el cercano Palacio Xifré. Como apuntan desde Casa Decor, los marqueses optaron por el valor simbólico de comprar el solar a la casa de Medinaceli, antaño poseedora de estos terrenos.

La capilla del edificio. Nacho Uribesalazar Casa Decor 2026

Y es que tras la demolición del antiguo convento de San Agustín y el palacio de Medinaceli -donde ahora se encuentra el hotel Palace-, la duquesa viuda de Medinaceli vendió el solar de la esquina al marqués, quien ese mismo año encargó la construcción de este edificio, la que sería su residencia familiar: un palacio urbano con sótano, tres plantas y torreón en la esquina.

En 1926, el palacio pasó a manos de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que lo usaron como convento y colegio. El arquitecto Joaquín Sainz de los Terreros se hizo cargo de la remodelación del edificio para su adecuación.

En esta intervención se realizó la capilla, instalada en las antiguas cocheras del palacio. Es el espacio más relevante de esta nueva ocupación por su decoración escultórica. Es de planta rectangular, con 164 metros cuadrados, y posee un gran lucernario de cristal que sirve para dar luz al interior del la sala.

También se modificó la entrada para adecuar la portería del convento y se realizaron las escaleras de servicio. Luego, en los años 40, al ampliar las actividades como colegio, se tuvo que levantar una cuarta planta para albergar las habitaciones.

A partir de este momento, el inmueble ha sufrido diversas reformas de acondicionamiento. La última fue en 2009, cuando se realizaron labores de modernización de los espacios, dando como resultado la superficie construida actual de 3.500 metros cuadrados.

A pesar de todos los cambios de actividad del edificio, "aún se conservan huellas señoriales en la planta baja y principal", como la entrada de acceso al vestíbulo, con suelos de mármol blanco, vidrieras de la Casa Maumejean, elaboradas molduras y cornisas y una monumental escalera semicircular.